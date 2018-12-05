Роман Труба: ДБР зареєструвало понад 60 кримінальних проваджень

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба очікує направлення перших кримінальних проваджень бюро до суду в лютому-березні наступного року. "Я сподіваюся, що перші кримінальні провадження, які підуть до суду, - це буде лютий-березень 2019 року", - цитує слова Труби після робочої наради в понеділок, 10 грудня, агенція "Інтерфакс-Україна.

За словами директора ДБР, перші кримінальні провадження Держбюро розслідувань розпочало з 27 листопада, а станом на ранок 10 грудня відомство зареєструвало понад 60 кримінальних проваджень на всій території країни.

Як зазначив Труба, більшість із них - провадження щодо неправомірного отримання вигоди співробітниками правоохоронної системи. Крім того, є зареєстровані військові злочини та злочини державних службовців. Водночас він наголосив, що наразі немає зареєстрованих проваджень стосовно співробітників НАБУ та САП.

Щодо проваджень переданих до бюро з інших правоохоронних органів, Труба повідомив, що він наполягатиме, аби "органи, які розпочали розслідування кримінальних проваджень до моменту запуску ДБР, приймали рішення в цих справах".