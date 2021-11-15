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Робот

Робот - технічний пристрій, котрий, як правило, слугує для того, аби виконувати механічні роботи й таким чином розвантажити людину.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Робот". Роботи можуть бути як стаціонарними, так і мобільними. Вони керуються за допомогою комп'ютерних програм. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Міні-робот, якого можна створити самостійно (15.11.2021) 15.11.2021

Самотньо працювати з дому? Можливо, це японське рішення стане вам в пригоді…

Робот-носильник сумок (19.10.2021) 19.10.2021

Набридло самому тягати сумки? Можете завести механічного помічника. Щоправда, поки що підняти він може мало, а коштує багато. Але розробники кажуть, що це лише початок…

Цей робот заправить вашу машину... без вас (20.09.2021) 20.09.2021

Заправитися, не виходячи з автомобіля. Таке вже можливо в Китаї. Там усю роботу переклали на робота. Дивіться самі!

Ізраїльські кордони охоронятиме озброєний робот? (14.09.2021) 14.09.2021

В Ізраїлі представили озброєного робота для охорони кордонів. Він може працювати автономно, виконуючи більшу частину функцій без участі людини. Однак оператор у будь-який момент може взяти керування на себе. Дивіться, як це працює.

Вода для Марсу: робот видобуває воду там, де її немає (14.09.2021) 14.09.2021

Знайомтеся з роботом, який може видобувати воду… з повітря! Навіть у пустелі! Його створили для видобутку води на Марсі.

Роботи замість заробітчан? Фармдроїд обробляє поля у Німеччині (11.08.2021) 11.08.2021

У Німеччині поблизу Бонна тестують робота для висапування бур'янів та посіву овочів. Розумний помічник - родом з Данії. Німецькі фермери кажуть: до людини "фармдроїду" ще далеко, але в перспективі можлива конкуренція.

Кандидат у канцлери Німеччини Олаф Шольц: робот з емоціями?

Кандидат у канцлери Німеччини Олаф Шольц: робот з емоціями? 10.05.2021

Німецькі соціал-демократи на онлайн-з'їзді остаточно визначилися з кандидатом у канцлери на виборах 2021 року. Ним став міністр фінансів Олаф Шольц. DW - про людину на прізвисько "Шольцомат".

Перший робот-собака на службі в поліції Нідерландів (05.05.2021) 05.05.2021

Нідерландська поліція першою в Європі залучила до своїх лав робота-собаку. Його головне завдання - бути розвідником у нарколабораторіях, щоб не наражати на небезпеку людей. Дивіться, як він працює!

Чотирилапий робот "винюхує" радіацію в Чорнобилі (28.10.2020) 28.10.2020

Контролювати рівень радіації в чорнобильській зоні відчуження можна без ризику для людей - за допомогою роботів на кшталт чотрилапого Спота. Це продемонстрували науковці Бристольського університету. Дивіться самі!

Роботи замість поневолених дельфінів у дельфінаріях? (16.10.2020) 16.10.2020

Американські розробники створили робота-дельфіна, який зовні нічим не відрізняється від справжніх. Ідея в тому, щоб замінити поневолених ссавців у дельфінаріях та аквапарках.

Найшвидший тест на коронавірус - завдяки роботу (05.10.2020) 05.10.2020

Біотехнічне підприємство в Тайвані розробило робота, який може обробляти 2000 тестів на коронавірус у день. Розробники запевняють, що масштабне використання таких роботів у світі може допомогти швидше виявляти коронавірус і відновити економіку.

Як відчути себе суперменом: тестуємо екзоскелет (26.05.2020) 26.05.2020

Те, що раніше можна було побачити хіба що у фантастичних фільмах, нині стає реальністю. Ексзоскелети допомагають людям виконувати важку фізичну працю, а хворим з опорно-руховими проблемами взагалі рухатися. Репортер DW перевірив на собі, як це функціонує.

Робот-пес стежить за дотриманням дистанції (13.05.2020) 13.05.2020

У Сінгапурі в одному з парків тестують чотирилапого робота, схожого на собаку. Його завдання - нагадувати людям про необхідність дотримуватися соціальної дистанції. За допомогою робота місцева влада сподівається скоротити кількість патрульних у громадських місцях.

Винахід німців: більше не треба полоти бур'яни? (13.11.2018) 13.11.2018

Цей винахід може змінити життя фермерів. Полоти бур'ян чи труїти його хімікатами вже буде не потрібно. Німці тестують "аграрного андроїда", який самостійно може визначати та знищувати бур'ян.

Робот Софія заспокоїла Меркель через поразку на ЧС-2018 (28.06.2018) 28.06.2018

"Ви досі маєте одну з найкращих збірних світу", - заспокоїла Анґелу Меркель робот-гуманоїд Софія на конференції "Мораль та машини", організованій журналом "Wirtschaftswoche".

Штучний інтелект - друг чи ворог? (08.06.2018) 08.06.2018

Машини стають дедалі розумнішими. Багато в чому вони випереджають людей і роблять процеси виробництва більш ефективними. Та чи зможе штучний інтелект колись розвинути своє власне мислення і нашкодити людині?
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