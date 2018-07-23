Російська молодь прагне емігрувати за кордон (відео)

31 відсоток російської молоді не бачать для себе майбутнього на батьківщині і хочуть виїхати за кордон, засвідчує статистика. За останні роки це найвищий показник. DW з'ясовувала причини.
Жити і розвиватися там, де тебе цінують, де твою працю гідно оплачують, а свободи не обмежують - для багатьох молодих людей в Росії це не можливо, тож вони планують виїхати за кордон, здебільшого у Європу.
Володимир Путін уже 18 років керує Росією. Як уявляють собі майбутнє РФ ті, хто виріс при Путіні? (15.05.2018)