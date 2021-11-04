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Реінтеграція Донбасу

Реінтеграція Донбасу та закон про реінтеграцію Донбасу.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "реінтеграція Донбасу"

Міністеркою реінтеграції окупованих територій України стала Ірина Верещук

Міністеркою реінтеграції окупованих територій України стала Ірина Верещук 04.11.2021

Український парламент підтримав призначення депутатки від "Слуги народу" Ірини Верещук на посаду міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Вахтанг Кіпіані про суд з Медведчуком, Бандеру й інтеграцію Донбасу (18.03.2021) 18.03.2021

Про те, як завдяки позову Віктора Медведчука книга "Справа Василя Стуса"стала бестселером, чи варто називати іменами Романа Шухевича та Степана Бандери стадіони і як інтегрувати окупований Донбас і Крим, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані в інтерв'ю DW.
Зеленський і Донбас: кому вигідні особливі економічні умови для регіону (відео)

Зеленський і Донбас: кому вигідні особливі економічні умови для регіону (відео) 21.10.2020

Президент Володимир Зеленський запевняє, що вже будується "новий Донбас" і закликає надати регіону податкові та інші преференції. Що насправді стоїть за ідеєю вільних економічних зон?

"Новий Донбас" від Зеленського: які ризики і чого бракує плану реінтеграції (21.10.2020) 21.10.2020

Президент Володимир Зеленський запевняє, що вже будується "новий Донбас" і закликає надати регіону податкові та інші преференції. Що насправді стоїть за ідеєю вільних економічних зон? І чи варто їх запроваджувати на Донбасі?

Реінтеграцію Донбасу треба почати з виплати пенсій та торгівлі - доповідь ICG

Реінтеграцію Донбасу треба почати з виплати пенсій та торгівлі - доповідь ICG 03.09.2020

Для реінтеграції непідконтрольних районів Донбасу Київ має полегшити виплати пенсій тамтешнім жителям і зняти торговельну блокаду, вважають експерти ICG.

Роман Безсмертний про анексію Білорусі та кінець війни на Донбасі (26.08.2020) 26.08.2020

Чи має опозиція в Білорусі шанси забрати владу в Олександра Лукашенка, чи не повторить сусідня країна долю Криму та чи варто вірити обіцянці Володимира Зеленського про швидке закінчення війни на Донбасі, DW розпитала Романа Безсмертного, експосла України в Білорусі та ексчлена ТКГ щодо Донбасу.

Був "міністром "ДНР", повернувся до мирного життя. Історія колишнього сепаратиста (19.06.2020) 19.06.2020

В Україні вже п'ять років діє програма СБУ "На тебе чекають вдома". Відтоді цією єдиною можливістю повернутися до мирного життя, уникнувши тюрми, скористалися близько 400 колишніх прихильників "Новоросії". Один із них - донеччанин Юрій Лекстутес, який був "міністром культури ДНР", а нині популяризує програму з реінтеграції.
Коментар: Коронавірус поставив на паузу питання про майбутнє Донбасу

Коментар: Коронавірус поставив на паузу питання про майбутнє Донбасу 20.03.2020

Пандемія коронавірусу дає шанс президенту України не плентатися у хвості ініціатив Москви і виробити свою стратегію повернення Донбасу і Криму, пише Сергій Руденко спеціально для DW.
Сивохо анонсував запуск Національної платформи примирення і єдності

Сивохо анонсував запуск "Національної платформи примирення і єдності" 17.02.2020

Нова платформа має "наводити мости" і допомагати людям по обидва боки лінії зіткнення слухати і чути, повідомив радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань реінтеграції Донбасу Сергій Сивохо.

Офіс президента України затвердив п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу

Офіс президента України затвердив п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу 03.12.2019

В рамках підготовки до зустрічі в "нормандському форматі" в Офісі президента України обговорили й затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу.
Данилюк: Реінтеграція Донбасу можлива на умовах Мінська і з миротворцями ООН

Данилюк: Реінтеграція Донбасу можлива на умовах Мінська і з миротворцями ООН 01.07.2019

Перемога над ватажками самопроголошених "республік" Донбасу можлива не тільки військовими діями, переконаний секретар РНБО Олександр Данилюк.

Інформаційна реінтеграція Донбасу: боротьба за уми та серця

Інформаційна реінтеграція Донбасу: боротьба за уми та серця 25.09.2018

В українському уряді розробили стратегію інформаційної реінтеграції Донбасу, яку планують реалізувати до 2020 року. Та вже нині деякі аспекти документа викликали критику оглядачів, що розглянули його на "круглому столі".
Петро Порошенко хоче, щоб Росія відшкодувала руйнування на Донбасі

Петро Порошенко хоче, щоб Росія відшкодувала руйнування на Донбасі 01.08.2018

Президент України Петро Порошенко ініціює створення міжвідомчого органу для висунення Росії претензій щодо завданих на Донбасі збитків.
Уряд України затвердив стратегію інформаційної реінтеграції Донбасу

Уряд України затвердив стратегію інформаційної реінтеграції Донбасу 26.07.2018

Український уряд планує створювати спеціальний контент для громадян, які живуть на непідконтрольних йому територіях Донецької та Луганської областей. Також спілкуватися з ними планують за допомогою переселенців.

Реінтеграція Донбасу: як додзвонитися в ДНР/ЛНР? (відео)

Реінтеграція Донбасу: як додзвонитися в "ДНР"/"ЛНР"? (відео) 19.01.2018

Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу. Захоплені сепаратистами регіони перебувають не лише в політичній ізоляції, але й у комунікаційній. Що залишилося від зв'язку із жителями так званих "ДНР"/"ЛНР"?

Реінтеграція Донбасу: як (не) функціонує зв'язок із зовнішнім світом? (18.01.2018) 18.01.2018

Верховна Рада ухвалила законопроект про реінтеграцію Донбасу. Захоплені сепаратистами регіони нині не лише в політичній ізоляції, але й у комунікаційній. Що ще залишилося від зв'язку із жителями так званих "ДНР"/"ЛНР"?
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