Робота в Німеччині: як не потрапити на гачок шахраїв (відео)

Українські заробітчани в Німеччині стали жертвами шахрайства. Їм не заплатили, як вони стверджують, 20 тисяч євро. Хто на цьому заробив? Дивіться в екслюзивному репортажі DW.
На кур'єрському підприємстві у Бремені працювали 14 українців. Вони доставляли товари для сайту Amazon. Однак за роботу українські заробітчани отримали, за їхніми словами, лише малу частину від обіцяної зарплатні. Одного з цих колишніх працівників німецької фірми ми знайшли на Дніпропетровщині. Своє ім'я наш спірозмовник розголошувати не бажає. Каже, вийшов на цю фірму через інтернет, шукаючи сезонну роботу в Німеччині. Приїхав за туристичною візою і, як стверджує, легально за контрактом працював у ній упродовж трьох місяців. Зарплатня мала становити близько 1400 євро на місяць.
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