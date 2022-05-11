Рак (онкологічне захворювання)

Мистецтво про рак: про що розповідає "Смертельно красива виставка" (04.02.2021)

Це не просто картини, а збільшені у 100 разів уражені раком легені її авторки. Незвичайна виставка відкрилась у Києві до всеукраїнського Року обізнаності про рак легень. Її авторка - перехворіла на рак легень і тепер через мистецтво хоче достукатись до українців, щоб вони робили ранню діагностику.