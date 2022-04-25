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"Республіка на марші"

"Республіка на марші!" - партія президента Франції Еммануеля Макрона.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Республіка на марші". "Республіка на марші" була заснована Еммануелем Макроном 2016 року перед початком президентських перегонів у Франції. Сам Еммануель Макрон, який став переможцем цих виборів, називає "Республіку на марші" рухом. Члени "Республіки на марші" можуть паралельно входити й до інших республіканських політичних партій. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Перемога Еммануеля Макрона на виборах - шанс для Європи

Коментар: Перемога Еммануеля Макрона на виборах - шанс для Європи 25.04.2022

Переобрання Еммануеля Макрона - це також демократична відповідь на напад Росії на Європу та мандат на подальший розвиток проєкту європейського об'єднання, вважає Франк Гофманн.
У Франції проходить перший тур регіональних виборів

У Франції проходить перший тур регіональних виборів 20.06.2021

Регіональні вибори у Франції експерти називають "генеральною репетицією" перед президентськими виборами. Аналітики відзначають зростання популярності ультраправих під керівництвом Марін Ле Пен.
Після провалу на місцевих виборах: уряд Франції пішов у відставку

Після провалу на місцевих виборах: уряд Франції пішов у відставку 03.07.2020

Уряд Едуара Філіппа пішов у відставку - Еммануель Макрон вже задовольнив відповідну заяву. Нещодавно партія президента зазнала відчутної поразки на місцевих виборах.
Поразка для Макрона: на місцевих виборах у Франції тріумфують зелені

Поразка для Макрона: на місцевих виборах у Франції тріумфують "зелені" 29.06.2020

У другому турі місцевих виборів партія президента Франції Еммануеля Макрона "Республіка на марші" програла у багатьох містах. Безпрецедентну перемогу отримали Зелені.
Вибори до ЄП у Франції: праві популісти Ле Пен перемагають партію Макрона

Вибори до ЄП у Франції: праві популісти Ле Пен перемагають партію Макрона 26.05.2019

Французька правопопулістська партія "Національне зібрання" Марін Ле Пен обійшла на виборах до Європарламенту в країні партію чинного президента Еммануеля Макрона, свідчать опитування.
У Франції президент здійснив перестановки в уряді

У Франції президент здійснив перестановки в уряді 16.10.2018

Зокрема, новим главою МВС Франції призначений Крістоф Кастанер - голова партії "Республіка на марші", створеної в 2016 році президентом Еммануелем Макроном.
Консерватори зберегли більшість у Сенаті Франції

Консерватори зберегли більшість у Сенаті Франції 24.09.2017

Водночас партія президента Макрона "Республіка на марші" отримала менше місць, ніж сподівалася.
У Франції переобирають частину членів Сенату

У Франції переобирають частину членів Сенату 24.09.2017

Шляхом непрямих виборів у Франції обирають 171 члена верхньої палати парламенту. Консерватори, за прогнозами, збережуть більшість у Сенаті. Партія Макрона "Республіка на марші" сподівається стати другою.
Коментар: Хвиля політичних чисток у Парижі

Коментар: Хвиля "політичних чисток" у Парижі 21.06.2017

Французький президент втрачає соціал-ліберального коаліційного партнера, лідером якого є Франсуа Байру. Це добре, вважає Макс Гофманн, адже тільки так Еммануель Макрон збереже довіру до себе.
Підсумки парламентських виборів у Франції (фотогалерея)

Підсумки парламентських виборів у Франції (фотогалерея) 19.06.2017

Коаліція президента Еммануеля Макрона здобула беззаперечну перемогу на парламентських виборах у Франції. Як голосували французи, галерея DW.
Вибори у Франції: Політичні новачки святкують скромно

Вибори у Франції: Політичні новачки святкують скромно 19.06.2017

У другому турі парламентських виборів у Франції політична сила президента здобула велику більшість, на яку він може спиратися. Але опозиція теж присутня.

Фотогалерея: Парламентські вибори у Франції

Фотогалерея: Парламентські вибори у Франції 19.06.2017

18 червня у Франції відбувся другий тур парламентських виборів. Коаліція президента Еммануеля Макрона здобула беззаперечну перемогу. Як голосували французи, галерея DW.
Коментар: Франціє, а тепер на марш!

Коментар: Франціє, а тепер на марш! 19.06.2017

Здається, Еммануелю Макрону вдається все. І тепер практично без зусиль він одержує більшість у парламенті. Утім, реформувати Францію буде складно, вважає Барбара Везель.

Вибори у Франції: прихильники Макрона отримали парламентську більшість

Вибори у Франції: прихильники Макрона отримали парламентську більшість 19.06.2017

Партія президента Макрона "Республіка на марші" отримує 308 з 577 місць у Національних зборах Франції, центристи з "демократичного руху" - ще 42.
Партія Макрона здобула більшість у парламенті - попередні офіційні дані

Партія Макрона здобула більшість у парламенті - попередні офіційні дані 18.06.2017

Партія Макрона "Республіка на марші!" разом з союзниками отримує щонайменше 301 мандат у парламенті, свідчать дані підрахунку 92 відсотків голосів.

Франція обрала Національні збори (18.06.2017) 18.06.2017

Партія Макрона, за даними попередніх підрахунків, набирає більшість у нижній палаті парламенту Франції. А Марін Ле Пен уперше стане депутаткою.
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