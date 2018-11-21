Рейтинг Transparency International: найпрозоріші міста України - ще не найчесніші

Уже другий рік поспіль українське представництво міжнародної антикорупційної мережі Transparency International оприлюднило рейтинг прозорості 100 найбільших міст України. До топ-5 оприлюдненого раніше в листопаді рейтингу потрапили як обласні центри (Вінниця, Житомир), так і міста, які цього статусу не мають - Дрогобич, Маріуполь, Покров (колишній Орджонікідзе).

Найкращі показники

Команда експертів виміряла прозорість за 91 критерієм, усі вони разом охоплюють 13 сфер. Серед них інформація про роботу органів місцевої влади, розподіл фінансів, соціальні послуги, закупівлі, житлова політика, бюджетування та контракти тощо. "Ідеться про те, наприклад, чи публікує на офіційному сайті місцева влада всі звіти про закупівлі, наскільки влада прозоро продає своє комунальне майно, чи немає перешкод в регламенті міської ради для того, щоб громадяни могли прийти на засідання сесії", - пояснює Катерина Цибенко, проектна менеджерка Transparency International (TI) Україна.

За даними дослідження, найкращі показники у міст за такими критеріями, як доступ та участь громадян у самоврядуванні, інформація про роботу органів місцевої влади, а також бюджетування та контракти. Це означає, що у багатьох містах громадськість може бути присутньою на засіданнях депутатських комісій без обов'язкового дозволу депутатів, проекти рішень міськради і порядок денний сесій оприлюднюються завчасно. Крім того, громадськість там може впливати на те, як витрачається бюджет, а також існує можливість подати електронний запит або звернення.

Найгірші результати

Найбільш закриті для людей сфери міського життя, згідного з рейтингом, пов'язані з житлом, роботою комунальних підприємств та соціальних установ. За даними Transparency International, як правило, громада українських міст нічого не знає про розподіл житла, онлайн-черги на ремонти приміщень та будинків відсутні. "У міськрадах, наприклад, не зовсім розуміють, чому треба створювати електронні послуги запису дитини в дитсадок чи школу. Чи електронну чергу ремонту будинку, щоб людина зайшла на сайт і побачила, коли відремонтують її будинок, і як ця черга рухається, - говорить Катерина Цибенко. - Вони кажуть, що такої вимоги нема в законодавстві. Так, це правда, але це найкраща практика. Так буде краще для громадян і для самої місцевої адміністрації, бо їм буде менше роботи з запитами від громадян. Вони не будуть так багато запитів слати". Майже в усіх містах рейтингу TI громадянам незрозуміло, як визначається черговість ремонту дахів, підвалів, під'їздів та прибудинкових територій. Також люди подекуди не знають, які види послуг надають соціальні установи та скільки це коштує платникам податків. Часто немає інформації, як отримати матеріальну допомогу або соціальні виплати з місцевого бюджету.

Ті міста, які дослухалися до порад експертів ще після минулорічного рейтингу прозорості, значно покращили свої результати цьогоріч, говорять уTransparency International. Ідеться про 32 міста. "Але загалом рейтинг показав, що існують великі проблеми із відкритістю міст. У порівнянні з іншими країнами, де проводився схожий рейтинг, це слабкі результати", - говорить виконавчий директор представництва Transparency International в Україні Ярослав Юрчишин.

Прозоро, але зі схемами

Прозорість міста ще не означає відсутність у ньому корупції. Це не є показником чесності, а лише база для того, щоб корупція могла бути поборена, пояснюють дослідники. Влада публікує звіти і документацію, а громадяни вже можуть подивитися і розуміти, що не так. "Наприклад, вони показують документ, що в кабінет мера закупили крісло за 100 тисяч гривень. Це прозорість, вони показали документ, але це не відсутність корупції. Може, там є зловживання коштами?" - каже Катерина Цибенко.

Зокрема, у Дніпрі, попри офіційну прозорість роботи міськради, попри відкритий регламент і дев'яте місце в рейтингу прозорості міст, місцевих активістів не допускали до сесії, розповідають в Transparency International. Саме тому наступним етапом дослідників буде перевірка на ділі задекларованої прозорості міст. "Ми перевіримо, чи дійсно ці інструменти працюють, і тоді порівняємо прозорість в документах і підзвітність - як це працює", - говорить Катерина Цибенко. Це дослідження будуть проводити вже наступного року.

Рейтинг інвестклімату

Досліджували міста і окремо за прозорістю інвестиційної сфери. У містах було перевірено наявність антикорупційних програм, політики щодо конфлікту інтересів у міських радах, перевірок діяльності підприємств міста тощо. У першій трійці найпрозоріших в інвестиційному плані міст - Івано-Франківськ, Київ та Вінниця.

За даними дослідників, вже нині кращі показники в рейтингу грають на руку містам. Інвестори орієнтується на дослідження авторитетної організації щодо прозорості місцевої влади у виборі міста для своїх інвестицій. Тому містам є за що боротись і що покращувати у своїй роботі, говорять в Transparency International.