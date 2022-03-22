Російська опозиція

Навальний заявив про "вкрадену перемогу" опозиції на виборах у РФ

Без фальсифікацій опозиція отримала більше голосів, ніж "Єдина Росія", і в цьому головна відмінність і результат минулих виборів у Росії, написав Олексій Навальний.