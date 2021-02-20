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Розслідування злочинів проти Майдану

Розслідування кривавих злочинів, вчинених проти активістів Євромайдану восени 2013 року та взимку 2014 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Розслідування злочинів проти Майдану". Мається на увазі розслідування кривавих злочинів, вчинених проти активістів Євромайдану, починаючи від жорстокого побиття студентів у ніч на 30 листопада 2013 року в центрі Києва і закінчуючи розстрілом демонстрантів на вулиці Інститутській 18-20 лютого 2014 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський: Ми не маємо права забути імена загиблих на Майдані

Зеленський: Ми не маємо права забути імена загиблих на Майдані 20.02.2021

Володимир та Олена Зеленські вшанували у Києві пам'ять героїв Небесної сотні. Вони принесли лампадки до хреста на місці загибелі активістів Майдану.
Справа про вбивства на Майдані: минають роки, обвинувачених меншає

Справа про вбивства на Майдані: минають роки, обвинувачених меншає 10.09.2020

Після 8-місячної перерви у Києві поновлюється розгляд справи про розстріл євромайданівців 20 лютого 2014 року. Шансів на те, що обвинувачені "беркутівці" будуть покарані, на шостий рік процесу лишається дедалі менше.
Слідство Майдану в пакеті з незалежністю: як парламент ДБР перезавантажував

Слідство Майдану в пакеті з незалежністю: як парламент ДБР перезавантажував 03.12.2019

Рада ухвалила поправки до закону про Державне бюро розслідувань. Змінено принцип управління й конкурсного добору. Опозиція застерігає - правоохоронний орган потрапляє в залежність від президента й політичної більшості.
Розслідування справ Майдану поховають: у Києві відбулась акція протесту

Розслідування справ Майдану поховають: у Києві відбулась акція протесту 08.11.2019

Правозахисники і родичі загиблих на Євромайдані пікетували офіс президента в Києві з вимогою зупинити саботаж розслідування розстрілів на Євромайдані 2014 року.

Янголи пам'яті для Небесної сотні (18.02.2019) 18.02.2019

До п'ятих роковин розстрілів на Майдані у Київі провели акцію "Янголи пам'яті" на вшанування Героїв Небесної сотні. Під час Революції гідності загинули більше ста майданівців.
Більшість з 4,7 тисячі злочинів проти активістів Євромайдану розкрито - Горбатюк

Більшість з 4,7 тисячі злочинів проти активістів Євромайдану розкрито - Горбатюк 21.11.2018

Начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що встановлено обставини, виконавців та організаторів більшості злочинів проти активістів Євромайдану.

Меморіал Героїв Небесної сотні: конфлікт слідства і КМДА

Меморіал Героїв Небесної сотні: конфлікт слідства і КМДА 22.10.2018

Розслідування злочинів проти Майдану гальмується організаційними проблемами, кажуть у ГПУ. Точка конфлікту - Меморіал Героїв Небесної сотні.
Ліквідація департаменту спецрозслідувань ГПУ: справи Майдану під питанням

Ліквідація департаменту спецрозслідувань ГПУ: справи Майдану під питанням 12.07.2018

Генеральний прокурор України Юрій Луценко ліквідував департамент спецрозслідувань ГПУ, який займався справами вбивств на Майдані взимку 2014 року. Чи будуть вони доведені до кінця?
Юрій Луценко: Скажемо чесно, я - політично призначений генпрокурор

Юрій Луценко: Скажемо чесно, я - політично призначений генпрокурор 30.01.2018

Під час свого візиту до Брюсселя генпрокурор України Юрій Луценко розповів DW про те, чого не вистачає у боротьбі з корупцією, які відносини у ГПУ з НАБУ та що гальмує розслідування злочинів проти Майдану.
Здобутки Майдану і відповідальність за злочини

Здобутки Майдану і відповідальність за злочини 21.11.2017

Чотири роки тому українці вийшли на Майдан, відстоюючи євроінтеграцію України. Чого з того часу вдалося досягти і чи покарані убивці героїв Небесної сотні - у галереї DW.
Чотири роки від початку Євромайдану: розслідування вбивств фактично зупинене

Чотири роки від початку Євромайдану: розслідування вбивств фактично зупинене 21.11.2017

Понад сто учасників Євромайдану в Києві загинули внаслідок сутичок між силовиками і протестувальниками. Розслідування злочинів чотирирічної давнини сьогодні фактично зупинене, скаржаться адвокати родин загиблих.

Справи Небесної Сотні: бюрократія та недолуге слідство (21.11.2017) 21.11.2017

Вдова героя Небесної Сотні Андрія Цепуна схиляється до думки, що справу затягують навмисно, бо розслідування "комусь не вигідно". Найменш перспектив мають справи тих Героїв Небесної Сотні, які загинули не від куль снайперів на Майдані.

Справи Майдану: надії родичів загиблих на покарання винних тануть

Справи Майдану: надії родичів загиблих на покарання винних тануть 20.04.2017

Родичі загиблих під час Євромайдану закидають судам, що ті сприяють переховуванню обвинувачуваних від правосуддя, і закликають розрозбити механізм протидії їхній втечі до Росії, як це сталося з чотирма "беркутівцями".
Права людини в Україні: 5 найбільш кричущих порушень (відео)

Права людини в Україні: 5 найбільш кричущих порушень (відео) 09.12.2016

У Міжнародний день прав людини 10 грудня DW вирішила проаналізувати, які права найчастіше порушуються в Україні.

Злочини проти Майдану: чекати розслідування ще два роки? (22.02.2016)

Злочини проти Майдану: чекати розслідування ще два роки? (22.02.2016) 22.02.2016

Щоб притягти винних до відповідальності за вбивство "Небесної сотні", потрібно ще мінімум два роки, припускають слідчі. Крім того, розслідування злочинів проти Майдану може зупинитися через бюрократичну тяганину.

Злочини проти Майдану: чекати розслідування ще 2 роки? (22.02.2016) 22.02.2016

Щоб притягти винних до відповідальності за вбивство "Небесної сотні", потрібно ще мінімум два роки, припускають слідчі. Крім того, розслідування злочинів проти Майдану може зупинитися через бюрократичну тяганину.
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