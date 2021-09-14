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Роми - узагальнений термін для циган. Ромами сама себе називає частина циган.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "роми". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Україна за три роки не змогла виконати рекомендацій Ради Європи щодо захисту прав представників ЛГБТ-спільноти та ромів, бо не внесла необхідних поправок у законодавство, - йдеться у звіті, опублікованому 2 червня.
Італія: хто і як ловить дрібних злодіїв у Венеції. Болгарія: як врятуватись від бідності. Великобританія після Brexit: права сезонних робітників зі Східної Європи обмежать? Австрія: нічні потяги знову в моді
В Україні близько 2000 місць масових розстрілів євреїв та ромів. Сотні братських могил досі залишаються занедбаними. Саме тому Німеччина ініціювала проект, який допомагає зберегти пам’ять про жертв Голокосту в українській глибинці.