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Релігія – вірування та віровчення, в основі яких лежить віра в існування надприродних сил.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Релігія". До найпопулярніших віровчень у світі належать християнство, буддизм, іслам, юдаїзм. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Війна Росії проти України спричинила розкол у лавах Московського патріархату в Україні. Чимало духівників відмовляються пов'язувати себе з РПЦ, яка благословляє російську агресію. Тоді як решта представлених в Україні релігійних громад єдині, як ніколи, і роблять свій внесок у боротьбу із загарбниками.
Коли святкувати Різдво? Які підсумки ПЦУ за три роки після томосу? Хто заважає переходам парафій у ПЦУ? Як церква підтримує вірян на тлі загрози вторгнення Росії? І чи вітає ПЦУ приїзд Папи Римського? Про це та інше предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю DW.