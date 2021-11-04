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Реінтеграція Донбасу та закон про реінтеграцію Донбасу.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "реінтеграція Донбасу"
Про те, як завдяки позову Віктора Медведчука книга "Справа Василя Стуса"стала бестселером, чи варто називати іменами Романа Шухевича та Степана Бандери стадіони і як інтегрувати окупований Донбас і Крим, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані в інтерв'ю DW.
Президент Володимир Зеленський запевняє, що вже будується "новий Донбас" і закликає надати регіону податкові та інші преференції. Що насправді стоїть за ідеєю вільних економічних зон? І чи варто їх запроваджувати на Донбасі?
Чи має опозиція в Білорусі шанси забрати владу в Олександра Лукашенка, чи не повторить сусідня країна долю Криму та чи варто вірити обіцянці Володимира Зеленського про швидке закінчення війни на Донбасі, DW розпитала Романа Безсмертного, експосла України в Білорусі та ексчлена ТКГ щодо Донбасу.
В Україні вже п'ять років діє програма СБУ "На тебе чекають вдома". Відтоді цією єдиною можливістю повернутися до мирного життя, уникнувши тюрми, скористалися близько 400 колишніх прихильників "Новоросії". Один із них - донеччанин Юрій Лекстутес, який був "міністром культури ДНР", а нині популяризує програму з реінтеграції.
Верховна Рада ухвалила законопроект про реінтеграцію Донбасу. Захоплені сепаратистами регіони нині не лише в політичній ізоляції, але й у комунікаційній. Що ще залишилося від зв'язку із жителями так званих "ДНР"/"ЛНР"?