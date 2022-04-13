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Радіація – маються на увазі іонізуючі випромінювання.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "радіація". Іонізаційна радіація – потоки електронних хвиль або частинок речовини, що здатні при взаємодії з речовиною утворювати іони. Іонізаційна радіація - потоки електронних хвиль або частинок речовини, що здатні при взаємодії з речовиною утворювати іони. Радіоактивне випромінювання є вкрай небезпечним для живих організмів. У людей, які пережили атомні вибухи в Хіросімі та Нагасакі, катастрофу на Чорнобильській АЕС, негативний вплив радіоактивного випромінювання проявився, зокрема, у вигляді променевої хвороби. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У "Притулку самотнього дозиметриста" на кордоні із зоною відчуження немає кітчу, притаманного масовому чорнобильському туризму. Натомість тут можна побачити побут ліквідаторів-дозиметристів та помацати реакторний графіт.
Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. А для мародерів - невичерпне джерело металобрухту. У чому полягає "чорнобильська магія"?
Для декого зона відчуження навколо ЧАЕС - радіоактивний смітник. Для когось - туристичний магніт та локація для фотосесій. Для науковців - дослідницький майданчик. Письменник Маркіян Камиш відкрив літературний потенціал закритої території розміром з Люксембург.