Розумні будинки: нове життя естонських хрущовок

Усе, що залишилось від радянської епохи в естонському місті Тарту, - це приблизно сотня хрущовок. Дев’ятнадцять з них зараз розташовані в самому центрі "розумного району" SmartEnCity. Завдання нового проекту, який фінансують з фондів ЄС, - зробити європейські міста більш екологічними. Тартуські хрущовки повинні перетворитися в енергоефективні розумні будинки. В місті їх вже перейменували в "смартівки" (від англійського smart - "розумний", - Ред.).

У довготривалій перспективі проект SmartEnCity має покращити умови проживання в місті й допомогти мешканцям району вести більш екологічний спосіб життя. В старих будівлях повністю оновлять фасади, обладнають їх сонячними панелями, встановлять нові вікна, системи ізоляції, опалення та вентиляції. Квартири в будинках обладнають так званою "системою розумного будинку" (Smart-Home-System), яка дозволить мешканцям стежити за витратами енергії і контролювати їх. Наразі повністю модернізовані вже три тартуські хрущовки.

Мета - зменшити витрати енергії на дві третини

"Коли будували хрущовки, люди не думали про енергоефективність. Тому взимку в центрі будівлі може бути доволі тепло, а в кутніх квартирах - холодно", - говорить молодший науковий співробітник Тартуського університету Вероніка Моозес, яка спостерігала за перебігом реалізації проекту SmartEnCity.

Хрущовки - все що залишилось від радянської епохи в Тарту

Пофарбовані в білий чи жовтий колір типові багатоквартирні трьох- або п'ятиповерхові будинки радянської епохи спроектують так, щоб енергоефективність досягла класу A - найвищого рівня. Поки що енергоефективність більшості будинків коливається між класами F і H - найнижчим рівнем.

"Це (модернізація хрущовок, - Ред.) стало для нас справжнім викликом. Спочатку мені часто говорили, що проект приречений на провал", - розповідає віце-прем’єр Тарту і куратор проекту SmartEnCity Раймонд Тамм. Однак потенційні плюси проекту переважають проблеми, які можуть виникнути. Якщо все піде по плану, то рівень споживання електроенергії в кожному багатоквартирному будинку знизиться на дві третини: з 270 до 90 кіловат-годин на квадратний метр, пояснює Тамм.

SmartEnCity: перші результати вже помітно

Це підтверджують і слова Тоніса Ельми - мешканця однієї з уже модернізованих хрущовок. "В 2019 році споживання тепла зменшилось більш ніж на 50, а газу - більш ніж на 80 відсотків. До того ж, ми виробили втричі більше електроенергії (за допомогою встановлених на будинок сонячних панелей, - Ред.), ніж використали" - розповідає чоловік. Нині всі квартири в естонських хрущовках належать мешканцям.

Після реновації споживання енергії в кожній будівлі має скоротитись на дві третини

В будинку Тоніса Ельми живуть найрізноманітніші люди - як молоді сім'ї, так і ті, хто в'їхав сюди відразу після введення будинку в експлуатацію в 1964-му році. Спочатку мешканці похилого віку сприйняли проект доволі скептично, однак, зрештою, при голосуванні проти модернізації висловилася лише одна людина, згадує Ельма.

Плата за реновацію - 100 євро в місяць

Віце-мер Тарту Раймонд Тамм звертає увагу на те, що багато хто критикував проект через його високу вартість. Ремонт кожного багатоквартирного будинку загалом коштуватиме приблизно один мільйон євро. При цьому ЄС виділяє лише половину коштів: інші 50 відсотків мешканці беруть у кредит, який вони повинні погасати впродовж 20-ти років. Скептики припускають, що модернізувати квартири було не варто і будівлю потрібно було просто знести. Однак Тамм вважає це вкрай непростим і зовсім недешевим рішенням.

У 32-квартирному будинку, де живе Тонніс Ельма, кожна сім'я тепер додатково платить за реновацію приблизно 100 євро в місяць. Однак чоловік впевнений, що цю суму компенсують за рахунок зменшення споживання енергії. Слід зазначити, що в більшості інших "розумних хрущовок" платежі за кредит не настільки високі, оскільки мешканці будинку Ельми вирішили модернізувати навіть балкони.

Сьогодні в Естонії нараховують приблизно 6000 хрущовок. Проектом зацікавились не тільки в інших містах республіки, але й в інших країнах, зокрема в Латвії, Польщі і Болгарії, де також багато житлових будинків радянської епохи.