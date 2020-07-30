Робота в Німеччині: як не потрапити на гачок шахраїв (відео)

На кур'єрському підприємстві у Бремені працювали 14 українців. Вони доставляли товари для сайту Amazon. Однак за роботу українські заробітчани отримали, за їхніми словами, лише малу частину від обіцяної зарплатні. Одного з цих колишніх працівників німецької фірми ми знайшли на Дніпропетровщині. Своє ім'я наш спірозмовник розголошувати не бажає. Каже, вийшов на цю фірму через інтернет, шукаючи сезонну роботу в Німеччині. Приїхав за туристичною візою і, як стверджує, легально за контрактом працював у ній упродовж трьох місяців. Зарплатня мала становити близько 1400 євро на місяць.

