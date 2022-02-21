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Республіка Косово

Косово - країна в південно-східній Європі.

Косово є парламентською демократією з однопалатним парламентом. 17 лютого 2008-го року парламент Косова проголосив незалежність краю, який на той момент входив до складу Республіки Сербії. На сьогодні незалежність Косова визнали 114 країн світу. Площа Косова дорівнює майже 11 тисячам квадратних кілометрів. Кількість населення - 1,74 мільйона осіб. Столиця - Приштина.

Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - Європа у фокусі (відео)

Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - "Європа у фокусі" (відео) 21.02.2022

Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу. Німеччина: як безпритульних рятують від холоду. Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС. Косово: чому через криптовалюту зникає струм.

Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - "Європа у фокусі" (21.02.2022) 21.02.2022

Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу. Німеччина: як безпритульних рятують від холоду. Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС. Косово: чому через криптовалюту зникає струм.
Данія планує орендувати у Косові понад 300 тюремних камер

Данія планує орендувати у Косові понад 300 тюремних камер 18.12.2021

Данія уклала попередню угоду з Косовом про оренду у балканській країні понад 300 камер у в'язницях. Туди мають перевести нелегальних мігрантів, яких не можна повернути додому.
Косово збирається подати заявку на вступ до ЄС

Косово збирається подати заявку на вступ до ЄС 08.12.2021

Про намір приєднатися до Євросоюзу делегація Косова повідомила за підсумками засідання Ради стабілізації та асоціації у Брюсселі.
У Гаазі розпочався перший процес щодо воєнних злочинів у Косові

У Гаазі розпочався перший процес щодо воєнних злочинів у Косові 15.09.2021

Першим обвинуваченим є один з колишніх командирів Армії визволення Косова, якому закидають вбивства і катування. Саліх Мустафа всі обвинувачення відкидає.
ЄС оновив список країн, жителям яких полегшено в'їзд

ЄС оновив список країн, жителям яких полегшено в'їзд 30.08.2021

Євросоюз викреслив з цього списку США, Ізраїль, Косово, Ліван, Чорногорію та Північну Македонію. У ньому залишаються 18 країн і територій, серед яких й Україна.

У Хорватії автобус з'їхав з траси: щонайменше 10 загиблих

У Хорватії автобус з'їхав з траси: щонайменше 10 загиблих 25.07.2021

Рейсовий автобус, у якому громадяни Косова поверталися з роботи в Німеччині, потрапив в аварію в Хорватії. Щонайменше 10 людей загинули, десятки інших дістали поранення.
Переговори між Сербією та Косовом закінчилися безуспішно

Переговори між Сербією та Косовом закінчилися безуспішно 15.06.2021

Переговори між Сербією та Косовом укотре не принесли результатів. Утім, сторони домовилися зустрітися ще раз у липні.
Перегляд кордонів на Балканах: що міститься у фантомному плані прем'єра Словенії

Перегляд кордонів на Балканах: що міститься у "фантомному плані" прем'єра Словенії 22.04.2021

З 1 липня 2021 Словенія перебирає чергове головування у ЄС. Словенський прем'єр пропонує зміни кордони на Балканах з урахуванням етнічної картини. Як реагують на це - у матеріалі DW.
Вйоса Османі стала президенткою Косова

Вйоса Османі стала президенткою Косова 05.04.2021

Раніше Османі виконувала обов'язки президентки після відставки звинуваченого у воєнних злочинах Хашима Тачі.
У Бельгії затримали екскомандира Визвольної армії Косова

У Бельгії затримали екскомандира Визвольної армії Косова 17.03.2021

Колишній командир Визвольної армії Косова П'єтер Шала перебуватиме під вартою в Бельгії до можливого переведення до слідчого ізолятора спецтрибуналу в Гаазі.
На дострокових виборах у Косові перемогла опозиція

На дострокових виборах у Косові перемогла опозиція 15.02.2021

Опозиційний рух "Самовизначення" здобув упевнену перемогу на парламентських виборах у Косові.
У Косові обирають новий парламент

У Косові обирають новий парламент 14.02.2021

Дострокові вибори в Косові проводять після рішення Конституційного суду країни, який визнав призначення уряду нелегітимним.
Ексглава Косова Тачі у суді відкинув обвинувачення у воєнних злочинах

Ексглава Косова Тачі у суді відкинув обвинувачення у воєнних злочинах 09.11.2020

Колишній президент Косова Хашим Тачі звинувачується у скоєнні жорстоких злочинів під час війни в Косові. З 5 листопада він перебуває під вартою спецтрибуналу у Гаазі. 
Обвинувачений у воєнних злочинах президент Косова подав у відставку

Обвинувачений у воєнних злочинах президент Косова подав у відставку 05.11.2020

Президент Косова Хашім Тачі, якого обвинуватили у воєнних злочинах, подав у відставку, щоб постати перед спецтрибуналом.
Трамп оголосив про історичну угоду між Сербією та Косовом

Трамп оголосив про "історичну" угоду між Сербією та Косовом 04.09.2020

Лідери Сербії та Косова у Білому домі в присутності Дональда Трампа підписали угоду щодо економічної співпраці. Частиною домовленостей у Вашингтоні є також тісніші відносини двох держав з Ізраїлем.
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