Резолюція ПАРЄ: Росія має звільнити українських моряків і розблокувати Керченську протоку

Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) закликали Росію без зволікань звільнити полонених українських моряків і надати їм усю необхідну медичну та юридичну підтримку. Про це говориться в резолюції "Ескалація напруги в Азовському морі та в Керченській протоці і загрози європейській безпеці", яку ПАРЄ ухвалила у четвер, 24 січня, у Страсбурзі. Документ здобув майже одноголосну підтримку: 103 голоси "за", три - "проти". Доповідачем з цього питання виступив німецький депутат від Християнського демократичного союзу Андреас Нік (Andreas Nick).

Повага до суверенітету України

Ситуація у районі Азовського моря є напруженою від часу незаконної анексії Кримського півострова Росією, зазначає автор у доповіді, яка супроводжує резолюцію. Проте після інциденту 25 листопада, коли російські спецпризначенці захопили три судна Військово-морських сил України і взяли в полон 24 українських моряків, у ПАРЄ "виникло серйозне занепокоєння з приводу подальшої можливої воєнної ескалації" між Москвою та Києвом напередодні виборів в Україні, зазначає Андреас Нік.

Він також зауважує, що українська і російська сторони по-різному трактують і подають перебіг драматичних подій у Керченській протоці. "Беручи до уваги те, що роль асамблеї не полягає у визначенні особливих правових статусів цього інциденту", доповідач запропонував у тексті резолюції керуватися принциповою позицією ПАРЄ щодо поваги суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Автор доповіді про ситуацію в Керчерській протоці німецький депутат Андреас Нік

Можна довіряти лише міжнародним спостерігачам

Окрім заклику безпосередньо до влади РФ негайно звільнити ув'язнених українських військовослужбовців, ПАРЄ також нагадала Москві про норми договору між РФ і Україною щодо співробітництва у використанні Азовського моря і Керченської протоки, згідно з яким російська сторона має забезпечити вільний прохід суден у цих водах. Резолюція застерігає РФ від подальшого застосування сили у випадках, "коли вона має відмінний погляд щодо можливого порушення кордонів".

Також ПАРЄ ще раз нагадала, що вважає зведений російською владою Керченський міст "незаконним" так само, як і "вибірковий огляд українських та міжнародних суден, які прямують до Азовського моря". Депутати ПАРЄ підтримали позицію Європарламенту про те, що мандат Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ), який покриває всю територію України, має працювати і на морських ділянках, "у тому числі й нових зонах напруги в Азовському морі". Асамблея також схвалила ініціативу Берліна та Парижа про спільний моніторинг вільного проходу суден через Керченську протоку.

"Надто дипломатична" резолюція

Під час дебатів, які передували голосуванню за резолюцію, Андреас Нік розповів, що особисто зустрівся у Страсбурзі з родичами двох ув'язнених в Росії українських моряків і ця зустріч справила на нього "дуже сильне враження". Тому доповідач наголосив, що асамблея, не маючи мандату на встановлення істини у конфлікті в Керченській протоці, повинна передусім зосередити всі дипломатичні зусилля на звільненні українських військовослужбовців і нагадати "обом державам, що згідно з міжнародними договорами вони зобов'язались мирно вирішувати усі суперечки".

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Представники всіх політичних груп висловилися на підтримку резолюції. При цьому британський депутат Джон Хоуелл назвав формулювання тексту документу "надто дипломатичними", а заклики до обох сторін дотримуватися міжнародного права - невмотивованими, адже "ми бачимо прояв агресії саме з боку Росії". Напад Росії на українські кораблі ставить під удар всю європейську безпеку і призводить до погіршення ситуації, вважає доповідачка з питань України від моніторингового комітету ПАРЄ Джема Грожданова. На її думку, такий кричущий акт агресії, скоєний однією з держав-членів, є "неприйнятним і відвертим порушенням норм міжнародного права".

Домашнє насилля у європейській родині

Кілька промовців, які у своїх виступах засудили дії Росії в Керченській протоці, водночас висловили жаль з приводу відсутності російської делегації у сесійні залі ПАРЄ. "Якби російські колеги були тут, ми могли би провести з ними корисний діалог", - зазначив шведський депутат Александер Крістіансон. Скандальним став виступ депутата від Сербської радикальної партії Александра Шешеля, який не раз відвідував анексований Крим. Він заявив, що конфлікт у Керченській протоці може вирішити лише "міжнародне визнання приналежності Криму Росії". Його виступ депутати зустріли гнівними вигуками.

Литовський депутат Егідіус Варейкіс нагадав своїм колегам, що вони часто і без будь-яких вагань підписують петиції проти домашнього насильства в сім'ї. За словами депутата, їх би обурило, якби у поліцейському протоколі про вбивство внаслідок сімейного конфлікту було записано: "Відбулася невелика ескалація напруження в родині". "Ми маємо великий спільний європейський дім, у якому один сусід вбиває одного, тероризує другого, краде території у третього. Це не ескалація напруги, це набагато серйозніші речі!" - заявив Варейкіс.