 ″Російська мафія″ в Німеччині поступається тільки арабським кланам | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

"Російська мафія" в Німеччині поступається тільки арабським кланам

Організованим злочинним угрупованням, створеним у ФРН вихідцями з колишнього СРСР, у тому числі чеченцями, присвячено окремий розділ у звіті Федерального відомства з кримінальних справ за 2018 рік.

Операція поліції проти ОЗУ

Операція поліції проти ОЗУ в Нижній Саксонії (фото з архіву)

"Російська мафія" - термін в Німеччині неофіційний, його задля красного слівця і простоти вигадали німецькі журналісти. В офіційному звіті Федерального відомства з кримінальних справ (BKA) про стан справ з організованими злочинними угрупованнями (ОЗУ) в Німеччині в 2018 році відповідний розділ називається так: "Російсько-євразійська організована злочинність". Цей звіт представляли на пресконференції в Берліні 24 вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) і директор BKA Гольґер Мюнх (Holger Münch).

Російська мова - спільний знаменник пострадянських ОЗУ

Спільний знаменник, за яким організовані злочинні угруповання, що діють на території ФРН, занесені в згаданий розділ, - мова спілкування. Вона, відповідно, російська. А характерними особливостями таких ОЗУ є традиції "злодіїв в законі" і наявність "общака". "Obstschak", пояснюють автори звіту непосвяченим читачам, це спільна "злодійська каса".

Гольґер Мюнх

Гольґер Мюнх

У цих угрупованнях, йдеться в звіті BKA, "домінують особи, які народились в одній  з пострадянських країн", а також "особи, що народилися за межами однієї з пострадянських країн, але за своїми культурою, історією, мовою, традиціями або пращурами відчувають себе земляками однієї з пострадянських країн".

У звіті перераховані усі 15 республік колишнього СРСР, вихідців з яких поліція Німеччини зараховує до "російської мафії", а ще спеціально зазначено, що в цю ж категорію заносяться і члени банд з числа російських німців-переселенців.

Викрадення автотранспорту, рекет, кіберзлочинність ...

Минулого року у справах "російської мафії" німецька поліція вела 26 розслідувань - на три менше, ніж роком раніше. Це майже п'ять відсотків всіх слідчих справ, порушених в Німеччині за статтями, що мають стосунок до організованої злочинності.

У семи випадках бандами заправляли громадяни Росії, в чотирьох - вірмени, ще в чотирьох - грузини. Менш активні в сфері організованої злочинності в Німеччині вихідці з Молдови, Литви, Азербайджану та України. Основні види злочинного промислу - викрадення дорогих машин, торгівля наркотиками, рекет, кіберзлочинність, фінансові махінації та контрабанда людей.

Чеченські ОЗУ і чеченські джихадисти

В окрему групу в розділі звіту BKA "Російсько-євразійська організована злочинність" винесені чеченські ОЗУ в Німеччині, точніше, банди, в яких вони домінують. На такі угруповання в 2018 році було заведено вісім кримінальних справ, сім з них - за підозрою в рекеті з застосуванням насильства. "Чеченські злочинні угруповання, - пишуть автори звіту, - відрізняються запальністю і непропорційно високою схильністю до насильства, у трьох випадках вони згадувалися в зв'язку зі справами про спроби вбивства і скоєні вбивства".

DW.COM

У Дюссельдорфі засуджені кілька вихідців з Росії та України до позбавлення волі від двох до семи років за мільйонні махінації з рахунками, фальшування документів та відмивання коштів у сфері охорони здоров'я. (05.02.2018)

Хакерські атаки, постачання "чорної готівки", замовні вбивства - такі "послуги" Кремлю надає російський злочинний світ у Європі, вважає експерт Марк Галеотті. (29.04.2017)

Дві третини підозрюваних в участі в організованій злочинності в Німеччині - громадяни інших країн. 80 відсотків злочинів мають міжнародні зв'язки. (14.10.2016)

Чеченці, а також вихідці з інших республік Північного Кавказу є і в числі тих, кого правоохоронні органи ФРН вважають особливо небезпечними ісламістами, потенційно готовими здійснити теракт. Чи є зв'язок між чеченськими ОЗУ і чеченськими джихадистами?

Відповідаючи на таке запитання кореспондента DW, Гольґер Мюнх заявив, що минулого року в чотирьох слідчих справах було виявлено контакти між ОЗУ і особами зі сфери політично мотивованої або ісламістської злочинності. Щоправда, директор BKA був не впевнений, що серед таких ОЗУ були й чеченські. У будь-якому разі, наголосив Мюнх, це були контакти на рівні особистого знайомства. Жодного структурного взаємозв'язку між тими й іншими, за його словами, не існує.

У фокусі поліції - арабо-турецькі клани

Щодо кількості заведених на "російську мафію" справ (26), то вона тільки на одну (27) поступилась злочинним кланам вихідців з арабських країн і Туреччини. Такі клани BKA заносить в загальну арабо-турецьку категорію. Італійська мафія, для порівняння, фігурувала в 13 справах.

В цілому ж ситуація з організованою злочинністю в Німеччині в 2018 році майже не змінилася. Загалом було заведено 535 такого роду справ (у 2017 році - 572). Число підозрюваних, щоправда, зменшилося - з 8317 до 6483 осіб, але різко зросли заподіяні ОЗУ матеріальні збитки - з 209 мільйонів до 691 мільйона євро.

31,2 відсотка фігурантів справ за статтями організованої злочинності були німцями, 66,1 відсотка - іноземцями з чітко встановленим громадянством. Громадянство інших 2,7 відсотка поліції визначити так і не вдалося.

Дивитись відео 03:43

Поліція Берліна: чеченці "кришують" злочинців у Німеччині (19.06.2019)

Аудіо й відео до теми

Поліція Берліна: чеченці "кришують" злочинців у Німеччині (19.06.2019)  

Реклама

Докладно

Операція поліції проти ОЗУ

"Російська мафія" в ФРН поступається тільки арабським кланам

У звіті Федерального відомства з кримінальних справ за 2018 рік "російській мафії" присвячено цілий розділ.  

Ostseepipeline Nord Stream 2 (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

Експерт про газові переговори: Росія поки не шантажує

Чи вдасться Україні та Москві вчасно укласти новий контракт на транзит газу в ЄС, в інтерв'ю DW пояснив експерт IFRI.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  