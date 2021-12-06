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Революція гідності

Революція гідності – революційні події в Україні восени 2013-го та взимку 2013/14-го років.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Революція гідності". Революцією гідності називають масові протести в Україні, які розпочалися восени 2013-го року та призвели до повалення режиму Віктора Януковича взимку 2014-го року. Протести були викликані відмовою тодішнього українського державного керівництва підписати Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. У відповідь на спроби українського керівництва силою придушити протести, відомі як Євромайдан, вони переросли в революційне повстання проти корумпованої системи на чолі з Віктором Януковичем. Внаслідок соціальних та політичних зрушень Україна взяла курс на реформи та євроінтеграцію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Позов Януковича до ВР зареєстровано в ОАСК - Совгиря

Позов Януковича до ВР зареєстровано в ОАСК - Совгиря 06.12.2021

Віктор Янукович оскаржує усунення з посади президента в Окружному адміністративному суді Києва, хоча такі справи підсудні Верховному суду, заявила представниця парламенту в Конституційному суді Ольга Совгиря.

Протестувальники вимагали відставки Андрія Єрмака під Офісом президента

Протестувальники вимагали відставки Андрія Єрмака під Офісом президента 21.11.2021

В Києві у День гідності та свободи поліція не пропустила опозиціонерів під Офіс президента. Мітингувальники вимагають відставки голови офісу Андрія Єрмака.

Німці, для яких Україна стала батьківщиною, про 30 років Незалежності (відео)

Німці, для яких Україна стала батьківщиною, про 30 років Незалежності (відео) 24.08.2021

Дітмар Печ та Ерік Айґнер - "українізовані" німці. Чому вони більше вірять в Україну, ніж самі українці?

Чому німці обирають життя в Україні? (24.08.2021) 24.08.2021

Німці, які вже багато років живуть в Україні, теж святкують День незалежності. Вони розповіли DW, якою вони побачили Україну під час свого першого візиту, які зміни вони пережили в країні за роки незалежності та якою вони хотіли би бачити Україну в майбутньому.
Скандальна інсталяція в центрі Києва: затримання та демонтаж

Скандальна інсталяція в центрі Києва: затримання та демонтаж 17.08.2021

Правоохоронці затримали активіста через демонтаж інсталяції на алеї Небесної сотні, що відтворювали побут часів СРСР. В Офісі президента повідомили, що масових акцій там не передбачалося.
Музей Майдану в Києві - чи буде реалізовано німецький проєкт?

Музей Майдану в Києві - чи буде реалізовано німецький проєкт? 25.05.2021

Німецьке архітектурне бюро Kleihues + Kleihues, яке виграло конкурс з розробки проєкту Музею Майдану, безоплатно передало Україні авторські права на його реалізацію. Чи вдасться завершити цей проєкт?

Архітектор Кляйгус про передачу проєкту Музею Майдану: Ми хочемо, щоби його було втілено*

Архітектор Кляйгус про передачу проєкту Музею Майдану: Ми хочемо, щоби його було втілено* 18.05.2021

Німецький архітектор Ян Кляйгус розповів в інтерв'ю DW, що змусило його віддати Україні безкоштовно проєкт Музею Майдану і ризикнути своїм іменем заради його реалізації.

Архітектори з Німеччини передали музею Майдану права на проєкт

Архітектори з Німеччини передали музею Майдану права на проєкт 18.05.2021

Протягом останніх двох років реалізація проєкту "Штурм висоти" для музею Революції гідності у Києві була заблокована.
Зеленський: Ми не маємо права забути імена загиблих на Майдані

Зеленський: Ми не маємо права забути імена загиблих на Майдані 20.02.2021

Володимир та Олена Зеленські вшанували у Києві пам'ять героїв Небесної сотні. Вони принесли лампадки до хреста на місці загибелі активістів Майдану.
Сім років обіцянок: родини Героїв Небесної сотні вже не вірять у справедливе покарання

Сім років обіцянок: родини "Героїв Небесної сотні" вже не вірять у справедливе покарання 18.02.2021

Родини "Героїв Небесної сотні" не бачать прогресу в розслідуванні вбивств на Майдані взимку 2014 року та не вірять у справедливе покарання тих, хто розстрілював людей у центрі Києва.

Мужній пастор Євромайдану (18.02.2021) 18.02.2021

Німецький священник Ральф Гаска - відомий "пастор Євромайдану". Під час Революції Гідності він став між бійцями "Беркуту" та протестувальниками. Як він пояснює мотиви свого вчинку та що йому найбільше запам'яталося про Євромайдан.

Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го

Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го 18.02.2021

Сім років минуло від часу кривавого протистояння в українській столиці 18-20 лютого 2014 року. Розвиток основних подій тих найбуремніших днів Євромайдану - у фотогалереї DW.
Рада: Затягування розслідування злочинів на Майдані - неприпустиме

Рада: Затягування розслідування злочинів на Майдані - неприпустиме 17.02.2021

Парламент України ухвалив постанову перед річницею розстрілів на Майдані Незалежності у Києві. Нею він визнав Революцію гідності одним з ключових моментів української держави і виразником національної ідеї свободи.
Справи Майдану: суд дозволив розслідування щодо екскомандувача внутрішніх військ МВС

Справи Майдану: суд дозволив розслідування щодо екскомандувача внутрішніх військ МВС 21.01.2021

Підозрюваний екскомандувач внутрішніх військ МВС України наразі переховується від органів слідства, тому зазначене рішення дозволить провести досудове розслідування за його відсутності.
ЄСПЛ визнав порушення прав людини під час протестів на Майдані в Україні

ЄСПЛ визнав порушення прав людини під час протестів на Майдані в Україні 21.01.2021

ЄСПЛ встановив, що владні органи умисно застосовували жорстокість в часи Майдану та що держава була відповідальна за вбивство одного із протестувальників.
ДБР заперечує політичні мотиви викликів на допити учасників Революції гідності

ДБР заперечує політичні мотиви викликів на допити учасників Революції гідності 20.11.2020

Державне бюро розслідувань повідомило, що виклики на допити учасників Революції гідності було скасовано через пандемію, а також заперечило політичні мотиви викликів.
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