Робота за кордоном

Медики на експорт: хто лікуватиме українців? (05.01.2021)

Європейські клініки нині як ніколи активно "полюють" на кваліфікованих лікарів з України. За кордоном українські медики заробляють у десятки разів більше, ніж в Україні. Що ще спонукає українських лікарів залишати батьківщину і чим це загрожує Україні?