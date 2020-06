Російська розвідка платила талібам за вбивство солдатів США - ЗМІ

Газета The New York Times у п’ятницю, 27 червня, посилаючись свої джерела у розвідувальних колах, повідомила, що російська розвідка пропонувала щедру грошову винагороду талібам за вбивство американських військових або солдатів коаліції у Афганістані. Також про це повідомили газети The Washington Post і Wall Street Journal.

За даними американських ЗМІ, підрозділ російської військової розвідки, який нібито фінансував напади на солдатів коаліції в Афганістані, також може бути пов'язаний із останніми вбивствами у Європі.

Читайте також: Кінець політичної кризи в Афганістані: опоненти домовилися про розподіл влади

Крім того, як стверджується у матеріалі The New York Times, президенту США Дональду Трампу доповіли про ці висновки розвідки ще в березні 2020 року, однак адміністрація Трампа жодним чином не відреагувала на ці дані.

Росія і "Талібан" спростовують

У російському МЗС повідомлення про те, що російська військова розвідка причетна до замовних вбивств американських військових в Афганістані, назвали "вкидом".

"Це примітивний інформаційний вкид наочно демонструє низькі інтелектуальні здібності пропагандистів в американській розвідці, які замість спроб зробити щось більш достовірне, вигадують таку нісенітницю", - йдеться в заяві російського зовнішньополітичного відомства, яке цитує російська агенція "РИА Новости".

Читайте також: США та таліби підписали історичну мирну угоду

"Талібан" також виступив зі спростуванням цих повідомлень. Офіційний представник руху Забіулла Муджахід заявив, що метою подібних публікацій є створення перешкод для виведення американських військ з Афганістану.

Реакція Білого дому

Натомість у пресслужбі Білого дому в суботу, 27 червня, спростували інформацію про те, що Дональду Трампу і Майку Пенсу нібито доповіли про те, що російська розвідка платила талібам за вбивства американських військових в Афганістані.

Ні президент, ні віцепрезидент США не були проінформовані про ситуацію, заявила прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені. Втім, вона зауважила, що коментує не питання про наявність вірогідних розвідданих, а лише той факт, що в статті The New York Times містяться невірні дані про інформування президента США.