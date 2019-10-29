Розведення сил у Петрівському зірвалося - Вадим Пристайко

Розведення сил поблизу Петрівського у Донецькій області, яке було заплановане на понеділок, 4 листопада, зірвалося. Причина - обстріли бойовиків, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на спільному з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу брифінгу.

"Розведення мало розпочатися сьогодні, але кілька днів тому був обстріл в районі розведення (...) Довелося перенести розведення на той період, коли буде досягнуто семиденний режим тиші (...) Цим розведенням ми завершимо всі умови для проведення зустрічі "нормандської четвірки", - цитує Пристайка агенція "Українські Новини".

За словами міністра закордонних справ України, у вересні Кремль висував дві умови - згода на "формулу Штайнмаєра" та розведення сил в трьох ділянках. Зараз РФ почала вимагати документ для лідерів. Однак, за словами Пристайка, "Україна не бачить в цьому проблеми". Він додав, що наразі Росія не висуває інших додаткових вимог.

"Російська сторона зараз почала говорити про документ, який сторони мають узгодити, щоб лідери з ним працювали. Цієї вимоги не було. Але якщо це документ, який буде за підсумками зустрічі, то його можна підготувати, щоб справді лідери не сиділи і починали писати результати на чистому аркуші", - сказав Пристайко під час брифінгу.

Він додав, що українська сторона готова розробити документ для зустрічі лідерів країн "нормандського формату" і сподівається, що вона відбудеться після того, як в Петрівському буде розведено сили і засоби.

Росія не повертає Україні захоплені у Керченській протоці кораблі

Також Вадим Пристайко запевняє, що повернення трьох українських військових кораблів, захоплених у Керченській протоці, затримується через Росію, а не Україну.

"Ми готові забрати кораблі. МЗС направляв ноту, де просив назвати дату і час, коли ми можемо забрати кораблі. Ми хотіли б подивитися, чи залишилися наслідки обстрілів цих кораблів, чи ця затримка пов'язана з тим, що вони ремонтуються і зникають діри від обстрілів наших бойових кораблів. Ніякої затримки з нашого боку немає", - зазначив Пристайко. Міністр додав, що українські військові готові прибути в будь-яку точку і забрати кораблі.

Нагадаємо, що 7 вересня відбувся обмін ув'язненими між Росією та Україною. За даними Офісу президента України, російська сторона передала Києву 35 осіб, серед яких українські політв'язні Олег Сенцов, Павло Гриб, Роман Сущенко, Володимир Балух, захоплені в Керченській протоці українські моряки тощо.

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