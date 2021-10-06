На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "розширення ЄС".

49-та стаття Договору про Європейський Союз передбачає право для кожної європейської країни, яка виконала копенгагенські критерії, право на подання заявки на членство в ЄС. Однак не гарантується, що таке членство справді буде надано. Перед вступом країна-кандидат повинна повністю привести своє законодавство у відповідність до законодавства Європейського Союзу. На вступ країни-кандидата до ЄС потрібна згода Європейського парламенту та всіх країн-членів ЄС.