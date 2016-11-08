Республіканці в Конгресі відмежовуються від ідеї Трампа перенести вибори

Однопартійці президента США Дональда Трампа з Республіканської партії дистанціювалися від його пропозиції перенести дату проведення президентських виборів, запланованих на 3 листопада.

Лідер республіканської більшості у Сенаті Мітч Макконнелл заявив у четвер, 30 листопада, що вибори відбудуться 3 листопада, як заплановано. "За всю історію країни, під час воєн, економічних криз, ми завжди проводили федеральні вибори у запланований час (...) Ми знайдемо спосіб зробити це 3 листопада", - сказав Макконнелл, цитує інформагентство AFP.

Лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті дотримується такої ж думки і заявив, що вибори мають відбутися у запланований термін.

Сенатор Марко Рубіо також дистанціювався від пропозиції Трампа. "Я б хотів, щоб він цього не казав", - зазначив Рубіо. "Ми проведемо вибори в листопаді, і це будуть вибори, яким люди довірятимуть", - додав сенатор.

Відомий своєю лояльністю до Трампа сенатор-республіканець Ліндсі Грем також не підтримав його пропозицію і заявив, що "відтермінування виборів, ймовірно, не буде хорошою ідеєю".

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Опоненти з Демократичної партії різко відреагували на заяву Трампа, який, згідно із соцопитуваннями, суттєво відстає від свого ймовірного суперника-демократа Джо Байдена. У партії назвали пропозицію президента "відчайдушною спробою відволікти увагу від сьогоднішніх нищівних економічних показників", маючи на увазі оприлюднені 30 липня дані про падіння американського ВВП у другому кварталі в річному обчисленні на 32,9 відсотка.

"Трамп може скільки завгодно писати повідомлень у Twitter, але правда полягає в тому, що він не може відкласти вибори, і в листопаді виборці притягнуть його до відповідальності за його провал", - наголосили у Демократичній партії.

Раніше цього дня Дональд Трамп заявив про можливість перенесення виборів президента США. Утім, конституція США надає таке право Конгресу, а не президенту країни.