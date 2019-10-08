Розведення сил у Золотому: військовий прокурор застеріг від порушень закону

Головний військовий прокурор України Віктор Чумак обіцяє належну правову реакцію на скоєння будь-яких правопорушень у розташованому в Луганській області містечку Золоте. Про це Чумак заявив у вівторок, 8 жовтня, в ефірі радіо НВ, коментуючи можливий розвиток ситуації в Золотому.

"Якщо протидія буде здійснюватися громадянами України мирним способом шляхом проведення мітингів і демонстрацій, якщо не буде застосовуватися сила, це абсолютно нормально. Поки вони не будуть вчиняти дії щодо кримінальних правопорушень, це їхнє право - говорити, з чим вони згодні, або ні", - визнав Чумак, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Водночас головний військовий прокурор наголосив: "Якщо якісь дії кримінального характеру будуть скоюватися військовими щодо цих людей, на це теж буде реагування, якщо ці люди будуть вчиняти якісь дії стосовно військовослужбовців, і (дії. - Ред.) будуть підпадати під ознаки правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом, тут теж треба буде реагувати".

Група ветеранів АТО в Золотому

Нині в Золотому перебуває група ветеранів АТО та ООС, котрі прибули туди ще 6 жовтня. Там вони заявили про готовність захищати селище в разі відведення українських військ. До них приєднався лідер крайньо-правої партії "Національний корпус" Андрій Білецький. У опублікованому на сторінці "Нацкорпусу" в YouTube відео Білецький пригрозив, що ветерани лишатимуться в Золотому доти, поки керівництво держави не відмовиться від ідеї відведення військ і "формули Штайнмаєра", або до повернення Збройних сил України (ЗСУ) на позиції в разі, якщо відведення все-таки відбудеться.

Білецький наголосив, що ветерани залишаться в Золотому, "навіть якщо влада кине їх напризволяще, навіть якщо будуть виведені війська". "Якщо армія буде відведена, ми залишаємося рівно доти, поки армія не повернеться в ці українські населені пункти", - додав Білецький.

Поліція розмістила додаткові сили

Водночас заступник голови Національної поліції Вадим Троян повідомив, що в Золотому безпеку і громадський порядок під час розведення військ гарантують додаткові сили поліції. За словами Трояна, для посилення патрулювання було залучено 36 співробітників патрульної служби особливого призначення з Кіровоградської та Луганської областей.

Як повідомлялося, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення підрозділів у Петрівському і Золотому. Тоді ж спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Зайдік (Martin Sajdik) повідомив, що розведення сил і засобів в цих населених пунктах розпочнеться 7 жовтня.

Однак 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що розведення сил і засобів в Золотому і Петрівському не розпочалося, оскільки кілька днів тому ці населені пункти обстріляли.

Про неможливість проведення розведення сил та засобів у Золотому через обстріли повідомили 8 жовтня і в міноборони України.