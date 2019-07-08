 РНБО дала доручення СБУ та поліції щодо захисту інформаційного простору | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2019

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Новини

РНБО дала доручення СБУ та поліції щодо захисту інформаційного простору

РНБО доручила держорганам посилити захист інформаційного простору, повідомив Олександр Данилюк. Засідання РНБО відбулося на тлі скандалу через спробу проведення телемосту українським та російським телеканалами

Секретар РНБО України Олександр Данилюк (архівне фото)

Секретар РНБО України Олександр Данилюк (архівне фото)

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Данилюк повідомив про проведення наради РНБО щодо інформаційної безпеки. Про це Данилюк написав увечері в понеділок, 8 липня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами Данилюка, нарада проводилася "за дорученням президента". Секретар РНБО повідомив, що окремі державні органи, зокрема Служба безпеки України (СБУ) та Національна поліція отримали відповідні доручення "щодо захисту інформаційного простору". При цьому він не розкрив подробиць доручень, пославшись на таємність рішень. "Ньюзваном"  (телеканалом NewsOne. - Ред.) скасовано так званий "телеміст", але це не кінець інформаційної війни", - застеріг Данилюк.

DW.COM

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Водночас на сайті РНБО наголошується, що отримані СБУ на Нацполіцією доручення щодо інформаційної  безпеки мають втілюватися "з неухильним дотриманням свободи слова".

Нагадаємо, 7 липня ведучий програми "Вести недели" на російському державному каналі "Россия 1" Дмитро Кисельов анонсував українсько-російський телеміст "Надо поговорить" ("Треба поговорити"). Двогодинний телеміст мав відбутися в п'ятницю, 12 липня. Ведучими з боку NewsOne були заявлені Василь Голованов та Олена Кирик, з боку "Россия24" - Марія Сіттель та Андрій Малахов.

Анонс телемосту викликав в Україні настільки бурхливу реакцію як серед політиків, так і в медіапросторі, що вже 8 липня захід було скасовано. Попри відмову телеканалу NewsOne від проведення телемосту, Генеральна прокуратура України (ГПУ) відкрила через цей випадок провадження.

Також 8 липня під будівлею телеканалу NewsOne відбулася акція протесту, на яку зібралося близько 100 мітингарів.

Новинний телеканал NewsOne належить депутату Верховної Ради України від фракції "Опозиційний блок" Тарасові Козаку, якого вважають наближеним до одного із лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука.

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