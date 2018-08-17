 Роковини ″Празької весни″: протести під посольством Росії в Чехії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Роковини "Празької весни": протести під посольством Росії в Чехії

50-ті роковини з часу придушення "Празької весни" у Чехії ознаменувалися протестами під російським посольством та мовчанням президента Мілоша Земана.

Серед транспарантів протестувальників перед посольством Росії в Празі: Україна, ми з тобою!

На одному з транспарантів протестувальників перед посольством Росії в Празі: "Україна, ми з тобою!"

DW.COM

Після кількамісячних дискусій уряд меншості в Чехії на чолі з мільярдером Андреєм Бабішем отримав підтримку з боку парламенту. Вперше з 1989 року визначальними для підтримки уряду стали голоси комуністів. (12.07.2018)

Прага згадує придушення "Празької весни" 1968 року. Радянське керівництво замінило комуністів-реформаторів у тодішній Чехословаччині лояльними "товаришами". (21.08.2018)

Кілька сотень людей вийшли ввечері у понеділок, 20 серпня, на акцію протесту під посольство Росії у Празі. Учасники мітингу, приуроченого до 50-их роковин подій "Празької весни", тримали в руках прапори України, ЄС і НАТО, а також плакати з написами "Ми ніколи не забудемо", "Стоп російському імперіалізму" та "Окупанти - не брати". Десятки поліцейських охороняли вхід до посольства та перекрили його металевими загорожами. Серед іншого, протестувальники, які прийшли на заклик декількох громадських організацій, вимагали скорочення російського дипломатичного представництва у Празі, повідомляє інформагенція dpa.

У вівторок, 21 серпня, в Чехії заплановані пам'ятні заходи з нагоди трагічних подій 50-річної давнини. Президент Мілош Земан не буде виступати промову з цієї нагоди, за що його критикують чеські ліберали. Вони вважають, що близькість Земана до президента Росії Володимира Путіна перешкоджає критичному ставленню чеського президента до злочинів радянського часу.

У ніч з 20 на 21 серпня 1968 року радянські, польські, угорські та болгарські війська увійшли на територію тодішньої Чехословаччини, щоб придушити рух за реформи верхівки тодішньої правлячої комуністичної партії країни, відомий як "Празька весна". У зв'язку з подіями з серпня по грудень 1968 року в Чехії загинули 137 цивільних осіб. Загалом за час окупації, згідно з оцінками істориків, в країні силами країн Варшавського пакту було вбито понад 400 осіб, пише dpa. Останній радянський солдат покинув територію Чехословаччини у червні 1991 року.

Дивитись відео 05:51
Now live
05:51 хв

Як придушували "Празьку весну" (21.08.2018)

Аудіо й відео до теми

Як придушували "Празьку весну" (21.08.2018)  

Також за темою

Prager Frühling - Einmarsch

50 років "Празькій весні": ніч, коли до міста увійшли танки 21.08.2018

Прага згадує придушення "Празької весни" 1968 року. Радянське керівництво замінило комуністів-реформаторів у тодішній Чехословаччині лояльними "товаришами".

Докладно

Вторгнення танків країн Варшавського договору до Праги 21 серпня 1968 року

50 років "Празькій весні": радянські танки в Празі

Чехія згадує придушення "Празької весни": 50 років тому до столиці увійшли війська країн Східного блоку. 

Сматрфон-додаток Uber у Нью-Йорку

Чи настає кінець економіки спільного користування

Нью-Йорк посилив регуляції для служби таксі Uber та їй подібних. Що це означатиме для економіки спільного користування?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  