"Репортери без кордонів" закликають владу Білорусі не заважати журналістам працювати

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" у четвер, 6 серпня, закликала владу Білорусі забезпечити журналістам можливість безперешкодно висвітлювати заплановані на 9 серпня президентські вибори, а також розслідувати численні випадки затримання співробітників ЗМІ.

За час виборчої кампанії в країні було затримано понад 40 журналістів, які повідомляли про мітинги потенційних кандидатів в президенти від опозиції, а також про акції протесту в зв'язку з відмовою в їх реєстрації, повідомила організація на своєму офіційному сайті.

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"Жорсткі дії влади щодо журналістів є спробою перешкодити незалежному висвітленню протестів людей проти чергових перевиборів Лукашенка президентом Білорусі", - заявила прессекретарка RSF Катя Ґлоґер (Katja Gloger). За її словами, необхідно провести незалежне розслідування дій поліції, що порушувала білоруські закони. Будучи членом ОБСЄ, Білорусь зобов'язалася гарантувати незалежним та іноземним ЗМІ можливість працювати без перешкод і не наражаючись на небезпеку, наголосила Ґлоґер.

DW протестує проти затримання кореспондента в Могильові

Роботі іноземних ЗМІ влада створює перешкоди за вказівкою президента Олександра Лукашенка, зазначає RSF. Так, від початку червня на акціях протесту неодноразово затримували журналістів BBC, агенції Reuters, "Радіо Свобода", телеканалу Belsat TV, Euroradio.

У Могильові 5 серпня був також затриманий журналіст Олександр Бураков-старший, який співпрацює з медіакомпанією Deutsche Welle (DW). Йому спочатку намагалися інкримінувати перевезення контрафактного алкоголю, а коли його не знайшли в машині журналіста, то звинуватили в тому, що його автомобіль вважається викраденим і в ньому підроблений ідентифікаційний номер.

DW висловила протест у зв'язку із затриманням Буракова. "Спроби залякування кореспондента DW показують, в яких важких умовах працюють журналісти у Білорусі. Їх переслідують, їм заважають виконувати свої професійні обов'язки, їх затримують", - заявила у вівторок головна редакторка DW Мануела Каспер Кларідж (Manuela Kasper Claridge). Вона закликала владу країни дотримуватися принципу свободи преси і не перешкоджати журналістам у виконанні їх роботи.