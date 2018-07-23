 Російська молодь прагне емігрувати за кордон (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.07.2018

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Європа

Російська молодь прагне емігрувати за кордон (відео)

31 відсоток російської молоді не бачать для себе майбутнього на батьківщині і хочуть виїхати за кордон, засвідчує статистика. За останні роки це найвищий показник. DW з'ясовувала причини.

Молодь під час антипутінських протестів у Москві (picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko)

Жити і розвиватися там, де тебе цінують, де твою працю гідно оплачують, а свободи не обмежують - для багатьох молодих людей в Росії це не можливо, тож вони планують виїхати за кордон, здебільшого у Європу.

DW.COM

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