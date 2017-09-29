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Райнгард Мюллер

Пропустити розділ Райнгард Мюллер: інші публікації

Райнгард Мюллер: інші публікації

Українські військові на Харківщині

Коментар: Захід повинен більш ефективно допомагати Україні

Коментар: Захід повинен більш ефективно допомагати Україні

Захід міг би постачати Україні більш ефективну зброю, а не надавати "паліативну допомогу", вважає Райнгард Мюллер.
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Райнгард Мюллер
Коментар
Конфлікти
20 вересня 2022 р.
Мітинг солідарності у Парижі з учителем, який загинув від руки ймовірного ісламіста

Франція - цінності республіки

Франція - цінності республіки

Убивство ймовірним ісламістом учителя у Франції свідчить - на кону опинився спосіб нашого життя, вважає оглядач FAZ.
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Райнгард Мюллер
Коментар
Політика
19 жовтня 2020 р.
Гергард Шредер робить кар'єру в "Роснефти"

Шредер у "Роснефти" - скандал, але не несподіванка

Шредер у "Роснефти" - скандал, але не несподіванка

Райнгард Мюллер про скандальну суть обрання Ґергарда Шредера в керівництво "Роснефти".
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Райнгард Мюллер
Коментар
Політика
29 вересня 2017 р.
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