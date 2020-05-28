 Російська розвідка платила талібам за вбивство солдат США - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2020

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Російська розвідка платила талібам за вбивство солдат США - ЗМІ

Американські ЗМІ із посиланням на свої джерела у розвідувальних колах повідомили, що російська розвідка платила винагороду за вбивство військових США у Афганістані.

Військові США в Афганістані, архівне фото

Військові США в Афганістані, архівне фото

Газета The New York Times у п’ятницю, 27 червня, посилаючись свої джерела у розвідувальних колах, повідомила, що російська розвідка пропонувала щедру грошову винагороду талібам за вбивство американських військових або солдат коаліції у Афганістані. Також про це повідомили газети The Washington Post і Wall Street Journal.

За даними американських ЗМІ, підрозділ російської військової розвідки, який нібито фінансував напади на солдат коаліції в Афганістані, також може бути пов'язаний із останніми вбивствами у Європі.

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Крім того, як стверджується у матеріалі The New York Times, президенту США Дональду Трампу доповіли про ці висновки розвідки ще в березні 2020 року, однак адміністрація Трампа жодним чином не відреагувала на ці дані.

Росія і "Талібан" спростовують

У російському МЗС повідомлення про те, що російська військова розвідка причетна до замовних вбивств американських військових в Афганістані, назвали "вкидом".

"Це примітивний інформаційний вкид наочно демонструє низькі інтелектуальні здібності пропагандистів в американській розвідці, які замість спроб зробити щось більш достовірне, вигадують таку нісенітницю", - йдеться в заяві російського зовнішньополітичного відомства, яке цитує російська агенція "РИА Новости".

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"Талібан" також виступив зі спростуванням цих повідомлень. Офіційний представник руху Забіулла Муджахід заявив, що метою подібних публікацій є створення перешкод для виведення американських військ з Афганістану.

Реакція Білого дому

Натомість у пресслужбі Білого дому в суботу, 27 червня, спростували інформацію про те, що Дональду Трампу і Майку Пенсу нібито доповіли про те, що російська розвідка платила талібам за вбивства американських військових в Афганістані.

Ні президент, ні віцепрезидент США не були проінформовані про ситуацію, заявила прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені. Втім, вона зауважила, що коментує не питання про наявність вірогідних розвідданих, а лише той факт, що в статті The New York Times містяться невірні дані про інформування президента США.

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