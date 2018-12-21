Реджеп Ердоган анонсував операцію проти курдів у Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що його країна проведе операцію на схід від річки Євфрат на півночі Сирії, в районі, підконтрольному курдським "Загонам народної самооборони" (YPG), передає у неділю, 4 серпня, агентство Reuters. Ердоган заявив, що попередив про операцію уряди США та Росії.

Нагадаємо, у січні 2019 року Туреччина і США закликали до встановлення 32-кілометрової "зони безпеки" у північній Сирії. Ердоган заявив, що зазначена зона захищатиме цивільних, стримуватиме потік біженців та триматиме "терористів на відстані". Однак курди відкинули цю пропозицію.

Туреччина наполягає на продовженні боротьби з курдськими "Загонами народної самооборони" (YPG), яких Анкара вважає сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану" (РПК).

Проведення операції проти сирійських курдів на схід від річки Євфрат Ердоган анонсував ще 12 грудня 2018 року. Тоді він наголосив, що мета військової операції - "очистити райони на схід від Євфрату від сепаратистської терористичної організації". Утім, після цього президент США Дональд Трамп заявив про виведення з Сирії американських військ, а Ердоган відклав проведення операції проти курдів.