Російська "Новая газета" знайшла ознаки підробки у доказах РФ щодо MH17

У документах, опублікованих міноборони РФ в якості "неспростовних доказів" непричетності Росії до авіакатастрофі над Донбасом в 2014 році, знайдені певні невідповідності, які можуть вказувати на фальсифікацію. У статті, опублікованій на сайті російського видання "Новая газета" у вівторок, 18 вересня, вказується на розбіжності в датах, а також на різницю в почерку, яким був заповнений один з документів.

У версії міноборони Росії зазначені дані розслідування Міжнародної слідчої групи, в якій фігурує серійний номер двигуна ракети, яка збила малайзійський Boeing, - 8869032.

При цьому відомство показало кілька документів - "відновлений оригінал формуляру", "зведену відомість на виріб" і "журнал прийнятої продукції", в яких фігурує вказаний номер двигуна ракети, а також серійний номер зібраної ракети - 8868720.

Документ на ракету заповнений за рік до його виробництва

Датою виробництва ракети в документах зазначено 24 грудня 1986 року, однак один із документів - "відновлений оригінал формуляра на двигун" - датований 14 січня 1986 року. З цього випливає, що документ на готовий виріб був заповнений майже за рік до його виробництва, пише "Новая газета".

Також журналісти вказали на відмінність написання цифри "2" у "зведеній відомості на виріб". Крім того, наголошується в матеріалі, представники міноборони ніяк не пояснили, чому вони представили "відновлений оригінал формуляра на двигун", а не оригінальний документ.

Заява Міноборони

17 вересня начальник головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ генерал-лейтенант Микола Паршин на прес-конференції в Москві заявив, що ракета, якою збили малайзійський пасажирський літак у 2014 році під Донецьком, належала військовій частині в Україні. За його словами, ракета 9М38 для зенітно-ракетного комплексу "Бук", якої збили лайнер, в грудні 1986 року була передана зенітно-ракетній бригаді в Тернопільській області тодішньої Української РСР. Наразі ця військова частина перебуває в Україні.

Міноборони Росії, за даними Москви, з'ясувало, хто отримав ракету, на підставі її бортового номера. Військові встановили цей номер завдяки серійним номерам сопла двигуна ракети, поданих у травні 2018 року Міжнародної слідчою групою, яка веде розслідування загибелі "Боїнга".

За даними відомства, випустили ракету на Долгопрудненському науково-виробничому підприємстві 24 грудня 1986 року і через п'ять днів відправили в Україну залізницею.

Дані Міжнародної слідчої групи

Міжнародна слідча група 24 травня представила у нідерландському Утрехті доповідь про катастрофу літака "Малайзійських авіаліній", що слідував рейсом MH17. Слідчі дійшли висновку, що "Бук", з якого збили літак, був доставлений з бази російської 53-ї зенітної ракетної бригади, розташованої під Курськом. Журналістам був представлений відеоаналіз пересувань російської установки "Бук" від місця її постійної дислокації в Росії до району в Україні, над яким був збитий пасажирський лайнер.

Росія категорично заперечує причетність до падіння малайзійського Boeing. У міноборони РФ стверджують, що російські "Буки" ніколи не перетинали кордон України, а ракета, яку збили Boeing, не перебувала на озброєнні російської армії.