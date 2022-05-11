Рак (онкологічне захворювання)

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Рак – злоякісна пухлина з епітеліальної тканини.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "рак". Рак або також карцинома є злоякісною пухлиною з епітеліальної тканини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Це не просто картини, а збільшені у 100 разів уражені раком легені її авторки. Незвичайна виставка відкрилась у Києві до всеукраїнського Року обізнаності про рак легень. Її авторка - перехворіла на рак легень і тепер через мистецтво хоче достукатись до українців, щоб вони робили ранню діагностику.
На ранніх стадія рак легень часто не виказує жодних симптомів. На пізніх - вже не лікується. Громадські активісти у Києві намагаються за допомогою мистецтва мотивувати суспільство більше піклуватися про себе та свої легені. Дивіться як!