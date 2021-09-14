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Роми

Роми - узагальнений термін для циган. Ромами сама себе називає частина циган.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "роми". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Папа Франциск у Словаччині закликав до інтеграції ромів у суспільне життя

Папа Франциск у Словаччині закликав до інтеграції ромів у суспільне життя 14.09.2021

Папа Римський Франциск відвідав у Словаччині ромське поселення і закликав до інтеграції цієї меншини, яка "надто часто є об'єктом упереджень та жорстких суджень".
Уряд України схвалив стратегію сприяння реалізації прав і можливостей ромів

Уряд України схвалив стратегію сприяння реалізації прав і можливостей ромів 28.07.2021

Уряд України схвалив стратегію сприяння реалізації прав і можливостей ромів до 2030 року. Її мета - повне включення ромів в українське суспільне життя.
Брюссельський правозахисник: Для ромів правосуддя в Україні не діє

Брюссельський правозахисник: Для ромів правосуддя в Україні не діє 12.06.2020

Чому за час карантину ситуація із правами ромів в Україні значно погіршилася і чому винні у погромах ромських таборів рідко опиняються на лаві підсудних, в інтерв'ю DW розповів правозахисник Джонатан Лі.

Експерти Ради Європи: Україна не виправила дискримінаційні норми законодавства

Експерти Ради Європи: Україна не виправила дискримінаційні норми законодавства 02.06.2020

Україна за три роки не змогла виконати рекомендацій Ради Європи щодо захисту прав представників ЛГБТ-спільноти та ромів, бо не внесла необхідних поправок у законодавство, - йдеться у звіті, опублікованому 2 червня.
Поліція розслідує вимогу мера Івано-Франківська вивезти ромів з міста

Поліція розслідує вимогу мера Івано-Франківська вивезти ромів з міста 22.04.2020

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків вимагав від поліції вивезти з міста представників ромської громади. На такі заяви мера вже відреагували правозахисні організації та посольство США.
Ескадрони смерті у Білорусі: побачення із кілером - Європа у фокусі (відео)

"Ескадрони смерті" у Білорусі: побачення із "кілером" - "Європа у фокусі" (відео) 25.02.2020

Італія: хто і як ловить дрібних злодіїв у Венеції. Болгарія: як врятуватись від бідності. Австрія: нічні потяги знову в моді.

Вбивство опонентів Лукашенка: зустріч зі співучасником злочину - "Європа у фокусі" (25.02.2020) 25.02.2020

Італія: хто і як ловить дрібних злодіїв у Венеції. Болгарія: як врятуватись від бідності. Великобританія після Brexit: права сезонних робітників зі Східної Європи обмежать? Австрія: нічні потяги знову в моді

Поліція затримала підозрюваного у нападі на ромську активістку в Запоріжжі

Поліція затримала підозрюваного у нападі на ромську активістку в Запоріжжі 25.10.2019

У Запоріжжі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у нападі з ножем на ромську активістку Анжеліку Бєлову.
У Запоріжжі напали з ножем на ромську активістку

У Запоріжжі напали з ножем на ромську активістку 24.10.2019

У Запоріжжі невідомий напав на ромську активістку з ножем. Лікарі вже її прооперували. Тим часом поліція розшукує підозрюваного у нападі.
У Словаччині суд вперше забрав у депутата мандат через расизм

У Словаччині суд вперше забрав у депутата мандат через расизм 03.09.2019

Представник праворадикальної словацької партії Мілан Мазурек заявляв про "циганський терор проти порядних людей" та заперечував Голокост.

Голокост: німці вшановують пам’ять закатованих (28.08.2019) 28.08.2019

В Україні близько 2000 місць масових розстрілів євреїв та ромів. Сотні братських могил досі залишаються занедбаними. Саме тому Німеччина ініціювала проект, який допомагає зберегти пам’ять про жертв Голокосту в українській глибинці.

Як ФРН сприяє збереженню пам'яті про Голокост та геноцид ромів в українській глибинці

Як ФРН сприяє збереженню пам'яті про Голокост та геноцид ромів в українській глибинці 20.06.2019

Німеччина прагне сприяти збереженню історичної пам'яті в українській провінції. У місцях колективного насильства під час Другої світової війни нині встановлюють пам'ятні знаки. Репортаж DW.
Рік після погромів: як розслідуються напади на ромські поселення в Україні

Рік після погромів: як розслідуються напади на ромські поселення в Україні 26.04.2019

З руйнування ромського табору на Лисій горі у Києві у квітні 2018 року розпочалася серія нападів на представників нацменшини по всій країні. Минув рік, і лише один з випадків дійшов до судового розгляду.

Напади на ромів в Україні: злочини без покарання? (18.03.2019) 18.03.2019

Роми бояться йти до українського суду навіть після жорсткого нападу та вбивств з боку праворадикалів в Україні.

У Львові розпочався судовий процес у справі нападу на табір ромів

У Львові розпочався судовий процес у справі нападу на табір ромів 14.03.2019

На лаві підсудних перебувають 10 обвинувачених, більшість з них - неповнолітні учні львівських шкіл та ліцеїв. Через вік підсудних суддя вирішив проводити слухання за закритими дверима.

У Львові судять підозрюваних у нападі на табір ромів

У Львові судять підозрюваних у нападі на табір ромів 07.02.2019

У Сихівському районному суді Львова відбулося підготовче судове засідання, на якому визначили дату суду. Обвинувачення вимагає для підозрюваного повнолітнього організатора нападу на табір ромів довічне ув'язнення.

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