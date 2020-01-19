 Ракетний удар у Ємені: кількість загиблих зросла до понад 110 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2020

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Новини

Ракетний удар у Ємені: кількість загиблих зросла до понад 110 осіб

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по урядовому військовому табору в Ємені, здійсненому на вихідних, перевищила уже 110 людей. Саудівська Аравія та ОАЕ звинувачують у нападі повстанців-хуситів.

Наслідки ракетного удару по мечеті у військовому таборі в Ємені

Наслідки ракетного удару по мечеті у військовому таборі в Ємені

Кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу урядового військового табору в єменській провінції Маріб, здійсненого 18 січня, зросла до щонайменше 111 людей. Крім того, ще щонайменше 68 військових дістали поранення. Про це в понеділок, 20 січня, заявив речник збройних сил Ємену Абду Абдула Маглі, повідомляє агенція новин AP.

За його словами, це - одна з найбільш смертоносних атак з боку повстанців-хуситів, вчинених з початку громадянської війни в країні.

Тим часом інформагенція AFP з посиланням на джерела серед військових і медиків повідомляє, що кількість загиблих внаслідок обстрілу зросла до 116 осіб.

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Ракета влучила в мечеть під час вечірньої молитви у військовому таборі, що розташований в 115 кілометрах від столиці країни міста Сани, яке перебуває під контролем хуситів. Ця масштабна атака стала першою в Ємені за останні відносно спокійні місяці. Напад у Марібі вчинений наступного дня після того як урядові сили, підтримувані коаліцією на чолі з Саудівською Аравією, розпочали масштабну операцію проти хуситів в регіоні Нахам на північ від Сани.

Невдовзі після нападу президент країни Мансур Хаді звинуватив у ньому повстанців-хуситів. Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати 20 січня також засудили атаку та поклали за неї відповідальність на хуситів. "Саудівська Аравія рішуче засуджує терористичну атаку, вчинену бойовиками-хуситами", - ідеться в заяві міністерства закордонних справ країни. Своєю чергою ОАЕ заявили, що відкидають "усі форми насильства, націлені проти безпеки та стабільності".

Нагадаємо, війна в Ємені триває з 2014 року. Збройне протистояння у країні загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Шиїтських повстанців-хуситів підтримує Іран, а адміністрацію президента Хаді - арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією. За оцінками ООН, кількість загиблих внаслідок лише бойових дій на кінець 2019 року перевищила 100 тисяч, ще 130 тисяч людей померли внаслідок голоду та захворювань, спричинених війною. 

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