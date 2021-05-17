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Робота за кордоном

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "робота за кордоном".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Польщі офіційно працевлаштовані понад пів мільйона українців

У Польщі офіційно працевлаштовані понад пів мільйона українців 17.05.2021

У Польщі офіційно працюють понад 500000 українських заробітчан, однак їх може бути навіть більше, оскільки багато з них працюють за короткостроковими договорами.

Лікарі-заробітчани: як Польща полегшує працевлаштування українським медикам (21.01.2021) 21.01.2021

Польща значно спростила процедуру працевлаштування для іноземних медиків. Українські лікарі та медсестри тепер можуть працювати в сусідній країні без підтвердження диплому та складання іспитів. На яких умовах та скільки платитимуть медикам в Польщі?

Українські лікарі на експорт: хто лікуватиме українців? (відео)

Українські лікарі на експорт: хто лікуватиме українців? (відео) 06.01.2021

Європейські клініки нині як ніколи активно "полюють" на кваліфікованих лікарів з України. Що спонукає українських медиків залишати батьківщину і чим це загрожує Україні?

Медики на експорт: хто лікуватиме українців? (05.01.2021) 05.01.2021

Європейські клініки нині як ніколи активно "полюють" на кваліфікованих лікарів з України. За кордоном українські медики заробляють у десятки разів більше, ніж в Україні. Що ще спонукає українських лікарів залишати батьківщину і чим це загрожує Україні?

Польща чекає на українських заробітчан: що на заваді? (15.09.2020) 15.09.2020

Роботодавці кличуть українців до Польщі, пропонуючи сотні вакансій. Утім, на тлі спалаху коронавірусу трудові мігранти їдуть за кордон вже не так активно, як раніше. DW з'ясовувала чому.
Які міста світу найбільше приваблюють закордонних фахівців

Які міста світу найбільше приваблюють закордонних фахівців 05.12.2019

Кар'єра в Нью-Йорку чи Парижі? Виявляється, сучасних експатів приваблюють зовсім інші напрямки.
До країн ОЕСР шукачів притулку їде менше, а трудових мігрантів - більше

До країн ОЕСР шукачів притулку їде менше, а трудових мігрантів - більше 18.09.2019

У 2018 році країни ОЕСР отримали на 35 відсотків менше заяв від шукачів притулку, ніж роком раніше. Водночас потік трудових мігрантів до цих країн зростає. Одна з топ-країн для пошуку роботи - Польща.

Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині? (фотогалерея) 02.09.2019

Яким фахівцям із професійно-технічною освітою, отриманою за кордоном, простіше знайти роботу на німецькому ринку праці?
Люди на експорт. Як трудова міграція впливає на українську економіку

Люди на експорт. Як трудова міграція впливає на українську економіку 05.02.2019

Грошові перекази від трудових мігрантів з закордону є масштабними вливаннями в українську економіку. Водночас відтік робочої сили загрожує економічному розвитку.

Робота за кордоном: чому Німеччина найкраща для експатів у Європі (15.01.2019) 15.01.2019

Німеччину визнали найкращою країною для роботи іноземців у Європі. Такі дані дослідження Expat Explorer за підсумками 2018 року. Що найбільше приваблює іноземних спеціалістів у ФРН?

На що витрачають свої гроші українські заробітчани

На що витрачають свої гроші українські заробітчани 23.11.2018

Нерухомість, ремонти і освіта дітей - типові інвестиції українців, які поїхали на заробітки за кордон. Утім, тренди поступово міняються.

Відтік кадрів з України: чому криза лише поглиблюється

Відтік кадрів з України: чому криза лише поглиблюється 12.11.2018

Попри намагання українських підприємств втримати своїх працівників, вони продовжують поповнювати лави трудових мігрантів. І вищі зарплати - далеко не єдиний стимул для них.

Тенденція п'яти років: Українці їдуть працювати до Польщі

Тенденція п'яти років: Українці їдуть працювати до Польщі 26.10.2018

Кожен п'ятий з понад трьох мільйонів дозволів на проживання у Євросоюзі було видано вихідцю з України. Українці їдуть до ЄС передовсім з метою працевлаштування та найчастіше обирають Польщу.
У 2017 році найбільше дозволів на проживання в ЄС отримали українці

У 2017 році найбільше дозволів на проживання в ЄС отримали українці 25.10.2018

У 2017 році українці стали лідерами за числом отриманих дозволів на проживання в ЄС. Найбільше дозволів українцям видала Польща. Загалом легальне право на перебування в ЄС торік отримали понад три мільйони іноземців.
230 тисяч українців стали жертвами торгівлі людьми

230 тисяч українців стали жертвами торгівлі людьми 23.10.2018

За оцінками міжнародних експертів, більше 230 тисяч українців побували у рабстві за часів незалежності України. Якщо раніше людей найчастіше експлуатували сексуально, то нині втягують в трудове рабство.

Робота за кордоном: скільки заробляють українці у Польщі? (28.08.2018) 28.08.2018

Три чверті українців у Польщі щомісяця заробляють від 19 тисяч гривень і більше. Відповідно зростають обсяги грошових переказів в Україну. Разом з тим обсяги відтоку працездатного населення лякають економістів.
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