 Розпад коаліції через скандал: канцлер Австрії пропонує дострокові вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2019

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Розпад коаліції через скандал: канцлер Австрії пропонує дострокові вибори

Австрійський канцлер Себастіан Курц запропонував якнайшвидше провести дострокові вибори в країні через скандал навколо віце-канцлера Австрії Гайнца-Крістіана Штрахе.

Себастіан Курц

Себастіан Курц

Канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) у суботу, 18 травня, запропонував якнайшвидше провести в країні дострокові парламентські вибори через скандал навколо віце-канцлера Австрії Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache). "Я запропонував президенту республіки призначити дострокові вибори - на найближчу можливу дату", - заявив він.

При цьому він оголосив про розірвання коаліції між очолюваною ним Австрійською народною партією та правопопулістською Австрійською партією свободи (АПС), членом якої є Штрахе. "Досить значить досить", - сказав Курц, перерахувавши попередні пов'язані з АПС скандали. Штрахе подав у відставку раніше того ж дня.

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Опозиція в Австрії вимагає відставки віце-канцлера Гайнца-Крістіана Штрахе після оприлюднення відео про його нібито переговори з "багатою росіянкою". Канцлер Себастіан Курц проведе зустріч зі Штрахе. (18.05.2019)

До німецьких ЗМІ потрапило відео, на якому лідер АПС Штрахе у 2017 році ніби домовляється з "багатою росіянкою" про підтримку на виборах в обмін на держзамовлення. Віце-канцлер Австрії каже, що усі були напідпитку. (17.05.2019)

Нагадаємо, що17 травня німецькі видання Süddeutsche Zeitung та Spiegel оприлюднили відео, на якому Штрахе та Йоганн Ґуденус, голова фракції АПС в австрійському парламенті, у липні 2017 році на віллі на острові Ібіца обговорюють можливість придбання впливового австрійського видання Kronen Zeitung невідомою жінкою. Ця зустріч, вочевидь, була організована як пастка для Штрахе.

Як повідомляє Spiegel, жінка на відео назвала себе "племінницею одного російського олігарха" і заявляла, що має намір інвестувати в Австрії чверть мільярда євро. При цьому вона неодноразово наголошувала під час розмови, що йдеться про кошти нелегального походження. Попри такі заяви, зазначають німецькі журналісти, Штрахе та Ґуденус ще шість годин обговорювали з росіянкою можливості інвестування в Австрії. Крім того, вони повідомили гаданій росіянці про незаконну систему партійного фінансування.

Штрахе також стверджував на відео, що зміна власника видання Kronen Zeitung та підтримка ним його партії перед виборами могла б зіграти на користь АПС. У відповідь на підтримку Штрахе запропонував "росіянці" після перемоги на виборах надання державних замовлень будівельним компаніям, які мають бути засновані співрозмовницею Штрахе. У коментарі виданню Spiegel Штрахе підтвердив факт цієї розмови, але заявив, що це була "суто приватна" зустріч "у розкутій атмосфері напідпитку".

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