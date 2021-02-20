Розслідування кривавих злочинів, вчинених проти активістів Євромайдану восени 2013 року та взимку 2014 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Розслідування злочинів проти Майдану". Мається на увазі розслідування кривавих злочинів, вчинених проти активістів Євромайдану, починаючи від жорстокого побиття студентів у ніч на 30 листопада 2013 року в центрі Києва і закінчуючи розстрілом демонстрантів на вулиці Інститутській 18-20 лютого 2014 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.