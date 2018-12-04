 Рейд проти мафії на Сицилії: затримано понад 90 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2020

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Новини

Рейд проти мафії на Сицилії: затримано понад 90 осіб

Члени мафіозного угрупування роками розкрадали кошти Європейського Союзу, призначені для підтримки місцевих фермерів. Розмір завданих збитків становить понад 10 мільйонів євро.

Поліція на Сицилії у справі про розкрадання коштів ЄС затримала понад 90 людей

Поліція на Сицилії у справі про розкрадання коштів ЄС затримала понад 90 людей

Італійська поліція повідомила в середу, 15 січня, про масштабну операцію проти мафіозних кланів, представників яких підозрюють у розкраданні коштів Європейського Союзу, призначених для підтримки місцевих фермерів. Під час поліцейського рейду загалом було затримано 94 людини, повідомив прокурор міста Мессіна. 48 затриманих були відправлені у в'язниці, решта - під домашній арешт, повідомляє агентство новин AFP.

Зокрема, були затримані голови двох мафіозних сімей, нотаріус, підприємці та державні чиновники, які мали допомагати фермерам отримати доступ до коштів ЄС. Загалом з 2013 року мафіозне угрупування "Торторичі", назване так за назвою містечка на Сицилії, заволоділо обманним шляхом коштами в розмірі близько 10 мільйонів євро, які надав ЄС.

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Члени угрупування заявляли, що їм належать земельні ділянки, які насправді були власністю регіону або громад, та таким чином отримували кошти. За даними прокурора країни з питань боротьби з мафією Федеріко Кафіеро де Рахо, обманним шляхом були отримані дотаційні кошти для тисяч гектарів сільськогосподарських угідь на сході Сицилії.

До цієї схеми були залучені й співробітники державного агентства, яке розподіляє кошти ЄС для фермерів, а також працівники консультаційних центрів, створених для того, аби допомогти фермерам отримати доступ до коштів ЄС.

Суддя Серджіо Матроені заявив, що шахраї спиралися на "безпринципну підтримку" чиновників з "необхідним ноу-хау для проникнення мафії в нервовий центр державного фінансування". Раніше фермери, які відмовилися від участі в подібних махінаціях, повідомляли про погрози з боку великого мафіозного клану "Коза ностра".

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