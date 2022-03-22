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Російська опозиція - політична опозиція в Росії.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "російська опозиція". До найвідоміших представників російської опозиції в Росії належать Олексій Навальний, Гаррі Каспаров, Михайло Ходорковський, Ксенія Собчак. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
"Справжній концтабір у 100 кілометрах від Москви". Так змалював Олексій Навальний перші враження від колонії, де відбуватиме покарання. Докладніше про тамтешні порядки DW розповів громадський активіст Костянтин Котов.