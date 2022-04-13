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Радіація

Радіація – маються на увазі іонізуючі випромінювання.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "радіація". Іонізаційна радіація – потоки електронних хвиль або частинок речовини, що здатні при взаємодії з речовиною утворювати іони. Іонізаційна радіація - потоки електронних хвиль або частинок речовини, що здатні при взаємодії з речовиною утворювати іони. Радіоактивне випромінювання є вкрай небезпечним для живих організмів. У людей, які пережили атомні вибухи в Хіросімі та Нагасакі, катастрофу на Чорнобильській АЕС, негативний вплив радіоактивного випромінювання проявився, зокрема, у вигляді променевої хвороби. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Після російської окупації небезпек на Чорнобильській АЕС стало більше

Після російської окупації небезпек на Чорнобильській АЕС стало більше 13.04.2022

Мародерство, мінування території, небезпечне опромінення персоналу - представники уряду України та працівники ЧАЕС про наслідки окупації російським військом Чорнобильської атомної електростанції.
МАГАТЕ не вбачає критичної загрози у знеструмленні ЧАЕС

МАГАТЕ не вбачає критичної загрози у знеструмленні ЧАЕС 09.03.2022

Збій електроенергії на ЧАЕС не становить критичної загрози для безпеки, вважають у МАГАТЕ. У Києві заявили, що існує загроза витоку радіоактивних речовин.
Енергоатом: Ми не контролюємо безпеку на Запорізькій АЕС

"Енергоатом": "Ми не контролюємо безпеку на Запорізькій АЕС" 04.03.2022

4 березня російські війська захопили Запорізьку АЕС, перед тим кілька годин обстрілюючи територію найбільшої у Європі атомної електростанції. Керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів DW про поточну ситуацію.
Війна РФ проти України: наскільки захищені українські АЕС?

Війна РФ проти України: наскільки захищені українські АЕС? 03.03.2022

Побоювання, що вторгнення Росії в Україну може перерости у атомну війну, є цілком реальними. Але є й інша небезпека: що станеться, якщо будь-яка з 15 українських АЕС потрапить під перехресний вогонь?

Як у Німеччині демонтують АЕС (23.12.2021) 23.12.2021

Будуючи перші АЕС, ніхто не замислювався, що з ними робитимуть, коли спливе час експлуатації. Демонтаж атомних електростанцій - вкрай копіткий процес. Дивіться, як це роблять у Німеччині.
Чорнобиль очистять... гриби? (відео)

Чорнобиль очистять... гриби? (відео) 16.11.2021

Гриби можуть допомогти очистити землю від нафтового та пластикового забруднення. Ними також можна обробляти ґрунти, забруднені радіоактивними елементами, як у Чорнобилі. Які такі магічні властивості мають гриби?
Як гриби можуть врятувати планету (12.11.2021)

Як гриби можуть врятувати планету (12.11.2021) 12.11.2021

Гриби можуть допомогти очистити землю від нафтового та пластикового забруднення. Ними також можна обробляти ґрунти, забруднені радіоактивними елементами, як у Чорнобилі. Які такі магічні властивості мають гриби?
У Росії на Ростовській АЕС екстрено зупинили енергоблок

У Росії на Ростовській АЕС екстрено зупинили енергоблок 21.10.2021

Другий енергоблок Ростовської атомної електростанції позапланово зупинили через тріщину на трубопроводі й витік пари. У концерні "Росэнергоатом" заявляють, що радіаційний фон у регіоні в межах норми.

Велотури по Чорнобилю - новий вид туризму у зоні відчуження (17.09.2021) 17.09.2021

Проїхатися на велосипеді… Чорнобильською зоною. Віднедавна такі велотури пропонують для відвідин зони відчуження і Біосферного заповідника. А ви би поїхали?
Експерти з ФРН виміряють радіацію навколо Чорнобильської АЕС

Експерти з ФРН виміряють радіацію навколо Чорнобильської АЕС 03.09.2021

Німецькі фахівці на запрошення України складуть оновлену карту радіаційних показників в зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС.
Породжені Чорнобилем міфи: що правда, а що ні

Породжені Чорнобилем міфи: що правда, а що ні 26.04.2021

35 років минуло від Чорнобильської атомної катастрофи. Те, що сталося на ЧАЕС 26 квітня 1986 року, давно не таємниця. А втім, навколо Чорнобиля досі багато міфів. DW перевірила деякі з них.

Таємний музей Чорнобиля: "Притулок самотнього дозиметриста" біля зони відчуження (26.04.2021) 26.04.2021

У "Притулку самотнього дозиметриста" на кордоні із зоною відчуження немає кітчу, притаманного масовому чорнобильському туризму. Натомість тут можна побачити побут ліквідаторів-дозиметристів та помацати реакторний графіт.
Чорнобиль через 35 років: радіоактивний смітник чи джерело натхнення? (відео)

Чорнобиль через 35 років: радіоактивний смітник чи джерело натхнення? (відео) 26.04.2021

Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. А для мародерів - невичерпне джерело металобрухту. У чому полягає "чорнобильська магія"?

Чорнобиль: радіоактивний смітник, туристичний магніт чи джерело натхнення? (26.04.2021) 26.04.2021

Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. Для науковців - дослідницький майданчик. Письменник Маркіян Камиш відкрив літературний потенціал закритої території розміром з Люксембург.

Чотирилапий робот "винюхує" радіацію в Чорнобилі (28.10.2020) 28.10.2020

Контролювати рівень радіації в чорнобильській зоні відчуження можна без ризику для людей - за допомогою роботів на кшталт чотрилапого Спота. Це продемонстрували науковці Бристольського університету. Дивіться самі!
Гриби у Німеччині досі заражені чорнобильською радіацією

Гриби у Німеччині досі "заражені" чорнобильською радіацією 02.10.2020

Високі показники вмісту радіоактивних ізотопів у дикорослих грибах спостерігаються в Баварії та поблизу Альп, застерігають німецькі експерти.
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