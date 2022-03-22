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Російська опозиція

Російська опозиція - політична опозиція в Росії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "російська опозиція". До найвідоміших представників російської опозиції в Росії належать Олексій Навальний, Гаррі Каспаров, Михайло Ходорковський, Ксенія Собчак. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Олексія Навального засудили в РФ до дев'яти років колонії

Олексія Навального засудили в РФ до дев'яти років колонії 22.03.2022

Лефортівський суд Москви визнав Олексія Навального винним у шахрайстві. Російського опозиціонера засудили до дев'яти років колонії.
Колишні в'язні розповіли Дождю про знущання у колонії над Навальним

Колишні в'язні розповіли "Дождю" про знущання у колонії над Навальним 04.11.2021

Згідно з розповіддю колишніх в'язнів колонії, де сидить Навальний, там він перебуває у повній ізоляції і піддається усілякому психологічному знущанню.

Навальний заявив про вкрадену перемогу опозиції на виборах у РФ

Навальний заявив про "вкрадену перемогу" опозиції на виборах у РФ 21.09.2021

Без фальсифікацій опозиція отримала більше голосів, ніж "Єдина Росія", і в цьому головна відмінність і результат минулих виборів у Росії, написав Олексій Навальний.
Російський опозиціонер Гудков планує виїхати з України до Болгарії

Російський опозиціонер Гудков планує виїхати з України до Болгарії 07.06.2021

Дмитро Гудков, який 6 червня залишив територію РФ, має намір потрапити до Болгарії, де живуть його батьки.

На мітингах за Навального в Росії затримали понад 1,7 тисячі людей

На мітингах за Навального в Росії затримали понад 1,7 тисячі людей 22.04.2021

Відомо про 1770 затриманих на мітингах на підтримку Олексія Навального у 96 містах Російської Федерації, повідомляє правозахисний проєкт "ОВД-Инфо".
Олексій Навальний у колонії оголосив голодування

Олексій Навальний у колонії оголосив голодування 31.03.2021

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який скаржиться на проблеми зі здоров'ям, вимагає допустити до нього лікарів і тому вдався до оголошення голодування.

Навального чекає повна ізоляція: активіст про умови в російській колонії

"Навального чекає повна ізоляція": активіст про умови в російській колонії 17.03.2021

"Справжній концтабір у 100 кілометрах від Москви". Так змалював Олексій Навальний перші враження від колонії, де відбуватиме покарання. Докладніше про тамтешні порядки DW розповів громадський активіст Костянтин Котов.

Глава МЗС Люксембургу анонсував нові санкції ЄС проти Росії

Глава МЗС Люксембургу анонсував нові санкції ЄС проти Росії 22.02.2021

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять дії щодо Росії у зв'язку зі справою Навального. Глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн впевнений, що санкції буде запроваджено.
Відень впевнений, що ЄС накладе санкції проти РФ через Навального

Відень впевнений, що ЄС накладе санкції проти РФ через Навального 21.02.2021

Глава МЗС Австрії заявив, що незабаром він очікує на ухвалення Євросоюзом нових антиросійських санкцій через ув'язнення Навального.
Справа про наклеп на ветерана: Навальному присуджено штраф

Справа про наклеп на ветерана: Навальному присуджено штраф 20.02.2021

На засіданні в Бабушкінському районному суді Москви російському опозиціонеру Олексію Навальному призначений значний штраф. Захист Навального наполягав на виправданні опозиціонера "за відсутністю складу злочину".
Головний в'язень Кремля: хто такий Олексій Навальний (фотогалерея)

Головний в'язень Кремля: хто такий Олексій Навальний (фотогалерея) 03.02.2021

Олексій Навальний - один із найвідоміших опозиціонерів Росії та лідер численних протестів проти Володимира Путіна. Основні факти з його біографії - у фотодобірці DW.
Берлін: Відносини з РФ досягли нової нижчої точки

Берлін: Відносини з РФ досягли нової нижчої точки 31.01.2021

Ситуація навколо отруєння і арешту Олексія Навального демонструє, як далеко готовий зайти Кремль у боротьбі з опозицією, заявив державний міністр у справах Європи в МЗС Німеччини Міхаель Рот.
У Берліні тисячі людей вийшли на підтримку Навального

У Берліні тисячі людей вийшли на підтримку Навального 23.01.2021

Масштаб акції на підтримку Олексія Навального в Берліні здивував як організаторів, так і поліцію. На марш було заявлено 50 осіб, а прийшло в 60 разів більше.
Протести в РФ на підтримку Навального: масові затримання і вимоги змін

Протести в РФ на підтримку Навального: масові затримання і вимоги змін 23.01.2021

По всій Росії 23 січня пройшли акції на підтримку арештованого Олексія Навального. Як люди висловлювали йому свою солідарність в різних регіонах РФ - у матеріалі DW.
Московська поліція обіцяє протидіяти акціям прихильників Навального 23 січня

Московська поліція обіцяє протидіяти акціям прихильників Навального 23 січня 22.01.2021

Застерігши про незаконність акцій 23 січня проти арешту Олексія Навального, поліція Москви заявила, що "всі спроби провести неузгоджений публічний захід будуть негайно припинятися".
Коментар: Навальний - один проти кремлівського гіганта

Коментар: Навальний - один проти кремлівського гіганта 18.01.2021

Затримання, очевидно, входило в його план. Тому повернення Олексія Навального до Москви хоч і було дуже мужнім кроком, але це навряд чи допоможе російській опозиції, вважає Юрій Решето.
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