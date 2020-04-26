Роковини депортації кримських татар: Росію засудили за нові репресії

Міністри закордонних справ України, Естонії, Грузії, Латвії, Литви та Польщі в спільній заяві до 76-х роковин депортації кримськотатарського народу засудили агресивну політику Росії стосовно України та нові репресії проти кримськотатарського народу, закликавши її припинити порушення фундаментальних принципів міжнародного права.

"Вшановуємо пам'ять численних безневинних жертв сталінської депортації кримськотатарського народу. Висловлюємо підтримку кримськотатарському народу в його боротьбі за свої права. Наголошуємо на непорушності суверенітету, територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах і політичної незалежності України. Засуджуємо агресивну політику РФ щодо України та нові репресії проти кримськотатарського народу", - йдеться в заяві, оприлюдненій в понеділок, 18 травня, на сайті міністерства закордонних справ України.

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Дивитись відео 01:27 Поділитись Нові методи переслідування кримських татар в Криму (19.12.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2pfw2 Нові методи переслідування кримських татар в Криму (19.12.2017)

Міністри закликали Росію припинити порушення фундаментальних принципів міжнародного права, повною мірою виконати резолюції Генеральної Асамблеї ООН про ситуацію з правами людини в українських Автономній Республіці Крим і місті Севастополі та вимоги міжнародного співтовариства стосовно деокупації АР Крим і міста Севастополя.

"Хоч би які спроби робила Росія для легітимізації окупації півострова, факт залишається беззаперечним: Крим - це Україна", - наголосили глави МЗС.

Міністри нагадали, що 76 років тому, 18 травня 1944 року радянські органи здійснили злочинну депортацію кримськотатарського народу з території його історичного проживання - Криму - у віддалені райони Узбекистану, Казахстану і Російської Федерації.

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"Лише у перші роки вигнання померла майже половина всіх депортованих кримських татар. Період заборони повертатися на батьківщину - до Криму – тривав до 1989 року і супроводжувався цілеспрямованою мовною і культурною асиміляцією", - йдеться в заяві.

Глави МЗС додали, що трагедія кримськотатарського народу повторилася в 2014 році, коли Російська Федерація захопила і незаконно спробувала анексувати Крим, який є невід'ємною частиною України.

"Невипадково Росія, яка глорифікує сталінський тоталітарний режим, продовжує свою злочинну політику у XXI столітті в тимчасово окупованому Криму: це заборона Меджлісу кримськотатарського народу, систематичні репресії, переслідування і порушення прав кримських татар, які чинили опір російської збройній агресії проти територіальної цілісності України. Це змусило тисячі кримських татар, корінний народ Криму, покинути свої домівки і поїхати до материкової України", - наголошується в заяві.

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