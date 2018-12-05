 Роман Труба: ДБР зареєструвало понад 60 кримінальних проваджень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2018

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Новини

Роман Труба: ДБР зареєструвало понад 60 кримінальних проваджень

За словами директора Державного бюро розслідувань Романа Труби, ДБР зареєструвало понад 60 кримінальних проваджень на всій території України. Очікується, що перші провадження спрямують до суду в лютому-березні 2019 року.

Роман Труба

Роман Труба

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба очікує направлення перших кримінальних проваджень бюро до суду в лютому-березні наступного року. "Я сподіваюся, що перші кримінальні провадження, які підуть до суду, - це буде лютий-березень 2019 року", - цитує слова Труби після робочої наради в понеділок, 10 грудня, агенція "Інтерфакс-Україна.

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Анонсований на вересень запуск створеного ще 2015 року Державного бюро розслідувань може зірватися через скандал, що виник після звинувачень його голови Труби на адресу конкурсної комісії. (31.08.2018)

Призначений директор Державного бюро розслідувань Роман Труба проходить люстраційну перевірку, повідомили в бюро. Чи зможе вона зашкодити йому очолити правоохоронний орган? (29.11.2017)

За словами директора ДБР, перші кримінальні провадження Держбюро розслідувань розпочало з 27 листопада, а станом на ранок 10 грудня відомство зареєструвало понад 60 кримінальних проваджень на всій території країни.

Як зазначив Труба, більшість із них - провадження щодо неправомірного отримання вигоди співробітниками правоохоронної системи. Крім того, є зареєстровані військові злочини та злочини державних службовців. Водночас він наголосив, що наразі немає зареєстрованих проваджень стосовно співробітників НАБУ та САП.

Щодо проваджень переданих до бюро з інших правоохоронних органів, Труба повідомив, що він наполягатиме, аби "органи, які розпочали розслідування кримінальних проваджень до моменту запуску ДБР, приймали рішення в цих справах".

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