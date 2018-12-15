"Репортери без кордонів": щонайменше 80 журналістів загинули в 2018 році

Щонайменше 80 журналістів та інших працівників ЗМІ вбили цього року в період до 1 грудня через їхню професійну діяльність. Про це йдеться у річному звіті міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів", оприлюдненому в понеділок, 17 грудня, повідомляє агенція dpa. Більш ніж половина з цих журналістів, як зазначається, загинули в п'яти країнах: Афганістані - 15 убитих представників ЗМІ, Сирії - 11, Мексиці - дев'ять, Ємені - вісім та Індії - шість.

У США цього року також загинули шестеро журналістів, четверо з них - під час нападу на місцеву газету Capital Gazette у штаті Меріленд. Згідно зі звітом, понад половину журналістів - 49 осіб - вбили цілеспрямовано через їхню професійну діяльність.

"Репортери без кордонів" також повідомили про 36 журналістів, які загинули за межами кризових регіонів світу. Ідеться передусім про Мексику. Багато з убитих там журналістів писали про корупцію чи наркозлочинність.

З 348 представників ЗМІ, які нині перебувають за ґратами, понад половина опинилася в ув'язненні у п'яти країнах: Китаї, Єгипті, Туреччині, Ірані та Саудівській Аравії. У звіті "Репортерів без кордонів" зазначається, що близько 150 з ув'язнених не є професійними журналістами. Зокрема, в Китаї можна потрапити за ґрати просто за пост у соцмережі.

У звіті "Репортери без кордонів" також критикують ситуацію в Саудівській Аравії та нещодавнє вбивство журналіста Джамаля Хашоггі.

Нагадаємо, минулого року, за даними "Репортерів без кордонів", щонайменше 65 працівників ЗМІ в усьому світі загинули у зв'язку зі своєю журналістською діяльністю.