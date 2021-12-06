Революція гідності – революційні події в Україні восени 2013-го та взимку 2013/14-го років.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Революція гідності". Революцією гідності називають масові протести в Україні, які розпочалися восени 2013-го року та призвели до повалення режиму Віктора Януковича взимку 2014-го року. Протести були викликані відмовою тодішнього українського державного керівництва підписати Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. У відповідь на спроби українського керівництва силою придушити протести, відомі як Євромайдан, вони переросли в революційне повстання проти корумпованої системи на чолі з Віктором Януковичем. Внаслідок соціальних та політичних зрушень Україна взяла курс на реформи та євроінтеграцію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.