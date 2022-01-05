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Робота в Польщі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Робота в Польщі".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Польща спростила умови працевлаштування для іноземців

Польща спростила умови працевлаштування для іноземців 05.01.2022

Іноземці, в тому числі і з України, два роки зможуть працювати у Польщі без робочої візи, а лише на підставі доручення. Простішим стане і отримання посвідки на постійне проживання.
Далекобійники з України в ЄС: яких водіїв шукають (відео)

Далекобійники з України в ЄС: яких водіїв шукають (відео) 27.10.2021

У країнах Європи гострий дефіцит далекобійників. Заповнити цю прогалину на ринку праці ЄС хочуть водіями фур з інших країн, зокрема України. Які умови праці їх чекають і що радять досвідчені українські далекобійники?

Далекобійники на експорт в ЄС: яких водіїв шукають в Україні? (26.10.2021) 26.10.2021

У країнах Європи гострий дефіцит далекобійників. Заповнити цю прогалину на ринку праці ЄС хочуть водіями фур з інших країн, зокрема України. Які умови праці їх чекають? Що радять досвідчені українські далекобійники, які вже давно працюють в ЄС?
Дедалі більше українських вчителів їдуть на заробітки до Польщі - дослідження

Дедалі більше українських вчителів їдуть на заробітки до Польщі - дослідження 23.07.2021

Цьогоріч освітян з України, які їдуть на сезонні роботи до сусідньої Польщі, побільшало на 15 відсотків у порівнянні з 2020 роком. Там за сезон можна заробити до п'яти тисяч доларів.

Добра робота не у Польщі: як українці заробляють гроші на полях Херсонщини (10.06.2021)

Добра робота не у Польщі: як українці заробляють гроші на полях Херсонщини (10.06.2021) 10.06.2021

Пам'ятаєте твердження президента Володимира Зеленського про те, що в окремих куточках України заробляють як у Польщі? Схоже, щось у цьому є. Принаймні дедалі частіше сезонні працівники виїжджають на заробітки не до сусідньої Польщі, а, приміром, на південь України. Невже українські фермери готові надати гідні умови праці та зарплати? DW дізнавалась про це на Херсонщині.

Польща й українські заробітчани: хто кому потрібніший? (відео)

Польща й українські заробітчани: хто кому потрібніший? (відео) 02.06.2021

Польща однією з перших фактично відновила "безвіз" для українських заробітчан. Працівників активно запрошують на сезонні роботи у сільському господарстві, промисловості та сфері обслуговування.
У Польщі офіційно працевлаштовані понад пів мільйона українців

У Польщі офіційно працевлаштовані понад пів мільйона українців 17.05.2021

У Польщі офіційно працюють понад 500000 українських заробітчан, однак їх може бути навіть більше, оскільки багато з них працюють за короткостроковими договорами.

5000 євро на бізнес заробітчанам - допомога чи популізм? (відео)

5000 євро на бізнес заробітчанам - допомога чи популізм? (відео) 10.02.2021

Уряд виступив з ініціативою з реінтеграції заробітчан в українську економіку. Ті, хто повернувся в Україну, зможуть отримати від держави майже 5 тисяч євро допомоги на бізнес. Що думають про це заробітчани та експерти?

5000 євро на бізнес: реальна допомога заробітчанам чи популізм? (09.02.2021) 09.02.2021

Уряд Дениса Шмигаля виступив з ініціативою щодо реінтеграції заробітчан в українську економіку. Ті з них, хто повернувся в Україну, зможуть отримати від держави майже п'ять тисяч євро допомоги на заснування бізнесу. Що думають про це заробітчани та експерти?
Лікарі-заробітчани: як Польща переманює медиків з України (відео)

Лікарі-заробітчани: як Польща переманює медиків з України (відео) 21.01.2021

Українські лікарі та медсестри тепер можуть працювати в Польщі без підтвердження диплому та іспитів.

Українські лікарі на експорт: хто лікуватиме українців? (відео)

Українські лікарі на експорт: хто лікуватиме українців? (відео) 06.01.2021

Європейські клініки нині як ніколи активно "полюють" на кваліфікованих лікарів з України. Що спонукає українських медиків залишати батьківщину і чим це загрожує Україні?

Медики на експорт: хто лікуватиме українців? (05.01.2021) 05.01.2021

Європейські клініки нині як ніколи активно "полюють" на кваліфікованих лікарів з України. За кордоном українські медики заробляють у десятки разів більше, ніж в Україні. Що ще спонукає українських лікарів залишати батьківщину і чим це загрожує Україні?

Криза медичних кадрів: чому українські медики покидають Україну?

Криза медичних кадрів: чому українські медики покидають Україну? 23.12.2020

Українські лікарі погрожують страйком після Нового року, якщо уряд не перегляне медичний бюджет на 2021 рік. Багато хто з медиків вже зараз серйозно замислився про виїзд на роботу за кордон.
Сезонні заробітчани: де збирати ягоди замість ЄС і скільки платять (відео)

Сезонні заробітчани: де збирати ягоди замість ЄС і скільки платять (відео) 09.06.2020

Планам українських заробітчан поїхати за кордон на збирання ягід цього року завадив коронавірус. Багато сезонних працівників залишилися вдома і шукають роботу на українських фермах. Які умови праці їм пропонують?

Заробітчани: на сезонні роботи в Україну замість Польщі? (09.06.2020) 09.06.2020

Планам українських заробітчан поїхати за кордон на збирання ягід цього року завадив коронавірус. Багато сезонних працівників залишилися вдома і тепер шукають роботу в українських фермерських господарствах. Які умови праці їм тут пропонують і чи реально заробити в Україні стільки ж, як у ЄС?
Не дочекавшись чартерів: як українські заробітчани їдуть до ЄС попри карантин

Не дочекавшись чартерів: як українські заробітчани їдуть до ЄС попри карантин 12.05.2020

Поки країни ЄС домовляються з Україною про спецрейси для сезонних робітників, деякі українці вже їдуть на заробітки власним ходом. Як їм це вдається, попри карантин і заборону на пасажирські перевезення, з'ясовувала DW.
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