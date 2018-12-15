Речник Кремля: РФ не втручалась у вибори в США

У Кремлі називають безпідставними звинувачення Росії у втручанні в президентські вибори у США 2016 року. "Ми вважаємо це абсолютно не заснованими ні на чому твердженнями. Російська держава, російський уряд не мав і не має нічого спільного з будь-якими втручаннями, тим більше такими абстрактно описаними", - заявив у вівторок, 18 грудня, речник президента РФ Дмитро Пєсков, слова якого наводить агенція "Інтерфакс".

Коментуючи останню доповідь, представлену у Сенаті США, Пєсков заявив, що та містить "абсолютно загальні претензії" та "незрозумілі" звинувачення. Прес-секретар глави російської держави також заявив, що з документу не зрозуміло, "при чому тут Росія".

Нагадаємо, 16 грудня американська газета The Washington Post повідомила про новий звіт, підготовлений для Комітету з розвідки Сенату США, у якому йшлося про масштабну кампанію з дезінформації, організовану Росією в період президентських виборів у США в 2016 році. Зазначене дослідження провели експерти Оксфордського університету з проекту моделювання пропаганди (COMPROP) і компанія Graphika, що спеціалізується на мережевій аналітиці.

Звіт за даними вивчення мільйонів постів в Facebook, Twitter, Instagram і відео в YouTube у ЗМІ назвали "найбільш масштабним аналізом російської дезінформаційної кампанії". За даними дослідників, ця кампанія була спрямована виключно на те, "щоб створити перевагу для Республіканської партії - і конкретно для Дональда Трампа".