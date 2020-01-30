 Рада ЄС схвалила угоду про Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2020

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Новини

Рада ЄС схвалила угоду про Brexit

До остаточного виходу Великобританії з ЄС залишилося лише передати ратифіковані документи Лондону і оприлюднити їх 31 січня. Після опівночі цього дня Євросоюз розглядатиме Сполучене Королівство як третю сторону.

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Великобританія вийде з Євросоюзу в ніч на 1 лютого

Напередодні виходу Великобританії з Європейського Союзу у четвер, 30 січня, 27 країн-членів блоку підтвердили в письмовій формі ратифікацію угоди про Brexit. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС. Процедура підтвердження ратифікації цього документа Радою розглядалася як проста формальність.

Напередодні ввечері угоду про Brexit ратифікував Європарламент. До остаточного виходу Британії з ЄС залишилося лише передати ратифіковані документи Лондону та оприлюднити їх 31 січня. Угода набуде чинності опівночі з 31 січня на 1 лютого. "З цього моменту Сполучене Королівство перестане бути державою-членом ЄС і буде розглядатися як третя країна", - зазначили в Раді ЄС.

Угода про Brexit забезпечує впорядкований вихід Сполученого Королівства із блоку. Вона охоплює права громадян, фінансові розрахунки між двома сторонами, перехідний період, протоколи щодо Ірландії та Північної Ірландії, Кіпру та Гібралтару та інші питання.

Зокрема, угода передбачає врегулювання прав майже 3,2 мільйона громадян ЄС у Британії і 1,2 мільйона британців в ЄС. Вони будуть і надалі жити і працювати за старими правилами. В рамках договору визначені суми, які Лондон повинен компенсувати Брюсселю. Сторони також домовилися, що після Brexit кордон між британською Північною Ірландією, яка входить до складу Великобританії, та членом ЄС Ірландією буде залишатися відкритим.

Центральним пунктом цього документа є перехідний період, що триватиме до кінця 2020 року. Протягом цього часу Великобританія залишатиметься в митному союзі і збереже доступ до внутрішнього ринку ЄС. У сфері пересувань людей і товарів також нічого не зміниться. У майбутні 11 місяців має бути визначено, як буде здійснюватися співпраця між Брюсселем і Лондоном надалі.

24 січня президент Європейської Ради Шарль Мішель та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підписали угоду про вихід Великобританії з Європейського Союзу. Того ж дня свій підпис під угодою про Brexit поставив і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Brexit запланований на 31 січня 2020 року.

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