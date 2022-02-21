Республіка Косово

Косово - країна в південно-східній Європі.

Косово є парламентською демократією з однопалатним парламентом. 17 лютого 2008-го року парламент Косова проголосив незалежність краю, який на той момент входив до складу Республіки Сербії. На сьогодні незалежність Косова визнали 114 країн світу. Площа Косова дорівнює майже 11 тисячам квадратних кілометрів. Кількість населення - 1,74 мільйона осіб. Столиця - Приштина.