Робота в Польщі

Добра робота не у Польщі: як українці заробляють гроші на полях Херсонщини (10.06.2021)

Пам'ятаєте твердження президента Володимира Зеленського про те, що в окремих куточках України заробляють як у Польщі? Схоже, щось у цьому є. Принаймні дедалі частіше сезонні працівники виїжджають на заробітки не до сусідньої Польщі, а, приміром, на південь України. Невже українські фермери готові надати гідні умови праці та зарплати? DW дізнавалась про це на Херсонщині.