Розведення військ у Золотому: жовтий режим, сіра зона та надія на мир (відео)

На невеликій ділянці фронту поблизу Золотого на Луганщині після трьох років невдалих спроб вдалося розвести сили української армії і сепаратистів. Як живе і на що сподівається Золоте після розведення - у репортажі DW.
Блок-пости Нацгвардії і патрулі поліції на кожному кроці. Після початку розведення сил української армії і підконтрольних Росії сепаратистів в районі Золотого у місті запровадили так званий "жовтий режим безпеки". Влада боїться провокацій і зриву розведення військ, яке нарешті вдалось розпочати - після трьох років переговорів, численних невдалих спроб і попри серйозний спротив частини суспільства. Посилена присутність силовиків також має заспокоїти місцевих мешканців - показати їм, що їх не залишили без захисту. Адже попри те, що з самого Золотого армію не вивели, побоювання, що до міста можуть зайти сепаратисти, є принаймні у частини мешканців фронтового містечка. Навіть у тих із них, хто розведення вітає. Дивіться в ексклюзивному репортажі DW:
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