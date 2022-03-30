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Роман Абрамович

Роман Абрамович - російський олігарх. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роман Абрамович".

Роман Абрамович - російський олігарх, мільярдер, колишній губернатор Чукотського автономного округу. Роман Абрамович відноситься до найбагатших людей у Росії. У власності Романа Абрамовича перебуває британський футбольний клуб "Челсі". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Яхта Усманова, або Як у Німеччині шукають власність російських олігархів

Яхта Усманова, або Як у Німеччині шукають власність російських олігархів 30.03.2022

У Берліні створено спеціальну опергрупу для пошуку й арешту власності росіян, котрі потрапили під санкції через війну в Україні. DW - про успіхи й проблеми в імплементації рестрикцій ЄС.

Як російським олігархам у Європі закручують гайки (21.03.2022) 21.03.2022

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європа вживає безпрецедентні санкційні заходи щодо активів російських олігархів. Однак критики закидають, що робиться недостатньо.

Австралія приєдналась до санкцій США і Великобританії проти олігархів із РФ

Австралія приєдналась до санкцій США і Великобританії проти олігархів із РФ 14.03.2022

Австралія на тлі війни РФ проти України внесла до списку санкцій 33 російських олігархів, відомих бізнесменів і членів їхніх сімей.
Абрамович отримав португальське громадянство й став найбагатшим у країні

Абрамович отримав португальське громадянство й став найбагатшим у країні 19.12.2021

Власник футбольного клубу "Челсі" росіянин Роман Абрамович став громадянином Португалії як нащадок сефардських євреїв. Маючи статки понад 14 мільярдів доларів, він тепер найбагатша людина в країні.

Фонд Навального закликав Байдена запровадити санкції проти оточення Путіна

Фонд Навального закликав Байдена запровадити санкції проти оточення Путіна 31.01.2021

Соратники Олексія Навального направили адміністрації США список з 35 олігархів і високопоставлених російських чиновників, серед них, зокрема, Роман Абрамович.
Андрій Шевченко і золото Абрамовича

Андрій Шевченко і золото Абрамовича 25.01.2019

Тренер збірної України з футболу заробляє з російськими олігархами. Як засвідчило розслідування DW, Андрій Шевченко причетний до розвитку компанії Романа Абрамовича, яка видобуває золото в Росії.
Російські бізнесмени втратили за день 3,1 мільярда доларів

Російські бізнесмени втратили за день 3,1 мільярда доларів 14.08.2018

Роман Абрамович, Володимир Лісін, Геннадій Тимченко та ще 8 російських бізнесменів зазнали фінансових втрат після інформації про збільшення податкового навантаження на низку компаній РФ.
Роман Абрамович отримав ізраїльське громадянство - ЗМІ

Роман Абрамович отримав ізраїльське громадянство - ЗМІ 28.05.2018

Російський олігарх Роман Абрамович отримав громадянство Ізраїлю, стверджують ізраїльські ЗМІ. Він став найбагатшою людиною країни.
Абрамович має пояснити походження статків перед отриманням нової британської візи

Абрамович має пояснити походження статків перед отриманням нової британської візи 22.05.2018

Для отримання нової візи російський олігарх повинен підтвердити, що його статки зароблено законним шляхом, зазначає The Telegraph.
Поліція не знайшла слідів сторонньої причетності до смерті Березовського

Поліція не знайшла слідів сторонньої причетності до смерті Березовського 25.03.2013

Британські правоохоронні органи заявили, що не виявили слідів сторонньої причетності до смерті 67-річного російського олігарха Бориса Березовського.
Абрамович й Березовський б’ють посуд у лондонському суді

Абрамович й Березовський "б’ють посуд" у лондонському суді 01.11.2011

У лондонському Високому суді тривають слухання позову опального російського олігарха Бориса Березовського проти іншого російського мільярдера Романа Абрамовича. Очікується, що слухання триватимуть ще два місяці.