 Розмитнення автівки по-німецьки (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.08.2019

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Економіка

Розмитнення автівки по-німецьки (відео)

Українські митники послуговуються німецькими каталогами вартості машин "Шваке" для вирахування мита. Новий голова митної служби України Максим Нефьодов розкритикував таку практику. Що ж таке "Шваке" ?

Німецький автомобіль у порту Бремена перед відправленням на експорт

Німецький автомобіль у порту Бремена перед відправленням на експорт

Новий очільник митної служби України Максим Нефьодов запропонував скласти єдину базу вартості розмитнення автомобілів на основі даних про уже ввезені машини. Наразі українські митники використовують німецькі каталоги "Шваке" для вираховування мита. Це абсолютно відкрита платформа, де будь-хто за оплату у 7 євро 90 центів може отримати інформацію про ринкову вартість свого автомобіля. Для цього треба внести дані про своє авто - такі як модель, рік випуску, пробіг, комплектація, пошкодження. 

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Докладно

Німецький автомобіль у порту Бремена перед відправленням на експорт

Розмитнення автівки по-німецьки (відео)

Українські митники послуговуються німецькими каталогами вартості машин "Шваке" для вирахування мита.  

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