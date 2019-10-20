 Рейтинг Зеленського стрімко впав за осінь | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2019

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Новини

Рейтинг Зеленського стрімко впав за осінь

Рейтинг президента України Володимира Зеленського у листопаді знизився до 52 відсотків з 73 відсотків у вересні. Позитивно ставляться до прем'єра Гончарука 11 відсотків українців.

Рейтинг президента України Володимира Зеленського впав до 52 відсотків, свідчать результати соцопитування КМІС

Рейтинг президента України Володимира Зеленського впав до 52 відсотків, свідчать результати соцопитування КМІС

Рейтинг президента України Володимира Зеленського у кінці листопада 2019 року становить 52 відсотки, про що свідчать дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), опубліковані у середу, 27 листопада.

Зазначається, що протягом осені зменшувалась частка тих, хто позитивно ставиться до українського президента: 73 відсотки у вересні, 66 відсотків - у жовтні, 64 відсотки на початку листопада і 52 відсотки - в кінці листопада.На цьому ж тлі одночасно зростала частка тих, хто негативно ставиться до Зеленського: 7 відсотків у вересні, 9 відсотків у жовтні, 12 відсотків на початку листопада і 19 відсотків наприкінці листопада.

Також погіршилась оцінка дій президента України порівняно з початком листопада в кінці місяця. Як свідчать результати опитування КМІС, на 10 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 64 відсотків до 54-х), і на 13 процентних пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 23 відсотків до 36-и).

Гончарука почали більше впізнавати, але ставлення до нього погіршується

До прем'єр-міністра України Олексія Гончарука наприкінці листопада позитивно ставляться 11 відсотків опитаних, а негативно - 25.

Водночас протягом осені зменшилась частка тих, хто не знає Гончарука: 49 відсотків у вересні, 48 відсотків - у жовтні, 40 відсотків на початку листопада і 36 відсотків - в кінці листопада. Однак зростала частка тих, хто ставиться до нього негативно: 9 відсотків у вересні, 14 відсотків у жовтні, 18 відсотків на початку листопада та 25 відсотків в кінці листопада.

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Погіршилась оцінка роботи Кабміну і Верховної Ради

Також, згідно з результатами опитуванням, у порівнянні з початком листопада, наприкінці місяця погіршилась оцінка роботи уряду України. Станом на кінець листопада, частка тих, хто схвалює роботу Кабінету міністрів, зменшилась на сім відсотків з 44 до 37 відсотків і на 11 процентних пунктів стало більше тих, не схвалює роботу Кабміну - з 37 відсотків до 48 відсотків. Зазначається, що оцінка роботи уряду погіршується з жовтня.

Порівняно з початком листопада в кінці місяця також погіршилася оцінка роботи Верховної Ради України. Кількість тих, хто схвалює роботу українського парламенту, зменшилась на 9 процентних пунктів - з 45 до 36 відсотків. Також на 12 процентних пунктів побільшало тих, кто не схвалює роботу Ради - з 40 до 52 відсотків. Оцінка роботи парламенту також погіршується з жовтня, зазначають соціологи.

Співробітники КМІС провели опитування з 22 по 25 листопада методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує трьох відсотків. 

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