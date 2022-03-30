Роман Абрамович - російський олігарх. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роман Абрамович".

Роман Абрамович - російський олігарх, мільярдер, колишній губернатор Чукотського автономного округу. Роман Абрамович відноситься до найбагатших людей у Росії. У власності Романа Абрамовича перебуває британський футбольний клуб "Челсі". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.