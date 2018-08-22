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РЖД

"Российские железные дороги" (РЖД) є російським державним оператором російської залізничної мережі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "РЖД". "Російські залізниці", або російською – "Российские железные дороги" (РЖД), є відкритим акціонерними товариством, єдиним акціонером якого виступає Російська Федерація. Підприємство "Російські залізниці" було створено 2003 року. За своїми функціями воно замінило Міністерство шляхів сполучення. Штаб-квартира РЖД розташована в Москві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Навіщо колишній глава російської залізниці отримав німецьку робочу візу

Навіщо колишній глава російської залізниці отримав німецьку робочу візу 22.08.2018

Колишній очільник "Российских железных дорог" та один з найближених до президента РФ Володимир Якунін, який перебуває під санкціями СЩА, отримав "блакитну карту" у Німеччині.

Залізничний обхід України: чим відповість Москві Київ?

Залізничний обхід України: чим відповість Москві Київ? 12.12.2017

Москва з 11 грудня запустила всі російські залізничні перевезення в обхід Луганської області України. Що втрачає і чим відповість Київ на відмову РФ від транзиту, розбиралася DW.
Російська залізниця запустила пасажирські потяги в об'їзд України

Російська залізниця запустила пасажирські потяги в об'їзд України 11.12.2017

Новою ділянкою Журавка-Міллерово довжиною 137 кілометрів ходять 62 пари пасажирських і 30 пар вантажних потягів. На будівництво залізниці було витрачено понад 56 мільярдів рублів.
Екс-спікер Держдуми РФ очолить російську зовнішню розвідку

Екс-спікер Держдуми РФ очолить російську зовнішню розвідку 22.09.2016

Володимир Путін запропонував Сергію Наришкіну очолити Службу зовнішньої розвідки. Чинний глава розвідки Михайло Фрадков очолить "РЖД".
Діалог цивілізацій: Росія йде в інформаційний наступ у Німеччині

"Діалог цивілізацій": Росія йде в інформаційний наступ у Німеччині 01.07.2016

Колишній керівник "РЖД" Володимир Якунін відкриває у Берліні інститут "Діалог цивілізацій". Організатори говорять про пошук нестандартних рішень світових проблем. Критики не виключають, що може йтися про пропаганду.
Коментар: Православні чекісти йдуть з російської політики?

Коментар: "Православні чекісти" йдуть з російської політики? 20.08.2015

Майбутня відставка Володимира Якуніна з поста глави компанії "Российские железные дороги" може стати символічним початком зміни поколінь у владі РФ, вважає російський журналіст Костянтин Еггерт.
Продан: Росія частково відновила експорт вугілля до України

Продан: Росія частково відновила експорт вугілля до України 01.12.2014

Росія часткового відновила постачання вугілля до України, але труднощі зберігаються. Про це повідомив міністр енергетики України Юрій Продан.