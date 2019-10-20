Рейтинг Зеленського стрімко впав за осінь

Рейтинг президента України Володимира Зеленського у кінці листопада 2019 року становить 52 відсотки, про що свідчать дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), опубліковані у середу, 27 листопада.

Зазначається, що протягом осені зменшувалась частка тих, хто позитивно ставиться до українського президента: 73 відсотки у вересні, 66 відсотків - у жовтні, 64 відсотки на початку листопада і 52 відсотки - в кінці листопада.На цьому ж тлі одночасно зростала частка тих, хто негативно ставиться до Зеленського: 7 відсотків у вересні, 9 відсотків у жовтні, 12 відсотків на початку листопада і 19 відсотків наприкінці листопада.

Також погіршилась оцінка дій президента України порівняно з початком листопада в кінці місяця. Як свідчать результати опитування КМІС, на 10 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 64 відсотків до 54-х), і на 13 процентних пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 23 відсотків до 36-и).

Гончарука почали більше впізнавати, але ставлення до нього погіршується

До прем'єр-міністра України Олексія Гончарука наприкінці листопада позитивно ставляться 11 відсотків опитаних, а негативно - 25.

Водночас протягом осені зменшилась частка тих, хто не знає Гончарука: 49 відсотків у вересні, 48 відсотків - у жовтні, 40 відсотків на початку листопада і 36 відсотків - в кінці листопада. Однак зростала частка тих, хто ставиться до нього негативно: 9 відсотків у вересні, 14 відсотків у жовтні, 18 відсотків на початку листопада та 25 відсотків в кінці листопада.

Погіршилась оцінка роботи Кабміну і Верховної Ради

Також, згідно з результатами опитуванням, у порівнянні з початком листопада, наприкінці місяця погіршилась оцінка роботи уряду України. Станом на кінець листопада, частка тих, хто схвалює роботу Кабінету міністрів, зменшилась на сім відсотків з 44 до 37 відсотків і на 11 процентних пунктів стало більше тих, не схвалює роботу Кабміну - з 37 відсотків до 48 відсотків. Зазначається, що оцінка роботи уряду погіршується з жовтня.

Порівняно з початком листопада в кінці місяця також погіршилася оцінка роботи Верховної Ради України. Кількість тих, хто схвалює роботу українського парламенту, зменшилась на 9 процентних пунктів - з 45 до 36 відсотків. Також на 12 процентних пунктів побільшало тих, кто не схвалює роботу Ради - з 40 до 52 відсотків. Оцінка роботи парламенту також погіршується з жовтня, зазначають соціологи.

Співробітники КМІС провели опитування з 22 по 25 листопада методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує трьох відсотків.

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