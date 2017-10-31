 Розвідка ЄС: РФ намагається вплинути на вибори до Європарламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2019

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Новини

Розвідка ЄС: РФ намагається вплинути на вибори до Європарламенту

Росія намагається вплинути на молодих виборців у ЄС і зменшити їхню явку на голосуванні, повідомляє агенція dpa з посиланням на звіт розвідки ЄС.

Засідання Європарламенту у Стразбурзі

Засідання Європарламенту у Стразбурзі (фото з архіву)

Розвідувальні органи Євросоюзу моніторять спроби Росії втрутитися у вибори до Європарламенту, котрі розпочнуться 23 травня. Про це інформує у суботу, 13 квітня, агенція dpa з посиланням на дані звітів розвідки ЄС.

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Спроби РФ, як зазначено у звіті розвідслужб, включають вплив на мешканців ЄС з використанням соціальних мереж, а також державних телеканалів Росії на кшталт RT, котрий підтримує дружніх до Росії європейських політиків-євроскептиків.

Зокрема, з даними розвідки ЄС, РФ спрямовує свої пропагандистські дії на молодь Євросоюзу. У деяких описаних випадках йдеться про спроби посіяти в молоді сумніви щодо важливості Європарламенту і, таким чином, зменшити явку молодих виборців під час голосування 23-26 травня.

Російський уряд своєю чергою категорично відкидає такі закиди. МЗС РФ заявило агенції dpa, що Росія не втручається у вибори в державах ЄС, чи інших країнах і не має таких намірів.

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