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Рак (онкологічне захворювання)

Рак – злоякісна пухлина з епітеліальної тканини.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "рак". Рак або також карцинома є злоякісною пухлиною з епітеліальної тканини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українські науковиці знайшли прихисток у Франції (11.05.2022) 11.05.2022

До Франції завдяки спеціальній урядовій програмі приїжджають науковці з країн, де є загроза роботі та життю. Біологині з України, що рятувались від російського вторгнення, тепер досліджують рак в університеті Ліона.
Коментар: Відмова від щеплення проти COVID-19 як загроза життю інших

Коментар: Відмова від щеплення проти COVID-19 як загроза життю інших 16.12.2021

Люди, які відмовляються від щеплення, хоча могли б це зробити, загрожують життю інших - наприклад, онкохворим, які не можуть вчасно отримати необхідне лікування, вважає Дженніфер Ваґнер.

SpaceX вперше відправила у космос туристів (16.09.2021) 16.09.2021

Не астронавти, а туристи. Компанія Ілона Маска SpaceX вперше відправила у космос повністю приватний екіпаж. Мета місії - зібрати 200 мільйонів доларів для дитячої лікарні, що лікує рак.

Інноваційна діагностика: чи може собака винюхати рак? (01.09.2021) 01.09.2021

Собаки відчувають і розрізняють запахи значно краще, ніж люди. Нишпоркам можна довіряти пошук не лише наркотиків чи вибухівки, але й онкологічних захворювань у людей. Наскільки точні такі діагнози?

Від COVID-19 до раку і малярії - важлива роль мРНК-вакцин

Від COVID-19 до раку і малярії - важлива роль мРНК-вакцин 30.07.2021

Вчені вже давно вивчають матричні РНК. Але завдяки вакцинам від коронавірусу вдалося досягти справжнього прориву. Тепер ця технологія може змінити медицину.
На півночі Німеччини тисячі мотоциклістів підтримали хвору на рак дитину

На півночі Німеччини тисячі мотоциклістів підтримали хвору на рак дитину 24.07.2021

Понад 10 тисяч байкерів з різних регіонів Німеччини проїхали колоною перед будинком хворого хлопчика, який захоплюється мотоциклами. Акцію, ініційовану в соцмережах, супроводжувала поліція.

У Новій Зеландії можуть повністю заборонити паління (21.04.2021) 21.04.2021

Вже за чотири роки Нова Зеландія може стати першою країною, де взагалі не можна буде палити. Уряд розглядає відповідні ініціативи. Нині у планах заборонити продаж цигарок тим, хто народився після 2004 року.

МОЗ: Цього року в Україні проведуть 300 трансплантацій кісткового мозку

МОЗ: Цього року в Україні проведуть 300 трансплантацій кісткового мозку 15.04.2021

До квітня 2020 року такі операції хворим на рак в Україні не робили. Вартість однієї операції за кордоном становить близько 150 тисяч євро.

Онкохворі та COVID-19: що не так із публічною вакцинацією в Україні

Онкохворі та COVID-19: що не так із публічною вакцинацією в Україні 16.03.2021

В Україні близько 300 тисяч людей, які лікуються від раку, утім, від COVID-19 їх нині не вакцинують. Натомість активно отримують щеплення народні депутати та блогери.

Мистецтво про рак: про що розповідає "Смертельно красива виставка" (04.02.2021) 04.02.2021

Це не просто картини, а збільшені у 100 разів уражені раком легені її авторки. Незвичайна виставка відкрилась у Києві до всеукраїнського Року обізнаності про рак легень. Її авторка - перехворіла на рак легень і тепер через мистецтво хоче достукатись до українців, щоб вони робили ранню діагностику. 
Єврокомісія виділить на боротьбу з раком чотири мільярди євро

Єврокомісія виділить на боротьбу з раком чотири мільярди євро 03.02.2021

У 2020 році в ЄС на рак захворіли 2,7 мільйона людей, 1,3 мільйона померли від цієї хвороби.
У Фінляндії тести на коронавірус роблять... собаки - Європа у фокусі (відео)

У Фінляндії тести на коронавірус роблять... собаки - "Європа у фокусі" (відео) 30.11.2020

Чому діти частіше вмирають від раку у Франції. Новий потік біженців до Європи - через Канарські острови. Як турецький підліток став кулінарною зіркою на Інстаграм.

Легені, які говорять: мистецтво проти раку легень (17.11.2020) 17.11.2020

На ранніх стадія рак легень часто не виказує жодних симптомів. На пізніх - вже не лікується. Громадські активісти у Києві намагаються за допомогою мистецтва мотивувати суспільство більше піклуватися про себе та свої легені. Дивіться як!
Скільки сонця корисно для вашої дитини?

Скільки сонця корисно для вашої дитини? 30.06.2020

Не поспішайте з відповіддю. Обов'язково прочитайте це інтерв'ю із провідною німецькою експерткою.
Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення раку - МОЗ

Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення раку - МОЗ 07.06.2020

Наразі на обліку в країні перебуває майже один мільйон осіб з онкологічною патологією, які успішно пройшли лікування і перебувають в стані ремісії.

Нова небезпека: врятуватися від коронавірусу, але отримати інсульт чи рак

Нова небезпека: врятуватися від коронавірусу, але отримати інсульт чи рак 28.05.2020

Німецькі лікарі б'ють на сполох, що люди з серйозними захворюваннями почали рідше звертатися за медичною допомогою, побоюючись заразитися коронавірусом. Це може мати серйозні наслідки, застерігають медики.
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