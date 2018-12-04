Рейд проти мафії на Сицилії: затримано понад 90 осіб

Італійська поліція повідомила в середу, 15 січня, про масштабну операцію проти мафіозних кланів, представників яких підозрюють у розкраданні коштів Європейського Союзу, призначених для підтримки місцевих фермерів. Під час поліцейського рейду загалом було затримано 94 людини, повідомив прокурор міста Мессіна. 48 затриманих були відправлені у в'язниці, решта - під домашній арешт, повідомляє агентство новин AFP.

Зокрема, були затримані голови двох мафіозних сімей, нотаріус, підприємці та державні чиновники, які мали допомагати фермерам отримати доступ до коштів ЄС. Загалом з 2013 року мафіозне угрупування "Торторичі", назване так за назвою містечка на Сицилії, заволоділо обманним шляхом коштами в розмірі близько 10 мільйонів євро, які надав ЄС.

Члени угрупування заявляли, що їм належать земельні ділянки, які насправді були власністю регіону або громад, та таким чином отримували кошти. За даними прокурора країни з питань боротьби з мафією Федеріко Кафіеро де Рахо, обманним шляхом були отримані дотаційні кошти для тисяч гектарів сільськогосподарських угідь на сході Сицилії.

До цієї схеми були залучені й співробітники державного агентства, яке розподіляє кошти ЄС для фермерів, а також працівники консультаційних центрів, створених для того, аби допомогти фермерам отримати доступ до коштів ЄС.

Суддя Серджіо Матроені заявив, що шахраї спиралися на "безпринципну підтримку" чиновників з "необхідним ноу-хау для проникнення мафії в нервовий центр державного фінансування". Раніше фермери, які відмовилися від участі в подібних махінаціях, повідомляли про погрози з боку великого мафіозного клану "Коза ностра".