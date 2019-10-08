 Розведення сил у Золотому: військовий прокурор застеріг від порушень закону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2019

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Розведення сил у Золотому: військовий прокурор застеріг від порушень закону

На протиправні дії через незгоду декого з ветеранів АТО та ООС щодо відведення військ з Золотого буде відповідна правова реакція, застеріг головний військовий прокурор України Віктор Чумак.

У Золотому розведення сил попри домовленість ТКГ поки не розпочалося

У Золотому розведення сил попри домовленість ТКГ поки не розпочалося

Головний військовий прокурор України Віктор Чумак обіцяє належну правову реакцію на скоєння будь-яких правопорушень у розташованому в Луганській області містечку Золоте. Про це Чумак заявив у вівторок, 8 жовтня, в ефірі радіо НВ, коментуючи можливий розвиток ситуації в Золотому.

"Якщо протидія буде здійснюватися громадянами України мирним способом шляхом проведення мітингів і демонстрацій, якщо не буде застосовуватися сила, це абсолютно нормально. Поки вони не будуть вчиняти дії щодо кримінальних правопорушень, це їхнє право - говорити, з чим вони згодні, або ні", - визнав Чумак, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Водночас головний військовий прокурор наголосив: "Якщо якісь дії кримінального характеру будуть скоюватися військовими щодо цих людей, на це теж буде реагування, якщо ці люди будуть вчиняти якісь дії стосовно військовослужбовців, і (дії. - Ред.) будуть підпадати під ознаки правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом, тут теж треба буде реагувати".

Група ветеранів АТО в Золотому

Нині в Золотому перебуває група ветеранів АТО та ООС, котрі прибули туди ще 6 жовтня. Там вони заявили про готовність захищати селище в разі відведення українських військ. До них приєднався лідер крайньо-правої партії "Національний корпус" Андрій Білецький. У опублікованому на сторінці "Нацкорпусу" в YouTube відео Білецький пригрозив, що ветерани лишатимуться в Золотому доти, поки керівництво держави не відмовиться від ідеї відведення військ і "формули Штайнмаєра", або до повернення Збройних сил України (ЗСУ) на позиції в разі, якщо відведення все-таки відбудеться.

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Розведення сил у Золотому та Петрівському заплановано на 7 жовтня, повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік. Президент Володимир Зеленський пообіцяв місцевим жителям, що розведення військ не вплине на їхню безпеку. (01.10.2019)

Розведення сил у місті Золоте Луганської області та селі Петрівське Донецької області не почалося, бо бойовики обстріляли ці населені пункти, заявив глава МЗС України Вадим Пристайко. (07.10.2019)

Розведення сил у Золотому і Петрівському мало розпочатися ще 7 жовтня, проте процес так і не стартував. Київ обґрунтував зволікання зі свого боку тим, що в районах цих населених пунктів так і не запрацював режим "тиші". (08.10.2019)

Білецький наголосив, що ветерани залишаться в Золотому, "навіть якщо влада кине їх напризволяще, навіть якщо будуть виведені війська". "Якщо армія буде відведена, ми залишаємося рівно доти, поки армія не повернеться в ці українські населені пункти", - додав Білецький.

Поліція розмістила додаткові сили

Водночас заступник голови Національної поліції Вадим Троян повідомив, що в Золотому безпеку і громадський порядок під час розведення військ гарантують додаткові сили поліції. За словами Трояна, для посилення патрулювання було залучено 36 співробітників патрульної служби особливого призначення з Кіровоградської та Луганської областей.

Як повідомлялося, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення підрозділів у Петрівському і Золотому. Тоді ж спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Зайдік (Martin Sajdik) повідомив, що розведення сил і засобів в цих населених пунктах розпочнеться 7 жовтня.

Однак 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що розведення сил і засобів в Золотому і Петрівському не розпочалося, оскільки кілька днів тому ці населені пункти обстріляли.

Про неможливість проведення розведення сил та засобів у Золотому через обстріли повідомили 8 жовтня і в міноборони України.

  • Шахта у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Історична шахта

    Шахта "Золоте" - одна з двох, що діють на території міста. Їй понад 100 років. Як і більшість державних шахт, ця є дотаційним підприємством. Нині вона розташована практично на лінії фронту. Крім війни, проблем додає те, що "Золоте" бореться з підтопленням водами тих шахт, що розташовані на окупованій території. Таке підтоплення створює величезну екологічну небезпеку для регіону.

  • Шахтарі з міста Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Прифронтові шахтарі

    Антон (ліворуч) та Андрій (праворуч) все життя працюють на шахті. Шахтарі живуть у скруті - їм місяцями не платять зарплату. Андрієві трошки легше - він вже отримує пенсію і менше залежить від зарплатні. Каже, що майбутнього не бачить ані у шахти, ані у Золотого. Втім, залишати рідне місто не хоче. Чорні круги навколо очей у Антона - від вугільного пилу.

