Радіація – маються на увазі іонізуючі випромінювання.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "радіація". Іонізаційна радіація – потоки електронних хвиль або частинок речовини, що здатні при взаємодії з речовиною утворювати іони. Іонізаційна радіація - потоки електронних хвиль або частинок речовини, що здатні при взаємодії з речовиною утворювати іони. Радіоактивне випромінювання є вкрай небезпечним для живих організмів. У людей, які пережили атомні вибухи в Хіросімі та Нагасакі, катастрофу на Чорнобильській АЕС, негативний вплив радіоактивного випромінювання проявився, зокрема, у вигляді променевої хвороби. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.