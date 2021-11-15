Робот - технічний пристрій, котрий, як правило, слугує для того, аби виконувати механічні роботи й таким чином розвантажити людину.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Робот". Роботи можуть бути як стаціонарними, так і мобільними. Вони керуються за допомогою комп'ютерних програм. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.