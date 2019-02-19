Родичів Небесної сотні проігнорували у ВККС

У середу, 20 лютого, родини українців, загиблих на Майдані 18-20 лютого 2014 року, зібрались перед будівлею Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) в Києві. "Подивіться - тут зібрались згорьовані батьки, діти, дружини. Ця гідра, яка причаїлась у цих кабінетах, чекає реваншу. Але ми не завершуємо свою боротьбу", - звернувся до членів ВККС Володимир Голоднюк - батько загиблого Устима Голоднюка.

"Жоден з членів ВККС не вийшов привітатись з родинами Небесної сотні", - розповіла DW членкиня Громадської ради доброчесності (ГРД) Галина Чижик.

"Мені хочеться вірити, що вони поховалися в своїх кабінетах, бо їм дико соромно - за те, що Максим Тітов, який засуджував невинних активістів, вчора успішно пройшов співбесіду до Верховного Суду, а судді, які санкціонували розгін Майдану і кидали протестувальників за ґрати, успішно пройшли оцінювання", - написала на своїй сторінці у Facebook Чижик.

У розмові з DW вона додала, що Максим Тітов у 2014 році на підставі сфальшованих протоколів ДАІ позбавляв автомайданівців водійських прав за поїздку до Межигір'я. А місяць тому ВККС залишила в конкурсі до Вищого антикорупційного суду суддю Інну Білоус, яка забороняла мирні зібрання в Тернополі.

За словами Чижик, наразі оцінювання пройшли 129 "суддів Майдану", з них половина - успішно. "ВККС рекомендувала звільнити лише 12 відсотків, але ці судді досі залишаються на посадах. Щодо решти рішення ще не прийняте", - зазначила членкиня ГРД - дорадчого органу, який звертає увагу ВККС на сумнівні суддівські рішення та необґрунтовані статки суддів і кандидатів на посади суддів.

Дивитись відео 03:43 Now live 03:43 хв Поділитись #LocalHeroes: Адвокат Майдану, який повстав проти системи (19.07.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/31j6y #LocalHeroes: Адвокат Майдану, який повстав проти системи (19.07.2018)

"Ця ВККС могла увійти в істрію як комісія, яка зробила революцію в судовій системі і дала українцям справедливий суд. Натомість вони стали тими, хто не дав судовій реформі відбутись", - підсумувала Чижик.

Тим часом на сайті ВККС опублікували повідомлення про те, що біля її будівлі "відбулась акція, в якій взяли участь родини та адвокати Героїв Небесної Сотні... У холі Комісії організовано фотовиставку в пам'ять Героїв Небесної Сотні", - зазначається на сайті відомства.

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