Рік після погромів: як розслідуються напади на ромські поселення в Україні

З руйнування ромського табору на Лисій горі у Києві у квітні 2018 року розпочалася серія нападів на представників нацменшини по всій країні. Минув рік, і лише один з випадків дійшов до судового розгляду.