  • Золотий пам'ятник шахтарю у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Згадка про "золоту епоху" Золотого

    Про минулі "золоті" часи нагадує позолочена скульптура шахтаря у місцевому парку. Приналежність до шахтарської професії досі має велике значення для місцевої ідентичності на Донбасі. Адже за Радянського Союзу гірники мали високий соціальний статус. Шахтарі і сьогодні гордяться своєю професією, що давно втратила колишній престиж.

  • Дитячий майданчик у шахтарському місті

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Шахтар-арт

    Речі, пов'язані з шахтарською працею, можна побачити навіть на дитячому майданчику. Цих бедриків змайстрували з шахтарських шоломів.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Місто, що вмирає

    Проблеми у Золотому почалися ще до війни - із занепадом вугільної промисловості. Наприкінці 1960-х років місто налічувало майже 28000 мешканців. Сьогодні - вдвічі менше. Під час активної фази бойових дій війни, що триває з 2014 року, місто потерпало від обстрілів. За період війни тут загинули 16 цивільних. Частина Золотого - селище Золоте-5 - зараз контролюється бойовиками "ЛНР".

  • Мешканці селища Золоте-4

    Золоте: занепад, шахти та війна

    В очікуванні розведення військ

    У прифронтових районах міста досі небезпечно. Мешканці селища Золоте-4, подружжя пенсіонерів Олександр і Тетяна, сподіваються, що після анонсованого розведення сторін менше стрілятимуть. Місцева волонтерка Марина Данилкіна (праворуч) з ними не згодна. Вона боїться, що після відходу української армії бойовики самопроголошеної "ЛНР" мститимуться мешканцям Золотого, котрі мають проукраїнську позицію.

  • Українські військові, які стоять біля Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Військові на позиціях біля Золотого

    Більшість українських військових у Золотому теж не в захваті від анонсованого розведення. Бійці не довіряють противнику - бояться, що сепаратисти не відійдуть, а займуть позиції, які залишить українська армія.

  • Баян на балконі полишеного будинку на околиці Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Нагадування про мирне життя

    Місцеві, які залишили свої квартири на околиці Золотого через постійні обстріли, забрали не всі свої речі. Часом тут можна натрапити на зовсім неочікувані знахідки - як-от баян на балконі. Зараз музики у цьому місці не почути - лунають хіба що постріли.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    "Напіввідкритий" КПВВ

    КПВВ "Золоте" - чи не єдине, що було побудовано, а не зруйновано у Золотому за останні роки. Втім, своєї функції він не виконує: перетнути лінію розмежування тут неможливо. Адже сепаратисти не відкривають пункт пропуску зі свого боку. Відкриття "Золотого" дозволило б розвантажити КПВВ у Станиці Луганській, що наразі є єдиним діючим на Луганщині, і суттєво покращити гуманітарну ситуацію.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    КПВВ працює як звичайний блок-пост

    Наразі КПВВ "Золоте" працює фактично як звичайний блок-пост: тут контролюють людей, які прямують із прифронтових, але підконтрольних уряду селищ. При цьому у "Золотому", як і на інших КПВВ на лінії зіткнення, працюють прикордонники і представники фіскальної служби, які перевіряють поодинокі автівки і пішоходів. Також тут є вся необхідна інфраструктура - зокрема, укриття від обстрілів.

  • Контроль на блок-посту

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Незручності для місцевих

    Перевірки тут більш прискіпливі, ніж на звичайних блок-постах. До того ж "Золоте", як і інші КПВВ, не працює вночі. Це - додаткові незручності для місцевих. Зокрема для шахтарів, адже шахти працюють цілодобово. Місцеві часто об'їжджають КПВВ ґрунтовими шляхами. Втім, це можливо лише за гарної погоди. У дощ, коли дороги розмиті, КПВВ - єдина можливість потрапити до цивілізації і повернутись додому.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Дорога на "той бік"

    Дорога, що веде від КПВВ до окупованого Первомайська, наразі перекрита. До війни у Первомайську працювали багато мешканців Золотого. Раніше дістатися туди можна було менше ніж за годину. Зараз потрапити до Первомайська з Золотого можна лише через інші КПВВ - приміром, у Станиці Луганській. Така дорога займе цілий день.

    Автор: Микола Бердник


DW.COM

Золоте: занепад, шахти та війна

Шахтарське містечко Золоте опинилось на самісінькій лінії фронту, а частина його контролюється "ЛНР". Саме тут планується наступний етап розведення військ на Донбасі. Мирне та військове життя Золотого - у фотодобірці DW. (27.09.2019)  

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