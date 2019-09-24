"Російська мафія" в Німеччині поступається тільки арабським кланам

"Російська мафія" - термін в Німеччині неофіційний, його задля красного слівця і простоти вигадали німецькі журналісти. В офіційному звіті Федерального відомства з кримінальних справ (BKA) про стан справ з організованими злочинними угрупованнями (ОЗУ) в Німеччині в 2018 році відповідний розділ називається так: "Російсько-євразійська організована злочинність". Цей звіт представляли на пресконференції в Берліні 24 вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) і директор BKA Гольґер Мюнх (Holger Münch).

Російська мова - спільний знаменник пострадянських ОЗУ

Спільний знаменник, за яким організовані злочинні угруповання, що діють на території ФРН, занесені в згаданий розділ, - мова спілкування. Вона, відповідно, російська. А характерними особливостями таких ОЗУ є традиції "злодіїв в законі" і наявність "общака". "Obstschak", пояснюють автори звіту непосвяченим читачам, це спільна "злодійська каса".

Гольґер Мюнх

У цих угрупованнях, йдеться в звіті BKA, "домінують особи, які народились в одній з пострадянських країн", а також "особи, що народилися за межами однієї з пострадянських країн, але за своїми культурою, історією, мовою, традиціями або пращурами відчувають себе земляками однієї з пострадянських країн".

У звіті перераховані усі 15 республік колишнього СРСР, вихідців з яких поліція Німеччини зараховує до "російської мафії", а ще спеціально зазначено, що в цю ж категорію заносяться і члени банд з числа російських німців-переселенців.

Викрадення автотранспорту, рекет, кіберзлочинність ...

Минулого року у справах "російської мафії" німецька поліція вела 26 розслідувань - на три менше, ніж роком раніше. Це майже п'ять відсотків всіх слідчих справ, порушених в Німеччині за статтями, що мають стосунок до організованої злочинності.

У семи випадках бандами заправляли громадяни Росії, в чотирьох - вірмени, ще в чотирьох - грузини. Менш активні в сфері організованої злочинності в Німеччині вихідці з Молдови, Литви, Азербайджану та України. Основні види злочинного промислу - викрадення дорогих машин, торгівля наркотиками, рекет, кіберзлочинність, фінансові махінації та контрабанда людей.

Чеченські ОЗУ і чеченські джихадисти

В окрему групу в розділі звіту BKA "Російсько-євразійська організована злочинність" винесені чеченські ОЗУ в Німеччині, точніше, банди, в яких вони домінують. На такі угруповання в 2018 році було заведено вісім кримінальних справ, сім з них - за підозрою в рекеті з застосуванням насильства. "Чеченські злочинні угруповання, - пишуть автори звіту, - відрізняються запальністю і непропорційно високою схильністю до насильства, у трьох випадках вони згадувалися в зв'язку зі справами про спроби вбивства і скоєні вбивства".

Чеченці, а також вихідці з інших республік Північного Кавказу є і в числі тих, кого правоохоронні органи ФРН вважають особливо небезпечними ісламістами, потенційно готовими здійснити теракт. Чи є зв'язок між чеченськими ОЗУ і чеченськими джихадистами?

Відповідаючи на таке запитання кореспондента DW, Гольґер Мюнх заявив, що минулого року в чотирьох слідчих справах було виявлено контакти між ОЗУ і особами зі сфери політично мотивованої або ісламістської злочинності. Щоправда, директор BKA був не впевнений, що серед таких ОЗУ були й чеченські. У будь-якому разі, наголосив Мюнх, це були контакти на рівні особистого знайомства. Жодного структурного взаємозв'язку між тими й іншими, за його словами, не існує.

У фокусі поліції - арабо-турецькі клани

Щодо кількості заведених на "російську мафію" справ (26), то вона тільки на одну (27) поступилась злочинним кланам вихідців з арабських країн і Туреччини. Такі клани BKA заносить в загальну арабо-турецьку категорію. Італійська мафія, для порівняння, фігурувала в 13 справах.

В цілому ж ситуація з організованою злочинністю в Німеччині в 2018 році майже не змінилася. Загалом було заведено 535 такого роду справ (у 2017 році - 572). Число підозрюваних, щоправда, зменшилося - з 8317 до 6483 осіб, але різко зросли заподіяні ОЗУ матеріальні збитки - з 209 мільйонів до 691 мільйона євро.

31,2 відсотка фігурантів справ за статтями організованої злочинності були німцями, 66,1 відсотка - іноземцями з чітко встановленим громадянством. Громадянство інших 2,7 відсотка поліції визначити так і не вдалося.