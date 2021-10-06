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Розширення ЄС

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "розширення ЄС".

49-та стаття Договору про Європейський Союз передбачає право для кожної європейської країни, яка виконала копенгагенські критерії, право на подання заявки на членство в ЄС. Однак не гарантується, що таке членство справді буде надано. Перед вступом країна-кандидат повинна повністю привести своє законодавство у відповідність до законодавства Європейського Союзу. На вступ країни-кандидата до ЄС потрібна згода Європейського парламенту та всіх країн-членів ЄС.

Лідери ЄС не змогли назвати дату вступу Західних Балкан до блоку

Лідери ЄС не змогли назвати дату вступу Західних Балкан до блоку 06.10.2021

За результатами саміту лідерів Євросоюзу та Західних Балкан 6 жовтня не було визначено термінів приєднання шести країн до ЄС.
Словенія перебирає головування в Раді ЄС

Словенія перебирає головування в Раді ЄС 01.07.2021

Серед цілей головування Словенії в ЄС - зміцнення європейських цінностей та продовження процесу розширення ЄС на Західних Балканах.

Нова процедура вступу до ЄС: більш сувора, але з додатковими бонусами

Нова процедура вступу до ЄС: більш сувора, але з додатковими бонусами 05.02.2020

У Єврокомісії представили оновлену методологію розширення ЄС. В разі її затвердження, переговори про вступ можна буде проводити швидше. Для успішних в реформах країн передбачені додаткові бонуси.

Чому хорвати проти переходу на євро (09.01.2020) 09.01.2020

Хорватія - одне з улюблених місць відпочинку туристів з України та ЄС - невдовзі має перейти на єдину європейську валюту - євро. Однак в країні багато хто проти цього. І ось чому.
Реформа Макрона чи кінець розширення ЄС?

Реформа Макрона чи кінець розширення ЄС? 19.11.2019

У жовтні Еммануель Макрон наразився на критику, заблокувавши початок переговорів про вступ Македонії та Албанії до ЄС. Тепер Франція пропонує реформувати процес розширення Євросоюзу, але це схоже на окозамилювання.
Кандидат у комісари з розширення ЄС від Угорщини пообіцяв Україні особливу увагу

Кандидат у комісари з розширення ЄС від Угорщини пообіцяв Україні особливу увагу 14.11.2019

На виступі у комітеті Європарламенту з закордонних справ кандидат у комісари з розширення ЄС від Угорщини Олівер Варгеї окреслив свою позицію щодо України. Він вказав на ключове геополітичне значення країни для ЄС.
Урсула фон дер Ляєн: Європі слід навчитися мови сили

Урсула фон дер Ляєн: Європі слід навчитися мови сили 09.11.2019

Європейський Союз має активніше брати участь у світовій політиці, вважає майбутня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона також виступила за розширення ЄС і посилення захисту клімату.

Коментар: Прощавай, розширення ЄС?

Коментар: Прощавай, розширення ЄС? 24.10.2019

Ідея подальшого розширення ЄС не має підтримки більшості громадян усіх країн членів. Тоді як іще 2003-го тодішній голова Єврокомісії називав перспективу членства балканських країн в ЄС "незворотнім процесом".
У Європарламенті запевняють, що Україна залишатиметься на порядку денному

У Європарламенті запевняють, що Україна залишатиметься на порядку денному 10.07.2019

Комітет Європарламенту з закордонних справ переобрав своїм головою німця Девіда Макаллістера. Він розповів про свої пріоритети та пообіцяв, що Україна залишатиметься на порядку денному євродепутатів.
Меркель підтвердила перспективу вступу до ЄС країн Західних Балкан

Меркель підтвердила перспективу вступу до ЄС країн Західних Балкан 05.07.2019

Анґела Меркель запевнила, що процес розширення Євросоюзу може відбуватися паралельно з реформуванням ЄС. Конференція щодо європерспектив країн Західних Балкан відбулася в Познані.
Юрій Андрухович: Кнут і пряники ЄС

Юрій Андрухович: Кнут і пряники ЄС 16.02.2018

"Якими ще можуть бути відносини з агресором та запеклим порушником міжнародного права, як не, м'яко кажучи, напруженими?" - Юрій Андрухович, спеціально для DW.
Розширення ЄС: чи стане Україні у пригоді досвід Західних Балкан

Розширення ЄС: чи стане Україні у пригоді досвід Західних Балкан 09.02.2018

ЄС активізує підтримку Західних Балкан на шляху євроінтеграції. Хоча перспектива членства України зараз не визнається, досвід Балкан може стати корисним для Києва через схожість проблем, які треба подолати на шляху до ЄС
Чи дійдуть Західні Балкани до ЄС?

Чи дійдуть Західні Балкани до ЄС? 06.02.2018

Єврокомісія поставила нову амбітну мету - чергове розширення. До 2025 року ЄС хоче прийняти нові держави з Західних Балкан. Однак у цього плану є чимало перешкод.

Стратегія розширення ЄС: про Україну не йдеться (06.02.2018) 06.02.2018

Єврокомісія представила у Брюсселі нову стратегію розширення ЄС. Ідеться передусім про Західні Балкани. Чому в Косова більше шансів вступити в ЄС, ніж в України? Дивіться у поясненні DW.

Опитування: більшість німців проти подальшого розширення ЄС

Опитування: більшість німців проти подальшого розширення ЄС 30.11.2016

Євроскепсису побільшало і в Німеччині, показали результати опитування громадської думки. Більшість німців вважають, що Євросоюз перебуває на хибному шляху.
Туреччина попереджає ЄС про наслідки припинення переговорів

Туреччина попереджає ЄС про наслідки припинення переговорів 09.11.2016

В Анкарі відреагували на слова єврокомісара з питань розширення ЄС Йоганнеса Гана про критичний стан переговорів між Євросоюзом та Туреччиною.

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