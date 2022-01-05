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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Робота в Польщі".
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У країнах Європи гострий дефіцит далекобійників. Заповнити цю прогалину на ринку праці ЄС хочуть водіями фур з інших країн, зокрема України. Які умови праці їх чекають? Що радять досвідчені українські далекобійники, які вже давно працюють в ЄС?
Пам'ятаєте твердження президента Володимира Зеленського про те, що в окремих куточках України заробляють як у Польщі? Схоже, щось у цьому є. Принаймні дедалі частіше сезонні працівники виїжджають на заробітки не до сусідньої Польщі, а, приміром, на південь України. Невже українські фермери готові надати гідні умови праці та зарплати? DW дізнавалась про це на Херсонщині.
Уряд Дениса Шмигаля виступив з ініціативою щодо реінтеграції заробітчан в українську економіку. Ті з них, хто повернувся в Україну, зможуть отримати від держави майже п'ять тисяч євро допомоги на заснування бізнесу. Що думають про це заробітчани та експерти?
Європейські клініки нині як ніколи активно "полюють" на кваліфікованих лікарів з України. За кордоном українські медики заробляють у десятки разів більше, ніж в Україні. Що ще спонукає українських лікарів залишати батьківщину і чим це загрожує Україні?
Планам українських заробітчан поїхати за кордон на збирання ягід цього року завадив коронавірус. Багато сезонних працівників залишилися вдома і тепер шукають роботу в українських фермерських господарствах. Які умови праці їм тут пропонують і чи реально заробити в Україні стільки ж, як у ЄС?
Поки країни ЄС домовляються з Україною про спецрейси для сезонних робітників, деякі українці вже їдуть на заробітки власним ходом. Як їм це вдається, попри карантин і заборону на пасажирські перевезення, з'ясовувала DW.