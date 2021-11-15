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Робот - технічний пристрій, котрий, як правило, слугує для того, аби виконувати механічні роботи й таким чином розвантажити людину.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Робот". Роботи можуть бути як стаціонарними, так і мобільними. Вони керуються за допомогою комп'ютерних програм. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
В Ізраїлі представили озброєного робота для охорони кордонів. Він може працювати автономно, виконуючи більшу частину функцій без участі людини. Однак оператор у будь-який момент може взяти керування на себе. Дивіться, як це працює.
У Німеччині поблизу Бонна тестують робота для висапування бур'янів та посіву овочів. Розумний помічник - родом з Данії. Німецькі фермери кажуть: до людини "фармдроїду" ще далеко, але в перспективі можлива конкуренція.
Біотехнічне підприємство в Тайвані розробило робота, який може обробляти 2000 тестів на коронавірус у день. Розробники запевняють, що масштабне використання таких роботів у світі може допомогти швидше виявляти коронавірус і відновити економіку.
Те, що раніше можна було побачити хіба що у фантастичних фільмах, нині стає реальністю. Ексзоскелети допомагають людям виконувати важку фізичну працю, а хворим з опорно-руховими проблемами взагалі рухатися. Репортер DW перевірив на собі, як це функціонує.
У Сінгапурі в одному з парків тестують чотирилапого робота, схожого на собаку. Його завдання - нагадувати людям про необхідність дотримуватися соціальної дистанції. За допомогою робота місцева влада сподівається скоротити кількість патрульних у громадських місцях.