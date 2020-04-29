Рада 30 квітня не планує розглядати призначення Саакашвілі

Верховна Рада України на позачерговому пленарному засіданні в четвер, 30 квітня, о 13:30 за київським часом розгляне питання запуску розгляду законопроєкту про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам за спеціальною процедурою в другому читанні. Про це йдеться в повідомленні пресслужби парламенту, поширеному в середу, 29 квітня.

При цьому в повідомленні не йдеться про плани розгляду питання щодо можливого призначення лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром. Як повідомлялося раніше, експрезидент Грузії висловлював переконання, що у Верховній Раді знайдеться достатня кількість голосів для призначення його на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ, і що цю посаду йому запропонували. На порядку денному засідання всього 17 пунктів, серед яких немає кадрових питань.

Планується, що на засіданні 30 квітня український парламент розгляне пропозицію народних депутатів щодо застосування спеціальної процедури розгляду в другому читанні законопроєкту про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам (№2571-д). Також Рада має розглянути законопроєкти №3400 про зміни термінів розслідування тимчасовою слідчою комісією (ТСК) заяв колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського про корупційні схеми в Державній податковій службі і Державній митній службі, №2769 про внесення змін до Виборчого кодексу (щодо розміру грошової застави), № 3068 про звернення до парламентів іноземних держав про засудження збройної агресії Росії проти України.

Крім цього, парламентарії розглянуть проєкт постанови №3384 про звіт ТСК щодо пожеж (вибухів) на складах боєприпасів (продовження роботи на 6 місяців) і законопроєкт №3329 про звільнення від податків доходів медпрацівників.