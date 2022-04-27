Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Релігія

Релігія – вірування та віровчення, в основі яких лежить віра в існування надприродних сил.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Релігія". До найпопулярніших віровчень у світі належать християнство, буддизм, іслам, юдаїзм. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Російський сентимент у Греції: між православ'ям і радянською ностальгією

Російський сентимент у Греції: між православ'ям і радянською ностальгією 27.04.2022

Уряд в Афінах засуджує російське вторгнення в Україну. Але грецьке суспільство у ставленні до цієї війни розколоте. Ліві керуються радянською ностальгією, православні - "скрєпами".
Зеленський привітав українців із Великоднем

Зеленський привітав українців із Великоднем 24.04.2022

Володимир Зеленський у своїй вітальній промові з нагоди Великодня висловив надію, що Україна переможе. Вселенський Патріарх Варфоломій у великодній проповіді закликав до негайного припинення війни в Україні.
Противники антиісламських акцій у Швеції влаштували заворушення

Противники антиісламських акцій у Швеції влаштували заворушення 18.04.2022

У Швеції відбуваються антиісламські акції зі спаленням Корану, їхні противники також виходять на вулиці. Поліція повідомила про поранених унаслідок заворушень.
Папа Франциск під час Великоднього чування помолився українською

Папа Франциск під час Великоднього чування помолився українською 17.04.2022

Під час Всеношного пасхального чування Папа Франциск звернувся до делегації з України й мера Мелітополя, який побував у полоні.
Уродженки України та Росії спільно пронесли хрест за присутності Папи Франциска

Уродженки України та Росії спільно пронесли хрест за присутності Папи Франциска 15.04.2022

Уродженки України та Росії Ірина та Альбіна спільно взяли участь у традиційному Хресному шляху в Римі - попри критику з боку УГКЦ.
Зруйновані війною РФ проти України храми (фотогалерея)

Зруйновані війною РФ проти України храми (фотогалерея) 02.04.2022

Київщина, Маріуполь, Волноваха...Фотографії зруйнованих під час війни РФ проти України храмів у низці українських міст і сіл.
Українські храми. Зруйновані війною РФ проти України

Українські храми. Зруйновані війною РФ проти України 02.04.2022

Київщина, Маріуполь, Волноваха...Фотографії зруйнованих під час війни РФ проти України храмів у низці українських міст і сіл.
Стрілянина поблизу Тель-Авіва: є загиблі

Стрілянина поблизу Тель-Авіва: є загиблі 30.03.2022

Унаслідок нападів із застосуванням вогнепальної зброї в містах Бней-Брак і Рамат-Ган загинуло не менше п'яти осіб, повідомили в ізраїльській поліції. ЗМІ повідомляють, що до стрілянини причетний палестинець.

Духовний "джавелін" проти Путіна: як священник молитвою проти Путіна воює (25.03.2022) 25.03.2022

Священник УГКЦ отець Тихон щодня проводить обряд екзорцизму в наміренні Володимира Путіна. Духівник вірить, що зупинити війну можна, вигнавши злий дух з тіла й розуму російського президента.

Як церква допомагає українській армії і що буде з Московським патріархатом (20.03.2022) 20.03.2022

Війна Росії проти України спричинила розкол у лавах Московського патріархату в Україні. Чимало духівників відмовляються пов'язувати себе з РПЦ, яка благословляє російську агресію. Тоді як решта представлених в Україні релігійних громад єдині, як ніколи, і роблять свій внесок у боротьбу із загарбниками.

Епіфаній: Створення екзархату РПЦ у Африці - помста за визнання ПЦУ

Епіфаній: Створення екзархату РПЦ у Африці - помста за визнання ПЦУ 06.01.2022

У Православній церкві України назвали створення екзархату РПЦ у Африці помстою Олександрійському патріарху. Однак такі дії російської церкви сприятимуть подальшому визнанню ПЦУ іншими помісними церквами, вважає Епіфаній.

Епіфаній про Різдво, ПЦУ онлайн, підтримку Зеленського і Кирила в подобі Путіна (06.01.2022) 06.01.2022

Коли святкувати Різдво? Які підсумки ПЦУ за три роки після томосу? Хто заважає переходам парафій у ПЦУ? Як церква підтримує вірян на тлі загрози вторгнення Росії? І чи вітає ПЦУ приїзд Папи Римського? Про це та інше предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю DW.
Епіфаній про три роки ПЦУ: Боротьба триває (відео)

Епіфаній про три роки ПЦУ: Боротьба триває (відео) 06.01.2022

Три роки тому ПЦУ отримала томос. Що змінилося з того часу, яким церква бачить своє майбутнє, що думає про загрозу вторгнення Росії, а також про діджиталізацію? Читайте в інтерв'ю DW з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм.
Святкування Різдва в Україні: сім дискусійних питань

Святкування Різдва в Україні: сім дискусійних питань 23.12.2021

Чому в Україні святкують Різдво 7 січня? Чому неправильно казати "католицьке" Різдво, якщо це свято відзначають 25 грудня? DW відповідає на ці та інші запитання стосовно одного із найважливіших християнських свят.
Як церква впливає на вакцинацію українців від коронавірусу? (відео)

Як церква впливає на вакцинацію українців від коронавірусу? (відео) 17.11.2021

Українці нерідко обґрунтовують відмову робити щеплення від коронавірусу релігійними мотивами. Який вплив на настрої людей стосовно вакцинації в Україні насправді має церква?

Як релігія і Церква впливають на вакцинацію вірян від коронавірусу? (16.11.2021) 16.11.2021

Українці нерідко обґрунтовують відмову робити щеплення від коронавірусу релігійними мотивами. Який вплив на настрої людей щодо вакцинації насправді мають віра та Церква?

Інші статті