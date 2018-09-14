 Російська ″Новая газета″ знайшла ознаки підробки у доказах РФ щодо MH17 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2018

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Новини

Російська "Новая газета" знайшла ознаки підробки у доказах РФ щодо MH17

Представлений міноборони Росії документ на готову ракету, якою згодом був збитий малайзійський Boeing, датований більш раннім числом, ніж її виробництво, пише російське видання "Новая газета".

Зібрані рештки літака рейсу MH17

Зібрані рештки літака рейсу MH17

У документах, опублікованих міноборони РФ в якості "неспростовних доказів" непричетності Росії до авіакатастрофі над Донбасом в 2014 році, знайдені певні невідповідності, які можуть вказувати на фальсифікацію. У статті, опублікованій на сайті російського видання "Новая газета" у вівторок, 18 вересня, вказується на розбіжності в датах, а також на різницю в почерку, яким був заповнений один з документів.

У версії міноборони Росії зазначені дані розслідування Міжнародної слідчої групи, в якій фігурує серійний номер двигуна ракети, яка збила малайзійський Boeing, - 8869032.

При цьому відомство показало кілька документів - "відновлений оригінал формуляру", "зведену відомість на виріб" і "журнал прийнятої продукції", в яких фігурує вказаний номер двигуна ракети, а також серійний номер зібраної ракети - 8868720.

Документ на ракету заповнений за рік до його виробництва

Датою виробництва ракети в документах зазначено 24 грудня 1986 року, однак один із документів - "відновлений оригінал формуляра на двигун" - датований 14 січня 1986 року. З цього випливає, що документ на готовий виріб був заповнений майже за рік до його виробництва, пише "Новая газета".

DW.COM

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Також журналісти вказали на відмінність написання цифри "2" у "зведеній відомості на виріб". Крім того, наголошується в матеріалі, представники міноборони ніяк не пояснили, чому вони представили "відновлений оригінал формуляра на двигун", а не оригінальний документ.

Заява Міноборони

17 вересня начальник головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ генерал-лейтенант Микола Паршин на прес-конференції в Москві заявив, що ракета, якою збили малайзійський пасажирський літак у 2014 році під Донецьком, належала військовій частині в Україні. За його словами, ракета 9М38 для зенітно-ракетного комплексу "Бук", якої збили лайнер, в грудні 1986 року була передана зенітно-ракетній бригаді в Тернопільській області тодішньої Української РСР. Наразі ця військова частина перебуває в Україні.

Міноборони Росії, за даними Москви, з'ясувало, хто отримав ракету, на підставі її бортового номера. Військові встановили цей номер завдяки серійним номерам сопла двигуна ракети, поданих у травні 2018 року Міжнародної слідчою групою, яка веде розслідування загибелі "Боїнга".

За даними відомства, випустили ракету на Долгопрудненському науково-виробничому підприємстві 24 грудня 1986 року і через п'ять днів відправили в Україну залізницею.

Дані Міжнародної слідчої групи

Міжнародна слідча група 24 травня представила у нідерландському Утрехті доповідь про катастрофу літака "Малайзійських авіаліній", що слідував рейсом MH17. Слідчі дійшли висновку, що "Бук", з якого збили літак, був доставлений з бази російської 53-ї зенітної ракетної бригади, розташованої під Курськом. Журналістам був представлений відеоаналіз пересувань російської установки "Бук" від місця її постійної дислокації в Росії до району в Україні, над яким був збитий пасажирський лайнер.

Росія категорично заперечує причетність до падіння малайзійського Boeing. У міноборони РФ стверджують, що російські "Буки" ніколи не перетинали кордон України, а ракета, яку збили Boeing, не перебувала на озброєнні російської армії.

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