Роковини "Празької весни": протести під посольством Росії в Чехії

Кілька сотень людей вийшли ввечері у понеділок, 20 серпня, на акцію протесту під посольство Росії у Празі. Учасники мітингу, приуроченого до 50-их роковин подій "Празької весни", тримали в руках прапори України, ЄС і НАТО, а також плакати з написами "Ми ніколи не забудемо", "Стоп російському імперіалізму" та "Окупанти - не брати". Десятки поліцейських охороняли вхід до посольства та перекрили його металевими загорожами. Серед іншого, протестувальники, які прийшли на заклик декількох громадських організацій, вимагали скорочення російського дипломатичного представництва у Празі, повідомляє інформагенція dpa.

У вівторок, 21 серпня, в Чехії заплановані пам'ятні заходи з нагоди трагічних подій 50-річної давнини. Президент Мілош Земан не буде виступати промову з цієї нагоди, за що його критикують чеські ліберали. Вони вважають, що близькість Земана до президента Росії Володимира Путіна перешкоджає критичному ставленню чеського президента до злочинів радянського часу.

У ніч з 20 на 21 серпня 1968 року радянські, польські, угорські та болгарські війська увійшли на територію тодішньої Чехословаччини, щоб придушити рух за реформи верхівки тодішньої правлячої комуністичної партії країни, відомий як "Празька весна". У зв'язку з подіями з серпня по грудень 1968 року в Чехії загинули 137 цивільних осіб. Загалом за час окупації, згідно з оцінками істориків, в країні силами країн Варшавського пакту було вбито понад 400 осіб, пише dpa. Останній радянський солдат покинув територію Чехословаччини у червні 1991 року.