Реінтеграція Донбасу

Був "міністром "ДНР", повернувся до мирного життя. Історія колишнього сепаратиста (19.06.2020)

В Україні вже п'ять років діє програма СБУ "На тебе чекають вдома". Відтоді цією єдиною можливістю повернутися до мирного життя, уникнувши тюрми, скористалися близько 400 колишніх прихильників "Новоросії". Один із них - донеччанин Юрій Лекстутес, який був "міністром культури ДНР", а нині популяризує програму з реінтеграції.