Роковини Іловайської трагедії: під посольством РФ у Києві відбулася акція

Рідні та побратими українських військових, загиблих у 2014 році під Іловайськом Донецької області, закликають президента України Петра Порошенка зробити 29 серпня Днем пам'яті за загиблими захисниками України. Про це заявив заступник керівника парламентської фракції "Народний фронт", учасник подій під Іловайськом Андрій Тетерук у середу, 29 серпня, в Києві. Він нагадав, що саме в цей час чотири роки тому під Іловайськом ішов бій.

Очевидці подій під Іловайськом, які зібралися на Михайлівській площі в Києві у цей день, згадували загиблих, які 2014 року виходили з оточення так званим "зеленим коридором" з "Іловайського котла" та були розстріляні. За даними Генпрокуратури України, тоді були вбиті 366 українських військових, 429 були поранені, ще 300 потрапили в полон.

Близько однієї тисячі осіб прийшли в середу до Стіни пам'яті воїнів під Михайлівським Золотоверхим монастирем, передає агентство "Інтерфакс-Україна". Траурна церемонія розпочалася з хвилини мовчання за загиблими в Іловайській трагедії. На згадку про них пройшла рота почесної варти, відбулася панахида, а учасники заходу запалили поминальні свічки та поклали квіти до Стіни пам'яті. Багато учасників заходів прийшли на Михайлівську площу з фотографіями рідних, які загинули під Іловайськом, і соняшниками, що стали символом цієї трагедії.

Акція під посольством Росії

Крім того, цього ж дня пройшла акція біля посольства Російської Федерації в Києві. За даними агентства AFP, близько 400 учасників акції вимагали притягти до відповідальності президента РФ Володимира Путіна за загибель українських громадян під Іловайськом. Активісти встановили на вулиці перед посольством сотні хрестів із фотографіями загиблих під Іловайськом і відслужили молебень.

Наприкінці акції мітингувальники спалили перед посольством РФ ляльку, схожу на Путіна, і прапори самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", зазначає "Інтерфакс-Україна".

ГПУ продовжує допити

Головна військова прокуратура продовжує допити українських військовослужбовців про відомі їм обставини Іловайської трагедії в серпні 2014 року. Про це повідомила Генеральна прокуратура України у середу. "29 серпня за безпосередньої вказівки й наказу командування генштабу ЗС РФ російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових разом із трьома полоненими російськими десантниками", - зазначається в повідомленні ГПУ. Натомість, як повідомлялося, Росія заперечує свою участь у збройному конфлікті на Сході України.

Дослідження обставин Іловайської трагедії в цілому завершено, йдеться у повідомленні ГПУ. Водночас, як зазначається на сайті відомства, остаточне процесуальне рішення в кримінальному провадженні буде прийнято після забезпечення виконання вимог статті 2 Кримінального процесуального кодексу України щодо повного і неупередженого розслідування, а також притягнення до відповідальності винних осіб.