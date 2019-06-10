 Розрив з радянським минулим. Як Казахстан переходить на латинку | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 02.07.2019

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Світ

Розрив з радянським минулим. Як Казахстан переходить на латинку

З метою модернізації Казахстан вирішив перейти до 2025 року з кирилиці на латинку. Але в сільській школі не всі ставляться до цього переходу з оптимізмом.

Казахська молодь уже використовує латинку в інтернеті

Казахська молодь уже використовує латинку в інтернеті

Близько 25 першокласників схвильовано повторюють уголос абетку. Та ось вони вже прикипіли поглядами до зошитів, де уважно пишуть прості слова, повільно виводячи кожну літеру. Учні цієї школи в селі Кайназар поблизу міста Алмати з початку навчального року на уроках казахської мови вчаться писати кирилицею. Але невдовзі їм доведеться перевчатися.

У 2017 році тодішній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав указ про переведення казахської мови з кирилиці на латинську абетку. До 2025 року все в країні - від шкільних підручників до вивісок та офіційних документів - має бути буквально переписано. Вже є остаточна казахська версія латинки, в якій 32 літери, зокрема дев'ять, що передають унікальні казахські звуки.

Новий президент країни Касим-Жомарт Токаєв назвав цей поступовий перехід важливим етапом "духовної модернізації" Казахстану, звернувши увагу на те, що "90 відсотків інформації в світі опубліковано латинкою". За даними державних засобів масової інформації, уряд планує витратити приблизно 218 мільярдів тенге (505 мільйонів євро) на різні етапи цього переходу. У квітні центральний банк країни випустив нові "переписані" монети. Планується, зокрема, використати програмний код, щоб конвертувати цифрові кирилічні тексти. З 2021 року латинська абетка буде офіційно презентована громадськості. 

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Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав указ про перехід казахської мови з кирилиці на латинську абетку. (27.10.2017)

Учителі пройдуть перепідготовку та почнуть навчати учнів нової абетки наступного року, починаючи з першокласників та поступово залучаючи старші класи. Але в кайназарській школі імені Чокана Валіханова частина вчителів вже занепокоєна змінами.

Вага переходу

Учителька молодших класів Міраш Алімжанова не дуже хвилюється через те, що її учням доведеться перевчати абетку. "Вони все вчать швидко", - сміється вона. До того ж, школярі в цій школі з першого класу вивчають англійську, і це їм допоможе, вважає Алімжанова. "Але нам, учителям, буде важче, тому що ми вже звикли до однієї абетки", - додає вона.

За словами заступниці голови комітету підтримки школи Айгуль Ібрагімової, багато вчителів побоюються, що основний тягар переходу ляже на їхні плечі. "Батьки не зможуть допомогти з переходом на латинку, яку самі не вчили. Тому діти зможуть вивчити її тільки в школі. Батьки більше не будуть спроможні допомогти їм з домашніми завданнями", - пояснює вона.

Лінгвістична акробатика вже сьогодні є частинною повсякденного життя в Казахстані, зокрема й у Кайназарі. Школа в селі є двомовною, як і чимало учнів. Батьки можуть вибирати, якою мовою навчатимуться їхні діти, - казахською чи російською. Обидві мови, які є офіційними в Казахстані, чути на шкільному подвір'ї.

Школа в Казахстані

Невдовзі казахські першокласники почнуть використовувати латинку замість кирилиці

Скидаючи радянську шкіру

Це буде вже третя зміна абетки в Казахстані за останні 100 років. У 1929 році казахи перейшли з арабської абетки на латинську, коли в СРСР була створена світська система освіти. У 1940 році Казахстан перейшов на кирилицю. Народи Радянського Союзу мали право на освіту своєю мовою, але ця зміна мала на меті якомога стерти відмінності між ними, тож тодішній перехід на кирилицю сьогодні багато хто називає інструментом русифікації.

Тепер Казахстан намагається позбутися радянського минулого, хоч і пізніше за багато сусідніх країн, де теж розмовляють тюркськими мовами. Азербайджан перейшов з кирилиці на латинку 1991 року, відразу після розпаду СРСР, а Узбекистан та Турменістан - у 1993 році. Це рішення Казахстану можна вважати також кроком вбік від сусідньої Росії, однак влада країни всіляко наполягає, що РФ залишається важливим союзником країни. Росія є одним з найголовнішим торговельних партнерів Казахстану.

За словами політолога Айдоса Сарима, саме занепокоєння щодо реакції Росії може пояснити, чому Казахстан вирішив змінити абетку пізніше за сусідів. Майже неможливо було уникнути того, що російська еліта сприйме цей крок як "особистий удар, відхід від (російської. - Ред.) сфери медіа- та політичного впливу", пояснив Сарим DW.

Касим-Жомарт Токаєв та Володимир Путін

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Зміна балансу

Але Сарим каже, що є й інша причина, чому Казахстан переходить на латинку пізніше за сусідів. Російська мова - це значно більше, ніж просто адміністративний спадок СРСР. Хоч етнічні казахи становлять більшість населення, майже кожен в країні вільно говорить російською. Дані перепису населення 2009 року свідчать, що казахську мову розуміють 74 відсотки населення, тоді як російську - 94 відсотки. Уряд країни, однак, заявив, що хоче в найближчі роки змінити баланс.

Політолог вбачає в цих планах частину спроби створити країну, що більше ґрунтується на "казахських цінностях". Він пояснює, що відхід від кирилиці також віддзеркалює природну зміну етнічного складу населення, в якому дедалі більше переважають етнічні казахи. "За кілька минулих років виросло величезне покоління людей, які розмовляють казахською і які мають свою вимоги та артикулюють їх. Уряд має реагувати на ці зміни", - пояснює Сарим.

Урок у казахській школі

Урок у казахській школі

Нове покоління

Директор кайназарської школи оптимістично дивиться в майбутнє. На його думку, в перспективі перехід з кирилиці на латинку буде позитивним - попри занепокоєння декого з учителів. На дверях його маленького кабінету висить металева табличка з іменем - Tabyskhan Tatukhanovich - уже латинкою.

"Я думаю, що перехід є вимогою нашого часу - з його IT-технологіями та World Wide Web. Я думаю, це позитивна річ", - пояснює Татуханович. На його думку, знання латинської абетки допоможе учням з вивченням англійської мови. "Так їм буде легше читати наукові статті та літературу", - каже він.

Кілька восьмикласниць на шкільному подвір'ї, здається, згодні з директором. Хоч зазвичай їм заборонено використовувати телефони на території школи, вчителі роблять виняток і дозволяють їм показати DW, як вони використовують нову абетку. Дівчата кажуть, що вже вивчили її самостійно і тепер використовують, щоб спілкуватися з друзями в соціальних мережах. Хоч як вони написані, плітки, здається, завжди приносять підліткам радість.

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    Автор: Родіон Еббіґгаузен


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