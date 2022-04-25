"Республіка на марші!" - партія президента Франції Еммануеля Макрона.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Республіка на марші". "Республіка на марші" була заснована Еммануелем Макроном 2016 року перед початком президентських перегонів у Франції. Сам Еммануель Макрон, який став переможцем цих виборів, називає "Республіку на марші" рухом. Члени "Республіки на марші" можуть паралельно входити й до інших республіканських політичних партій. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.