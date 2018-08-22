"Российские железные дороги" (РЖД) є російським державним оператором російської залізничної мережі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "РЖД". "Російські залізниці", або російською – "Российские железные дороги" (РЖД), є відкритим акціонерними товариством, єдиним акціонером якого виступає Російська Федерація. Підприємство "Російські залізниці" було створено 2003 року. За своїми функціями воно замінило Міністерство шляхів сполучення. Штаб-квартира РЖД розташована в Москві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.