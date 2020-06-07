Розлив палива у Норильську: США запропонували РФ допомогу

Держсекретар США Майк Помпео у суботу, 6 червня, запропонував Росії допомогу в подоланні наслідків масштабного розливу палива в Норильську.

"Засмучений після новин про розлив палива в Норильську, в Росії. Попри наші розбіжності, Сполучені Штати готові допомогти Росії пом'якшити наслідки цієї екологічної катастрофи та запропонувати нашу технічну експертизу", - написав він у Twitter.

Екологічна катастрофа під Норильськом сталася 29 травня через розгерметизацію аварійного резервуару на ТЕЦ-3 АТ НТЕК (Норильськ-Таймирська енергетична компанія).

Внаслідок цього близько 20 тисяч тонн дизельного палива розлилося за межі промзони. Частина палива потрапила в річки Дандикан і Амбарна. У МНС РФ заявили, що дізналися про подію лише 31 травня. До цього власник НТЕК - компанія "Норнікель" - самостійно намагалася ліквідувати наслідки аварії.

Росприроднагляд повідомив про перевищення в десятки тисяч разів гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин на водних об'єктах в Норильську. Аварію оголосили надзвичайною ситуацією федерального масштабу. Генпрокуратура Росії порушила кримінальні справи про псування землі, порушення правил охорони навколишнього середовища і про забруднення вод.

За оцінкою міжнародної природоохоронної організації Greenpeace, збитки тільки водних об'єктів на Таймирі можуть перевищувати 6 мільярдів рублів без урахування шкоди для ґрунту і викидів забруднювальних речовин в атмосферу. За даними екологів, ця аварія стала найгіршою подібною катастрофою у регіоні за весь час, зазначає агенція AFP. Її наслідки - червоні плями у тундрі - видно з космосу.

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