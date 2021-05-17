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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "робота за кордоном".
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Польща значно спростила процедуру працевлаштування для іноземних медиків. Українські лікарі та медсестри тепер можуть працювати в сусідній країні без підтвердження диплому та складання іспитів. На яких умовах та скільки платитимуть медикам в Польщі?
Європейські клініки нині як ніколи активно "полюють" на кваліфікованих лікарів з України. За кордоном українські медики заробляють у десятки разів більше, ніж в Україні. Що ще спонукає українських лікарів залишати батьківщину і чим це загрожує Україні?